直击|周鸿祎重新定义360：有核心技术的“国家企业”

360集团董事长周鸿祎

新浪科技讯 6月30日晚间消息，在第二届世界西商大会上，360集团董事长周鸿祎重新定义了360公司：希望通过努力，成为有家国情怀、有责任担当、有“杀手锏”核心技术的 “国家企业”。

在周鸿祎看来，面对全球新经济时代的挑战，那些勇于担起创新责任，为国家创造独特价值，推进国家和社会进步的企业，应当称为国家企业。

周鸿祎在反思中兴事件时说，一个企业应当具备什么样的能力才能适应多变的形势，即在关键时刻，企业手中是否握有核心技术，这是残酷的市场竞争中决定企业生死存亡的命脉，也是国家竞争中实力比拼的重型武器。

周鸿祎称，“国家企业”就是这种能够主动意识到自己肩负重责，勇于担当的企业，通过不断创新，突破核心技术壁垒，打造国之重器。

不久前，360发布了“安全大脑”，为应对大安全时代的网络新威胁和大挑战提供有效解决方案。

周鸿祎表示，360希望通过自己的努力，把“安全大脑”不断升级迭代为科技创新的“国之重器”，成为有家国情怀、有责任担当、有“杀手锏”核心技术的 “国家企业”。

周鸿祎还界定了“国家企业”的三个“一致”：企业发展方向和国家战略方向一致；企业的主业和国家急迫的需求一致；企业利益和国家利益一致。（韩大鹏）