6月份网贷平台问题高发 四大高返平台已全部“暴雷”

原标题：上半年网贷在营平台数量逐月递减 6月份问题高发 四大高返平台已全部“暴雷”

本报记者 刘琪

刚刚过去的一周，网贷行业频频“暴雷”。6月21日，联壁金融在投资者群贴出公告承认“暴雷”，这也正式宣告了包括钱宝网、雅堂金融和唐小僧在内的民间四大高返平台全部“暴雷”。

就网贷行业今年上半年的整体情况来看，也并不乐观。据《证券日报》记者从网贷之家获取的数据显示，据不完全统计，今年1月份-5月份，出现问题平台（包括提现困难、跑路、经侦介入等）有73家，停业及转型平台170家。而据6月份最新数据显示，出现问题平台34家，停业及转型平台12家，这一数据与去年6月份相比呈现上升趋势。

网贷之家研究员陈晓俊对《证券日报》记者分析原因有几点：一是，近期“暴雷”平台较多，投资人投资谨慎后导致部分平台资金链出现问题，因此容易出现连锁问题。二是，年中资金面紧张叠加去杠杆的情况下，资金面紧张也影响了行业部分平台的资金情况。三是，备案延期，平台由于较高的运营成本，没有足够的实力继续运营下去，也会导致风险。

在营网贷平台数量不断下降

随着6月份最后一天的来临，今年上半年进入尾声。从网贷行业上半年的整体情况来看，业内正常运营平台逐月下降，问题平台风险不断暴发。

具体来看，《证券日报》据行业月报数据统计，今年1月份至5月份，P2P网贷行业正常运营平台数量分别为1906家、1890家、1883家、1877家、1872家，分别较前一个月净减少25家、16家、7家、6家、5家。从以上数据来看，在营网贷平台数量递减趋势明显。

“在监管进一步步收紧的情况下，尤其在备案期间，不合规的平台被淘汰是必然的”，有业内人士在接受《证券日报》记者采访时表示，平台数量应该还会进一步减少，但同时网贷行业整体的专业程度将进一步提高。投机者、搅局者以及不具备从事互联网金融行业能力的平台，都将被淘汰，行业将迎来一个理性发展的阶段。

正如其所言，问题平台在此阶段正被不断肃清。从今年上半年的数据来看：据不完全统计，1月份，停业及问题平台数量为73家，其中问题平台24家（跑路5家、提现困难18家、经侦介入1家），停业平台48家、转型平台1家。2月份，共有14家问题平台，41家停业转型平台。3月份，停业及问题平台数量为41家，其中提现困难7家，跑路6家，停业平台27家，转型平台1家。4月份，停业及问题平台数量为43家，其中问题平台14家。5月份，停业及问题平台数量为38家，其中提现困难8家、跑路2家，停业平台28家。而6月份（截至6月29日）数据显示，问题平台共有34家，停业及转型平台12家。

也就是说，今年上半年，问题平台数量达107家，而6月份问题平台数量达今年上半年之最；停业及转型平台达182家。对于平台出问题的原因，陈晓俊分析包括下几点：一是，运营成本高企，包括高返等，导致平台运营困难。二是，平台风控不足，逾期项目大幅增加，导致出现提现困难。三是，平台资产造成，多为自融等情况，导致平台资金链断裂后无法还款。

四大高返平台全部“暴雷”

尤其值得关注的是，在今年端午节前后，两家“高返”平台唐小僧和联璧金融分别“暴雷”。资料显示，唐小僧上线于2015年5月份，目前已运营3年。

据其网站上显示，截至2017年8月份，唐小僧注册会员已突破1000万人，交易额超750亿元。而联璧金融上线于2014年，未公开过投资者和交易额相关数据。加上此前“暴雷”的钱宝网、雅堂金融，互金业内的四大高返平台全“阵亡”。

6月16日，唐小僧“暴雷”，据悉系其高管主动向警方投案自首，其母公司资邦金服的办公场地已被警方查封。对于唐小僧能在不到两年的运营时间中做到800亿元的成交规模，有分析人士指出在于烧钱营销，不仅通过分众传媒等投放大量广告，还持续利用“100元3天返50元，1.3万元37天返500元，2000元16天返90元”等高额返利活动吸引公众投资。

6月22日，上海市公安局松江分局对高额返利平台联璧金融非法集资案已立案，立案缘由是涉嫌非法吸收公众存款。经侦人员表示这主要是由于“人数超过30人、金额超过100万、承诺还本付息”这三个特点。在联璧金融APP内，此前的项目“铃铛宝3月期”、“铃铛宝6月期”产品均已下架，而在未下架之前，这两款产品历史年化收益率分别达到10%、12%。据了解，目前该案件正在侦查过程中。

分析人士称，这些平台“暴雷”的原因与其经营模式有关系。长期高返必然导致平台运营成本较高，无论平台有无真实的资产，对于平台来说，长期无法盈利将使得平台经营出现困难。若平台的资产质量较差、或者自融，一旦项目出现问题更将导致高返平台资金链出现问题而“暴雷”。

相较与传统金融的投资收益更高，是不少投资者选取互金投资的重要原因之一。但也正因如此，一批打着“高返利”旗号的平台纷纷涌现，加剧了市场的混乱，严重侵蚀了合规发展平台的市场空间。陈晓俊对《证券日报》记者称，收益是影响投资人选择的重要因素，但不应该成为决定投资人选择的唯一因素。在目前的阶段中，投资者需要加强专业常识，才能有效区分优劣平台。