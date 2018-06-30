Opera赴美上市 比特大陆IDG资本一并参与私募配售

美国东部时间，2018年6月29日，Opera向SEC提交了上市申请，股票交易代码为OPRA，有望成为移动出海第一股。

招股书显示，截止2018年3月31日，Opera的平均月活跃用户高达3.22亿人。财务方面，Opera2018年一季度营收3944.6万美元，较2017年同期的2547.5万美元增长54.8%；经调整后净利润987万美元，较2017年同期的78万美元实现大幅增长。2017年，Opera全年营收1.289亿美元，较2016年的1.0729亿美元增长20.2%；经调整后净利润1779.6万美元，较2016年的净亏损922.6万美元不仅实现扭亏为盈，且有了跨越式增长。整体来看，Opera的财务数据增长明显，并展现出了良好的利润率。

值得一提的是，此次发售完同时，Bitmain（比特大陆）、IDG资本一并参与了Opera的私募配售，这无疑体现了资本市场对于Opera未来前景的强大信心。

比特大陆是排名世界首位的比特币矿机生产厂商，据传闻，比特大陆将在数字货币钱包等虚拟货币业务上与Opera展开紧密合作。IDG资本是最早进入中国的外资投资基金，至今已在中国耕耘25年，投资超过700家企业，有超过150家企业通过IPO或并购成功实现退出。比特大陆与IDG资本此番战略投资动作，大幅增加了Opera上市后的想象空间。

从一年亏923万美元到一季盈987万，老牌浏览器涅槃重生

出生于1996年的Opera，可谓是名副其实的老牌浏览器了。Opera见证了互联网行业的发展，也一直在追求紧跟时代的突破。过去十年，互联网和移动互联网基础设施发展迅速，北美和欧洲等地区是最发达的地区。与此同时，包括东南亚、南亚和非洲在内的地区在互联网和移动宽带连接方面仍然存在不足，而且很多用户的硬件配置也受限。在这种情况下，Opera恰恰提供了针对性的解决方案。Opera凭借领先的技术优势，可以极大地压缩带宽给用户最极速的浏览体验，在网速、硬件等条件受限的地区极受欢迎。

因此，Opera也受到了资本的青睐。2016年，昆仑万维牵头成立投资者财团，对Opera Software AS进行100%股权收购，最终交易价格为 5.75 亿美元。

值得一提的是，以昆仑万维为首的财团收购Opera之后，赋予了其全新的生命力。昆仑万维在Opera原本单一的浏览器搜索模式上，加入了精准推送的新闻资讯服务，以提高用户使用频次和粘性，使Opera成为集搜索、导航、内容分发、社交为一体的综合平台级应用，进而商业模式也从原来的导航、搜索引擎分成、软件预装等，延伸至广告变现等领域。

特别是昆仑万维为Opera增加了信息流广告，加之原有导航功能的优化，不仅拓展了收入来源，且大大提高了其用户商业化价值和变现潜力，也使得Opera迅速实现扭亏为盈。

招股书显示，2016年，Opera经调后净亏损为922.6万美元。而在2017年，Opera不仅实现了扭亏为盈，而且经调后净利润已经高达1779.6万美元。而在刚刚过去的2018年第一季度，Opera的经调后净利润高达987万美元，反观2017年同期，Opera的经调后净利润则只有78万美元。

Opera的扭亏为盈不仅是一个老牌浏览器的涅槃重生，也体现了昆仑万维对收购企业的改造、升级、有机输出的作用。据知情人士介绍，昆仑万维对于投资、收购的企业，大多都不仅仅是财务向的投资，而是战略型投资，昆仑万维在投资之前就会做深入研究，投资后也会时刻把关公司动态，给它整个集团生态资源的支持，帮助它完成全面升级。

3.2亿月活，在非洲、南亚和东南亚等地占据绝对优势

目前，Opera已经成长为拥有庞大用户群的强大全球互联网品牌。

截止2018年3月31日，Opera的平均月活跃用户高达3.22亿人，其中智能机和PC用户达到了2.394亿。而2017年同期，Opera的月活跃用户为2.98亿人次，其中2.026亿人次为智能手机和PC用户。

由招股说明书给出的数据显示，非洲和亚洲的用户更多使用Opera的移动浏览器，而北美和欧洲等发达地区的用户则更多选择Opera的PC端浏览器。

Opera目前有三款移动浏览器产品，Opera Mini, Opera for Android和Opera Touch， 他们用各自的特点解决了互联网基础设施还不够完善的地区用户的痛点；而Opera for Computers则非常迎合高端用户群体的需求，除了免费的、内置的VPN服务，还将支付、社交等功能进行植入，为浏览器的消费和变现生态提供了强大的入口。

浏览器虽然是一个传统的行业，但是Opera浏览器产品与时俱进的差异化和创新性，为其吸引来了越来越多的用户，而这些用户的行为数据以及流量基础，又给了Opera在未来发展上更多的想象空间。

StatCounter的数据显示，Opera在非洲、南亚和东南亚等地区的市场份额占据绝对优势，而在这些区域，恰恰是互联网行业正在快速生长的地区，人口红利、市场空间巨大，因此也成为当下互联网巨头的必争之地。

招股书显示，2018年一季度，Opera的PC端浏览器的平均MAU（月活跃用户）达到了5740万，2017年同期为4260万。另外，Opera移动浏览器在2018年一季度平均达到了2.643亿MAU,其中1.82亿为智能手机用户，而在2017年同期, 智能手机用户才1.6亿。

可见，Opera的移动浏览器和PC浏览器不仅是产品形态上的互补，同时也完成了不同用户类型的触达，整体上尽可能覆盖到更多的人群。在强技术、多功能的刺激下，用户搜索次数、在线时长、页面展示数量等方面都在提升，Opera势必会成为世界级的重要流量入口。

月活暴增424%，风口浪尖上的流媒体Opera News

随着移动互联网、人工智能(AI)和大数据等技术的发展，如今的浏览器正从网络浏览工具转变为更智能、更具交互性的产品，为用户提供更快、更便捷、更个性化的互联网内容。在这种形势下，流媒体的大潮已经到来。作为用户访问互联网的初始门户，Opera自然不会落后。

Opera于2017年1月首次推出了Opera News服务，基于AIRE，使用人工智能对内容进行分发和推荐，并作为Opera移动浏览器的集成功能。

2018年1月，Opera推出了独立应用Opera News app，通过对庞大用户群的学习，不断完善和优化AI平台，提升包括自然语言处理、计算机视觉、图像理解、机器学习等各种技术，利用推荐引擎中的决策树算法和深度神经网络技术为每个用户做个性化内容推荐。

昆仑万维集团董事长、Opera董事长兼首席执行官周亚辉此前曾表示：“Opera News在南非、肯尼亚、加纳、尼日利亚、坦桑尼亚的新闻杂志类下载榜上均名列前列，增长势头迅猛。后续将陆续上线视频等内容，力争打造全球化、多语种、基于AI引擎的内容分发平台。”

Opera基于人工智能与大数据在流媒体方向的坚定布局很快就收到了成效。自从Opera News发布以来，截止2018年一季度，Opera的用户数量有了巨大的增长，访问Opera News月活用户达到了9020万，比2017年同期的910万增长了891.2%。此外，截至2018年3月31日的三个月中，用户每日使用Opera浏览器的平均时长接近32分钟，比2017年同期的23分钟增长了40.4%。

目前，Opera已经升级为基于AI和社交的个性化内容分发平台。在此基础上，Opera的盈利模式也从最初的搜索、广告收入，增加了信息流业务的助力。业内人士认为，当下，流媒体正在成为互联网巨大的流量变现入口，作为一个拥有长期优异的创新能力的全球知名的品牌，Opera在技术与风口的双重助力下，前景可期。

此外值得注意的是，备受看好的Opera的成功上市，也被视为昆仑万维业务全面转型，致力于“打造海外领先的社交媒体和内容平台”战略的重要里程碑。