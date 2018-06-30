腾讯和它的“敌人们”



图片来源：视觉中国

记者：任晓宁

“头腾大战”正搅动互联网江湖8年未现的巨大波澜。

6月25日，腾讯在公众平台声称遭遇“黑公关”，并向警方报案，其官方微博披露，多名涉案人员已被警方刑拘，部分嫌疑人潜逃境外。腾讯还放言，“天网恢恢，疏而不漏，奉劝那些践踏法律红线者，尽快投案自首。”

无独有偶，今日头条几乎同时声明其遭遇“黑公关”并报警，且公布“黑公关”服务对象指向搜狗、腾讯视频等的一系列“证据”。

上一次涉及到警方出动，还是2010年3Q大战时。360掌门人周鸿祎在其个人自传中详细描述了那一段不为人知的惊险情状。

腾讯掌舵者马化腾，近一两个月频频发声。继5月与今日头条创始人张一鸣在朋友圈“互怼”之后，6月他发出了一条向“黑公关”开战的朋友圈。

前腾讯员工、现腾讯投资的某公司员工对经济观察报称，这打破了他以往对pony（马化腾）一直低调内敛的印象，挺出乎他的意料。

一贯行事佛系的马化腾及腾讯露出了少有的“獠牙”。对于此次商战，腾讯官方回复经济观察报记者称，现正走法律流程，以最终法院处理结果为准。

逼腾讯亮“獠牙”的挑战者，今日头条在向经济观察报记者强调“目前希望能够独立发展”后，补充称，“未来不排除会考虑与其他公司合作，也包括腾讯和阿里。”这引发其未来命运如何的遐想。

腾讯今年遇到了一些坎儿，挑战者并不仅限于快速成长的今日头条。采访中多位业内人士向记者表达了类似的观点，即自微信诞生后，腾讯在其主营业务中已经很久没遇到像样的“敌人”了，这时最大的“敌人”反而是腾讯自己。

“头条的出现，对腾讯而言，客观上是好事，”北京师范大学经济与工商管理学院教授戚聿东对经济观察报说，按照传统商业逻辑，没有对手的企业会逐渐消亡，有了对手，压力系统会促使企业自我进化。

互联网观察家尹生则提醒，腾讯要警惕陷入和竞争对手的口水战中，“如果只是从公关层面做回应，那我挺担心这家公司的。”

互联网商战史里，商业伦理是整个机体里的维生素，看不见却必不可少。8年前的3Q大战，腾讯输了战斗赢了战争，从封闭走向开放，一路所向披靡，此次头腾大战，战斗与战争作为硬币两面，腾讯到底有着怎样的抉择？

竞争

进入5月份后，今日头条与腾讯掀起了密集激烈的口水战，除在公众平台互相指责外，双方也停止了商业合作并相互发起诉讼——最新消息是，双方都认为自己遭遇了“黑公关”，不约而同向公安机关报警。

腾讯与今日头条，一个是移动互联网时代的流量霸主，一个正向霸主发起猛烈冲击，二者之间的战争，突然而又必然。“不是今日头条，也会是其他公司。”戚聿东认为，商业的竞争是动态而激烈的，即便有领先优势，也需要不用扬鞭自奋蹄，“否则竞争的态势不以你的意志为转移。”

今日头条以及旗下以抖音为代表的短视频矩阵，正在抢占原本属于腾讯的用户时长。时长的背后，是真金白银的收入。

一位与腾讯关系密切的游戏公司高管告诉经济观察报，目前不少游戏公司已经去今日头条系采买流量了，“比如点开今日头条后的开屏广告，浏览资讯时的广告或标签，都能把用户导入到游戏里。”这些游戏公司，原本都是腾讯的广告大户。

来自QuestMobile2018年中国移动互联网春季报告的数据显示，在用户时长争夺战中，短视频增幅最快，达521.8%，从去年3月的1.5%上升至今年3月份的7.4%。下降明显的是即时通讯，用户时长从去年3月的37.0%下降至32.2%。“从用户满足角度，头条、抖音和腾讯提供的是差不多的东西。头条抢占用户时间很大程度是从腾讯抢走的。”国信证券传媒分析师张衡说。

在互联网的世界里，流量是一切。腾讯霸主地位的建立，根基在于对用户流量入口的把控，今日头条的出现，让严丝合缝的入口有了缺口。

这对腾讯造成了一定程度的威胁。并且，除了收割流量外，今日头条还在做生态链，目前已经上线了购物与微头条服务。“购物习惯的培养和用户关系的积累与沉淀，这两个方面如果任由其发展，从长远看可能会对腾讯的未来产生较大的影响。”尹生分析道。

同样的竞争也发生在游戏圈。去年年底到今年年初，为了争夺“吃鸡”游戏用户，网易与腾讯进行了密集激烈的战斗。为抢占市场，网易在腾讯之前推出“吃鸡”游戏《荒野行动》，并投入上亿元资源进行推广，吸引大批枪战类游戏用户来到到网易的平台上。“这等于是从腾讯的口中夺肉，”一位浸淫游戏行业十余年的观察人士告诉记者，枪战类游戏一直以来是腾讯游戏的强项，在游戏玩家相对固定的前提下，网易这个举动让腾讯很着急。“比如一共有1亿玩家，8000万人玩了网易的游戏，那这些人就不可能同时玩腾讯的同类游戏，对于腾讯游戏而言，这会是很大的威胁。”该游戏观察人士说。

自2009年成为游戏行业霸主以来，凭借腾讯的用户及流量，游戏一直是腾讯最大的流量变现渠道。2017年，腾讯总收入2377.6亿元，其中游戏收入978.8亿元，占比41%。再之前，游戏收入占比更高，2016年为46%，2015年为 55%，2014年为57%，2013年为53%。

最新消息是，今日头条也加入了游戏运营的阵营。并且，今日头条的崛起，已经让腾讯在游戏领域的流量变现受到了一些威胁。

今日头条冲击的目标，是腾讯赖以为生的流量入口，这相对于游戏领域，对腾讯威胁更大。“当（今日头条）应用越多，占比时长越多，对腾讯的游戏会有分流，对腾讯的广告业务也会有一些分流。”尹生认为，从长期看来，不仅仅是对营收的影响力，更会影响到腾讯公司在整个行业的地位。

今年4月，腾讯复活“微视”，被视为对抖音的对抗。但多位接受采访的人士表达了类似的观点，即腾讯自己做微视或天天快报，想依靠产品打败抖音、头条，目前来看不太现实。“我觉得腾讯的战略是，期望头条能自己发生错误。因为单纯靠腾讯自己去与头条竞争产品，也挺难的。”张衡这样认为。

但腾讯此次出手，在尹生看来，是一个有利的机会。腾讯有非常好的根基，这种前提下，“对手之前发展的是比较快，但是现在也是在比较限制的状态下成长。对腾讯来说还有机会去改变，在新的趋势中处于一个比较有利的位置。”他认为，今日头条与腾讯的竞争，短期来看是内容形态、内容时长占比的争夺。从中长期来说，会涉及到整个生态和战略的竞争。现在，腾讯已经看到这个威胁并回应，“如果两三年以后再来做回应，就晚了。”

共生

与“敌人”比起来，现在的腾讯拥有更多的朋友。并且，相当一部分朋友由“敌人”转化而来。

今年夏天，在刚刚结束的网络综艺《创造101》里，微博投票的中插广告每隔半小时会出现一次，节目呼吁看视频的观众登陆微博，为喜欢的小姐姐们点赞，助力她们进入出道环节。

耐人寻味的是，《创造101》是一档腾讯视频自制的节目，而微博，曾经集全公司之力与腾讯微博对抗过。2013年，阿里巴巴战略投资微博，并在之后成为微博第二大股东，微博成为腾讯老对手阿里巴巴在社交领域的重要部署。

“这是一种很微妙的关系。”一位微博员工告诉经济观察报，即使明面上没有公开宣传双方合作的消息出现，但实际上，微博与腾讯的关系已经好转。

另一位微博员工告诉记者，几年前，微博调整了私信聊天功能的研发级别，“从S级下降到了A级”。这个动作表示，微博对于腾讯即时通信方面的威胁进一步下降。

曾经，腾讯“敌人”遍地。在互联网草莽年代，腾讯手握QQ利器，为了将聚拢的流量变现，尝试了门户、搜索、电商、安全、游戏、团购等几乎市面上所有的业务，树敌无数。

3Q大战是腾讯改变做法的一个关键节点。大战过后，腾讯很快有了另一个流量利器微信，更换了一种“玩法”。如同马化腾在一封致合作伙伴的信里所写：“互联网很多恶性竞争都可以转向协作型创新。”腾讯实践开放战略直至今日，开放的同时，腾讯的“敌人”也变成“朋友”。

2016年3月25日，腾讯互娱每年一度的UP发布会上，出现了让游戏圈里惊叹的一幕。当天下午，接近1个小时的时间里，腾讯游戏公布了一系列新品手游，手游的合作伙伴都是腾讯游戏曾经的老对手们。

这些游戏包括金山西山居的《剑侠情缘》，盛大游戏的《传奇世界》，巨人网络的《征途》，搜狐畅游的《天龙八部》，完美世界的《梦幻诛仙》。游戏公布后，各家公司派出代表出列，在台上站成一排，共同与腾讯的logo合影留念。现在，这些游戏中的大部分依旧在腾讯的支持下，长期占据手游下载排行榜靠前位置。

金山、盛大、巨人、畅游、完美世界，在游戏圈里，曾经都是“王不见王”的敌人，除了一些官方主办的大型活动外，极少同时露面。而在腾讯的舞台上，他们一起来为腾讯站台。

“腾讯移动游戏平台聚集着国内数量最大、覆盖面最广的用户群体，能够让游戏触达更多用户。”被问到与腾讯的合作时，盛大游戏副总裁谭雁峰这样回复经济观察报。

盛大游戏曾经与腾讯对抗过。2006年，当时游戏行业的霸主盛大游戏代理运营《泡泡堂》，《泡泡堂》版权方韩国NEXON公司向法院起诉腾讯游戏，认为腾讯游戏的《QQ堂》抄袭了《泡泡堂》。2018年，盛大游戏接受了腾讯30亿元投资，成为腾讯的一部分。

盛大游戏的《热血传奇手机版》是游戏行业内大IP与腾讯合作的首个典型案例，这款产品推出后很快登顶了当时的iOS免费榜与畅销榜双榜，成为当年的现象级产品，上线至今依然保持强劲表现，是行业内长生命周期手游的典型代表。“行业间的强强合作已经成为了大势所趋。”谭雁峰说。

一位与腾讯关系密切的游戏公司高管分析道，游戏公司会算一笔账，测算自己掏钱买用户划算，还是和腾讯合作分成划算。往往算完账后他们发现，即使被腾讯分走一部分钱，也比自己运营收入更高。

与合作伙伴共同成长，已经成为近年来腾讯开放战略的主旋律。腾讯这些年的“敌人”们也大多发展良好，曾经和腾讯竞争过移动互联网的船票，微博现在依然成为社交媒体领域的领军者，市值接近250亿美元。京东曾经与腾讯在电商业务竞争，现在京东也成为中国第四大互联网公司。还有数不清的创业公司，滴滴、每日优鲜、拼多多……腾讯在他们弱小时就注入资金，在腾讯的扶持下，分别成为垂直领域的独角兽。“腾讯需要合作伙伴。”张衡分析说，对于腾讯而言，合作方把内容放到腾讯平台上分发，这个举动整体提升了腾讯的流量变现能力，“好产品来了之后，用户付费能力会更高，腾讯也会获取收入大头，这对于腾讯来说是一个正好的选择。”

但共生终究会改变，今年开始，对手再次出现。除了今日头条的竞争外，6月11日，美国Valve与完美世界达成合作，正式推出“Steam中国”，按照双方说法，该项目“将为中国的游戏玩家和开发者提供一个触达Steam的新通道”。此举被游戏界视为与腾讯相抗衡，自建渠道的一个出路。

从敌人到朋友，再到新对手的出现，在戚聿东看来，是市场环境下再正常不过的现象。“市场竞争不以任何人意志为转移，尤其是利益刺激下有利可图的市场。”他告诉记者，“高额利润本身就是招致新创业者进入的最佳刺激。”

“敌人”

2014年年底，腾讯当时的微视团队做了一个盛大的微视年度大赏，请来了200多位微视达人，现场表演节目，星光熠熠。

这是微视最后的荣光。7天后，微视团队聚起来吃了一顿散伙饭，腾讯对于短视频的尝试就此中止。

3年后，横空出世的抖音短视频成为腾讯头疼的对象，抖音及其背后的今日头条，正在从腾讯擅长的社交领域抢夺用户和流量。2018年4月，腾讯复活了微视，并投入30亿元进行补贴。如同当年腾讯微博落后了新浪微博8个月，这一次，新复活的微视又晚了一步，并且迟到的时间更长。

“这盛世如我所愿，”看到抖音的玩法和短视频形式后，一位在腾讯微视初创期就进入团队的离职员工这样感慨。但她认为，像抖音这样颠覆以往所有短视频玩法，不可能是腾讯推出的，“因为没有办法寄希望于一个老大哥一样的平台生长出革命性的玩法，这还是得在外面出现。”

手握海量资源与用户，腾讯为何做不出这些创新的内容产品？“腾讯在某些方面已经像一家资源型公司，那些资源上占优势的公司有时会远离用户。”尹生这样认为。

这并不是腾讯的最大问题。“真正的危机从来不会从外部袭来，”在马化腾那封著名的《打开未来之门》的邮件中，他这样说。今年以来，腾讯几次被广泛质疑的情景，都不是来自于外部的敌人。今年5月，一篇《腾讯没有梦想》的文章在朋友圈迅速刷屏，这篇万字长文分析腾讯以投资谋市场的现状后得出结论：“腾讯没有了梦想”。随后，腾讯旗下基金投资自媒体号“差评”，又一次因知识产权问题处理不当得到质疑，尽管腾讯紧急停止了这次投资，但质疑仍在。

在外界看来，腾讯自身的问题在于，在其最擅长与最重要的几个内容相关领域的新机会方面，它没有及时抓住。直播、短视频、包括信息流，都做的不太好。“它什么资源都有，却做的不怎么样，竞争对手起来的又很猛，让人很担心。”尹生说。

腾讯的梦想是成为最受人尊重的公司，并在近7年时间里身体力行实践梦想。这条追梦道路上，腾讯自己反而成为了“绊脚石”。

“一旦获得地位，一旦不思进取，就有可能会从优越的位置上摔下来，”戚聿东分析说，适应了流量优势与领先地位，就可能会出现一系列低效率的问题，包括组织架构、决策效率等。

更值得警惕的事情是，腾讯的业务一直很不错。上市14年，腾讯总营收从2004年的11亿元增长至2017年的2377.6亿元。直到现在，腾讯还在高速增长，2018年第一季度腾讯实现营业收入735.28亿元，同比增长48%；净利润232.9亿元，同比增长65%。

“也许未来一两个季度，还会保持一个不错的增长。这个时候整个公司可能会产生一种自身无法察觉的懈怠。”尹生告诉经济观察报，日子太好过了，会存在一种惯性，“这个时候对可能的威胁会不当回事。或者老板真的看到问题所在了，内部不一定认识到，即使认识到了，行为方式还是和过去一样，那就很难了。”

采访过程中，多位业内人士都提到了腾讯的投资。“腾讯这几年的投资给人印象太深了，而且是做财务投资者，不做战略投资者，不介入管理，说白了就是有钱没地儿花了。”戚聿东认为，这种没有把资金用于开发新产品上，是传统以及新业态下，所有垄断者共同的特征。

“这是腾讯一个很关键的坎儿，”尹生分析道。在他看来，腾讯这些年一直以投资的方式做一些业务，“腾讯必须明白，这些投资只是一些补充，真正核心的还是自己的战略，以及围绕自身战略建立起来的优势的强大性。”

“它必须要亲自上阵，不然的话会导致根基发生动摇，受到侵蚀。”尹生说。

上一次，在互联网转向移动互联网的关键时刻，腾讯根基也发生动摇，腾讯受到质疑。之后偏安一隅的张小龙研发出微信救主，成就了腾讯移动时代持续的霸主地位。与多年前挑战别人的创业者不同，现在的腾讯，已经成为了巨人与被挑战的对象。成为更大的巨人后，若是遇到危机，是否还会及时出现新的“白衣骑士”？

这个答案，只有腾讯自己知道。

（本报实习记者任航对此文亦有贡献）