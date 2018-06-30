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男子网购给差评遭死亡威胁 对方称“花钱买你命”

男子网购给差评遭死亡威胁 对方称“花钱买你命”
2018年06月30日 18:02 华商报
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　　在网上购物时遇到了较差的体验，欲创业的大学毕业生小何给了商家一个差评，不料却引来无尽麻烦。连日来，小何先是遭到商家电话、短信的连番辱骂，进而升级到上门威胁，“他们威胁我不怕，但辱骂家人，拿我家人的安全威胁我，我接受不了”。

　　网上购买沙发 给了商家差评

小何给了网购商家一个差评，却收到了死亡威胁。 本文图片 华商报小何给了网购商家一个差评，却收到了死亡威胁。 本文图片 华商报　　

　　小何今年从西安一高校毕业，打算与两名同学一起创业，在西安开办一家就业培训机构。他们租下一处办公场所，开始装修。

　　6月20日，小何在淘宝上搜到一家注册信息在广东佛山的店铺，并在该店铺订购了一套办公沙发。随后他测量发现放置的地方尺寸有点紧张。“我原来订的是‘3+1’，后来就联系商家，要一个‘3’的就行，客服说光要一个‘3’的，需要多掏100多元钱的运费。”小何说，听到这些，他稍有犹豫，但就在犹豫期间，商家客服的语气开始变得不太友善。“大概是一周前，他们认为我订了别人家的了，说话很不客气，我后来就说不想订了，没想到对方张口就骂。”小何向记者出示了双方的聊天截图，对方问小何还拍不，小何说出“不”字后，对方立刻开骂，言辞激烈。

　　看到商家如此态度，小何联系了淘宝客服，投诉了商家。“没想到这下惹事了，接下来对方每天频繁辱骂和威胁。”小何说，他当时填写的收货地址是公司地址，留的电话是创业伙伴小吴的。”对方频繁打电话发信息对他们进行辱骂和各种威胁，目的很明确，就是要让他撤销这次差评，而对方在多次加小何微信遭拒时，不断通过申请信息对小何进行威胁，“他们采取这样的方式逼我屈服。”小何说，他将商家的所作所为反映给了淘宝客服，并一直拒绝商家的要求。然而，出乎小何他们意料的是，事情并没有完。

　　一男一女登门要求撤销差评

一男一女登门要求撤销差评，小何拍下了一段视频。一男一女登门要求撤销差评，小何拍下了一段视频。　

　　29日上午10时许，小何与小吴正在公司办公场所商量装修事宜，忽然来了一男一女。

　　“两人都是南方口音，一进来就说是那个商家的，要求我给他们撤销差评。”小何说，两人一个态度谦和，不住地道歉，希望能帮忙撤销差评。然而，那名女子情绪激烈，“那女的说如果我不撤销差评，就找人收拾我，那男的还一直劝，但劝不住。”小何等人没见过这种场面，争论中看到了对方手中的七天酒店房卡，想着公司办公地点对面就有一家七天酒店，难道他们真的从广东佛山专门来西安要销掉差评？

　　随后小何和小吴离开公司，走到大街上，对方两人跟在身后。小何停下与其理论，一度再次发生争吵，小何二人无奈打车离开。

　　“离开后我才想起来报警。”小何说，他拨打了110，接警员表示，目前不能确定两名男女的位置，若二人再来找事，将处警现场处理。

　　在被那两人当街尾随时，小何拍下了一段视频，仓促间画面晃动厉害，但两人均出现在画面里。其中男子态度温和，而女子态度强硬，不断打电话，一会儿说找其哥哥来处理此事，一会儿又拿起电话说拨打110。

　　淘宝称一经核实或将取消其开店资格

　　29日中午，小何将录下的视频向淘宝客服进行了反馈。下午，在小何的公司，小何告诉华商报记者说：“他们又打了好几次电话，一接通就是大声喊叫让我小心，但下午突然没有了消息。”

　　华商报记者尝试让小何及其合伙人拨打对方电话，但显示对方一直在通话，而后拨打商家客服电话也是这样，小何推断说，“我们的电话很可能被拉黑了。”昨天下午，两名男女也未再出现在小何的公司。

　　淘宝人工客服表示，他们已收到小何的投诉，将进行核实，一经核实，该商家在淘宝的开店资格或将被取消。（原标题：西安一高校毕业生网购遭死亡威胁 对方声称“花钱买你命” ）

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