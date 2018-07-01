前新加坡外长杨荣文将出任拼多多独立董事

导语：在国家治理中，新加坡是以法治严明而闻名，拼多多的平台治理很大程度上受到新加坡模式的启发。董事长兼CEO黄峥也曾表示，“拼多多要做电商行业的‘新加坡’，在平台治理领域中永不放弃做正确的事情。同时，绝不会让老实守法的商家吃亏”。

美国东部时间6月29日，拼多多向美国证券交易委员会（SEC）正式提交招股书。招股书显示，嘉里集团副董事长、嘉里物流主席，曾在新加坡担任过信息艺术健康贸易和工业部部长以及外交部长杨荣文将受邀担任拼多多独立董事。

杨荣文现年64岁，祖籍广东潮州，1954年在新加坡出生，1973荣获新加坡总统奖学金及新加坡武装部队奖学金赴英国剑桥大学深造，1983年获美国哈佛大学肯尼迪行政管理学院公共行政学硕士学位。从1988年至2011年，杨荣文为新加坡政府服务了23年，其中2004 年，杨荣文在李光耀长子李显龙任新加坡总理时被任命为外交部长。

淡出政坛之后，杨荣文活跃于商界和学界，前后担任友邦保险、新仰光发展公司、新加坡丰益国际集团等企业的独立董事，和哈佛商学院、西班牙IESE商学院、北京大学等高校、机构的顾问。

33岁时，杨荣文受到新加坡国父李光耀的鼓励决定从政：“李光耀让所有的大国都重视新加坡的价值，他是个绝对实事求是的人，但在为新加坡争取时，却往往能够突破极限，很多时候超乎人们想象”。

杨荣文在接受央视《对话》（Dialogue）专访时也表示，新加坡的生存之道是寻求与所有国家交往，尤其要在大国间维持良好平衡，“我们一定要到处有喜欢和我们交往，并且通过我们与外界交往的朋友”。

拼多多创始人、董事长兼CEO黄峥曾多次对外表达了对新加坡和李光耀的尊敬，“这个国家在周围环境那么差的情况下，还做成了，至少让两代人改变了人生。其实新加坡就很像一个公司，而且它的资产大部分都不是存放在本国国土上，而是分布在中国、美国等很多国家，它是一个小国，但是可以和那么多大国融合在一起，而且国民都很富裕”。

黄峥心中的拼多多不是要做最大的公司，也不是要做最赚钱和最受人尊敬的公司，而是要做有独特存在价值的公司，就像新加坡一样。

与PC时代诞生的电商相比，黄峥认为拼多多争夺的是用户的不同场景，因为错位发展才会长得更快，正如Facebook快速长大也并没有影响Google的成长，长期来看两者是并存的状态。

在国家治理中，新加坡是以法治严明而闻名，拼多多的平台治理很大程度上受到新加坡模式的启发。黄峥也曾表示，“拼多多要做电商行业的‘新加坡’，在平台治理领域中永不放弃做正确的事情。同时，绝不会让老实守法的商家吃亏”。

拼多多此次邀请杨荣文担任独董也是希望未来在平台治理上拼多多可以得到更多专业建议。

对标其他电商平台，拼多多的规则更为严格，坚持发现一个问题商家会针对整批量消费者进行赔付，这也引发了低于万分之三比例的 “瑕疵商家”不满。

6月18日，黄峥在一场媒体沟通会上作出回应，阐释了他对拼多多平台治理的态度：“拼多多是坚决站在消费者这一边的，对于商品品质有问题，特别是假货这一块，我们做的赔付标准确实是要严格一些。所有的制度的推进，在初期的时候都是比较艰难的，因为在打破大家的舒适区，但是如果这个东西是正确的，肯定是要付出代价去坚持。但是落实下去之后，给后来的拼多多奠定了一个特别好的基础，使得那些想来赚一票就走的、不想长期经营的、浑水摸鱼的商家望而止步了。”

在致股东信中，他也描述了拼多多的未来形态——它应该是一个“Costco+Disney”的结合体，用户可以用最划算的价钱买到想要的东西，也会在里面收货很多快乐。同时，它也应该是一个由用户、商家、管理员、平台服务商等共同组成的社区，各方参与者互相依存、共生变化。

仅仅创立三年多，作为一个创新和快速发展的‘’新电商‘’平台，按GMV及总订单量来计，拼多多已经跻身中国最领先的电商队列。