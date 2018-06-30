“一财最艰难的三年已过”，第一财经CEO周健工离职

来源：媒通社

6月29日，资深媒体人、上海第一财经传媒有限公司首席执行官周健工通过朋友圈正式对外发布了离职的消息，配图是他于2018年5月出版的新作《横越未知——从无限劳动力到无限计算力》。晚间，媒通社 通过微信连线周健工先生，谈及下一步的工作动向，他风趣地回应：“一边看世界杯一边想。”

公开资料显示，周健工，60后，财经传媒领域的佼佼者，其早年曾参与国内多家主流财经媒体的创办与管理工作；上世纪90年代在《粤港信息日报》担任助理总编辑、财经专栏作者；2000-2002年在加拿大《星岛日报》做记者；2004年作为创始编委参与创办《第一财经日报》；2009年-2015年担任《福布斯》杂志中文版总编辑；2015年6月，阿里巴巴12亿元投资第一财经后，周健工出任第一财经首席执行官，开始全面负责第一财经旗下电视、报纸、杂志、新媒体及创新业务……

据了解，周健工为人低调内敛、通透坦诚，最喜欢的电影是《肖申克的救赎》，被评价为能堪大任、成大事之人。在其主掌业务期间，不论是《福布斯》杂志还是第一财经，都成长为集经典和新锐为一体的卓越媒体品牌。这与他高阔的国际视野和扎实的专业功底密不可分，同时也得益于周健工在传媒领域敏锐的洞察和专注的品格。

在诸多外界争论的传媒问题上，周健工也有自己的见解。例如：“任何时代都需要机构来报道事实和真相，自媒体人多数只是在新闻机构报道的事实基础上进行评论和表达情绪”；“机构媒体与自媒体之间不是一个谁取代谁的问题，而是一个内容生态形成的关系”；“一定程度上，不是中国的自媒体做得太好，而是中国的传统媒体做得不够好”；“人工智能本质上就是一个专家系统”……

作为创办者之一的周健工宣布离开，对于第一财经而言应该是莫大遗憾。公开资料显示，第一财经隶属于上海东方传媒集团(SMG，原上海文广新闻传媒集团)，是中国最具影响力的财经媒体集团之一。自2003年成立以来，第一财经立足创新，坚持走专业化、国际化之路，致力于为国内投资者、商界人士以及全球华人经济圈提供实时、严谨、高质的财经新闻，打造了一个具有公信力的全媒体金融与商业信息服务集团。

周健工曾高度评价：“报纸、杂志的全盛时代，第一财经为新闻类的内容建立了标准、技能和价值观，在网络媒体时代也同样有生命力。”

目前，第一财经拥有第一财经电视、第一财经日报、第一财经广播、第一财经周刊、第一财经网站、第一财经研究院等平台，是国内唯一一家集广播、电视、日报、网站、杂志于一体的中国专业财经媒体品牌。

爬梳资料，一财的故事始于2003年7月，经国家广电总局批准，上海电视台财经频道和东方广播电台财经频率的呼号统一改为第一财经；同年08月13日，上海第一财经传媒有限公司正式成立，如今在相关公示系统上依然可以检索到周健工担任公司董事兼总经理的信息。

经过数十年发展，第一财经旗下培育出两大著名媒体——第一财经日报和第一财经周刊，均在国内纸媒界享有极高声誉。

2004年11月15日，第一财经日报创刊。这不仅是中国第一份真正意义上的市场化财经日报，也是广播、电视、报纸跨地域合作的一次勇敢创新，其由上海广播电视台、广州日报报业集团、北京青年报社联合主办，是当时上海文广新闻传媒集团跨媒体办报模式的成果。直到今年，第一财经日报仍获得了“2017年百强报纸”荣誉，堪称业内常青树。值得一提的是，周健工在担任第一财经CEO的同时，也曾兼任第一财经日报总编辑。

更为年轻的第一财经周刊创刊于2008年2月，曾被评为“中国邮政最畅销报刊”，魏武挥在2015年的一篇文章中也曾提到，据说这本杂志在第一年就实现了盈利，某种意义上创造了业内奇迹。经过十年的发展，第一财经周刊已经从一份每周出版的商业新闻杂志转型成为一个囊括纸刊、新媒体、垂直项目和落地活动等全方位产品的内容品牌。

只可惜，现如今再好的媒体也难免遭遇人事阵痛，这场媒体高层离职潮中，一财并不是例外。周健工卸任CEO职务后，目前仍未有消息透露会由谁来接替，但有业内人士认为人事变动在短时间内可能会对媒体业务造成影响。无论如何，也许就像周健工在离职告白中所说：“一财最艰难的三年已过，祝福未来。”也祝福周健工职业生涯的下个阶段一切顺利。