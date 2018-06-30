彭博专访:中美贸易交锋不断 中国科技企业IPO蒙阴影

当年晨兴资本董事总经理刘芹要求他的合作伙伴加倍下注当时还默默无闻的小米时，他们面露不悦。这家廉价智能手机制造商还没有一分钱盈利，却要求获得数十亿美元估值。但仅仅数小时后，晨兴的这些合作伙伴就被说服，最终向小米投资了近1亿美元。

多年后，当小米加速迈向备受瞩目的7月IPO时，上述投资可能已经有高达110亿美元左右的估值，成为风险投资史上回报最高的交易之一。前有小米，后有美团点评，中资企业迎来了首次公开募股（IPO）火热的一年，大额IPO可能很快会变得司空见惯--前提是全球经济不脱离正轨。彭博电视采访的知名初创企业投资者担心，若中国与美国爆发贸易战，这场IPO盛宴还不等彻底展开就要偃旗息鼓，更不要提在企业泡沫越来越多的情况下，支持它们的成本大大增加。

刘芹表示，对贸易冲突对各细分行业的影响感到担忧，挑战在于接下来会发生什么。

当美国对340亿美元中国产品加征的关税生效，并可能扩大到另外2，500亿美元或更多产品时，美国阻止中国占据经济和科技优势地位的努力将很快成为现实。中国威胁以牙还牙。爆发贸易战并造成两败俱伤的前景，使中国市场股市市值蒸发五分之一，并一头跌进熊市。

迄今为止，投资流几乎没有受到明显影响。仅在2018年前六个月，专注投资中国科技企业的私募股权基金就已筹资89亿美元，超过去年总和的四分之三。这种势头没有丝毫放缓的迹象。

真格基金首席执行官方爱之表示，每天接到200到300份商业计划，通常情况下，投资团队的每个成员每周要谈20笔交易，意味着每小时要见一名新企业家。

但对越来越穿梭于两国之间的创业和投资圈而言，美中关系紧张可能很快使他们的处境更加艰难。除了签证有可能面临限制，美国财政部据悉正计划加强审查中国对美国敏感行业的投资，涉及新能源汽车、机器人等诸多行业。启明创投的创始合伙人邝子平提到，无人驾驶可能遭殃及：该领域的初创企业往往依靠那些海外留学的中国程序员。

他表示，如果政治家开始过分关心这个领域，情况恐怕令人担忧。

如果情况变得太糟，投资国内或许更具吸引力。中国政府以“中国制造2025”蓝图打造技术强国，对从生物技术和无人驾驶，到芯片和人工智能在内的诸多领域构成强大发展动力。

沄柏资本创始人、前摩根士丹利董事总经理鲍毅预计，长期来看，拥有政府背景并引领中国迈进半导体行业的紫光集团将成为巨大赢家，它得益于研究能力、资金和政府支持的强大组合。在私营部门，从今日头条 、商汤科技到滴滴出行在内的大型初创企业，都在开发下一代人工智能和无人驾驶技术。

今日头条北京总部

即便其他一切都不济，他们还有对待工作的一丝不苟，而那可能会是其取得成功的关键。

“我可以告诉他们‘今天我的日程排满了，从早7点到晚11点都有安排，没法安排更多会议了’，他们会说‘哦，那我们11点来可以吗’，”纪源资本管理合伙人李宏玮说道。“当有数量巨大的人群试图做出改变，努力做得更好，并且愿意付出艰苦的努力时，那他们超越世界其他地方的机会非常高。”