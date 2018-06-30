QQ群、贴吧成为滋生犯罪的温床 平台责任该如何落实?

根据中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2017年12月，我国网民规模达7亿7千两百万，普及率达到55.8%，网民人数持续保持增长。网络在方便人们生活的同时，一些灰色地带也滋生了犯罪。贴吧、微信群、QQ群这些原本供人们交流、学习的地方，在一些别有用心人的歪曲利用下，变了味道，甚至成为诱导犯罪、滋生罪恶的温床。

案例1

四网友策划绑架 索要数千万赎金

今年4月14日，内蒙古赤峰市元宝山区公安分局接到市公安局提供的案件线索，几名男子计划对元宝山区内平庄镇的张先生实施绑架并向其家人索要数千万元赎金。更糟糕的是，就在14日当晚10点左右，几名犯罪嫌疑人已经驾车朝平庄镇方向行进。

为赶在犯罪嫌疑人作案之前终止他们的绑架行为，警方立即展开行动。通过侦查，几名犯罪嫌疑人的身份以及他们的活动范围逐渐明晰，在警方周密部署下，犯罪嫌疑人牛某、赵某、李某以及刘某被警方依次抓获。

据调查，牛某和刘某是赤峰本地人，李某、赵某则来自辽宁盘锦，在现实中他们四个人其实并不熟悉，是一个叫做“疯狂一回”的QQ群将这几个生活在不同地方的人联系在了一起。

他们先在群里聊关于盗窃、绑架一类的事情，然后相互约定地点见面，通过从群里和贴吧上学到的犯罪技巧，密谋实施犯罪。幸亏警方行动及时，这起通过QQ群密谋的绑架案，几名犯罪嫌疑人在得手前就被警方抓获。

案例2

男子失踪多日 竟被同伙“黑吃黑”

2017年7月，湖北省鄂州市葛店岱庙派出所的民警接到了一起失踪报警，报案人王女士称，自己的丈夫秦某已经失踪好多天了。警方查看小区监控画面发现，7月22日晚秦某独自进入单元楼，可是并没有再出来的踪迹。

在对之前的监控画面进行调取后民警发现，在一段时间以来，经常有四名男子和秦某一同进出单元楼，经过物业辨认，这四名男子并不是小区业主。

随后，警方锁定一名姓郭的男子，并在湖北汉川的一家网吧里将郭某抓获，与他同时落网的，还有傅某等另外三名男子。在审讯过后，几名嫌疑人的供述让警方大吃一惊。

原来，这四名嫌疑人相识于一个QQ群，群成员由来自全国各地的一些社会闲散人员组成，经常会有人发布一些订单，招募人去做一些偷窃、抢劫之类的事情。而失踪多日的秦先生，竟然和他们一样，也是这个QQ群的常客。

在交流中，秦先生曾表示，自己可以提供开锁技术及作案车辆。于是，这五人便准备合谋一起来干一些违法的事情。为了更好地商量对策，秦某把郭某等人安置在了鄂州自己一个闲置的住所内。但令秦某没想到的是，经过一段时间的观察，郭某、傅某等人发现秦某家境不错，出手也大方，这个临时组织起来的犯罪团伙最终将目标转向了自己的团伙成员。

7月22日这天，他们四人来到了秦某的家中，假意要商量原来的犯罪计划。在抢劫秦先生后，四人在二楼的一个卫生间里将他杀害。秦某原本计划通过QQ群神不知鬼不觉地实施犯罪，谁料想最终自己却成了受害者。

案例3

“完美犯罪”贴吧 为犯罪提供温床

相对于QQ群的隐蔽性，最近几年，在一些贴吧或者论坛，这种公开浏览的网络平台，竟然也出现了类似的情况，甚至更加泛滥。在江苏警方侦办的一起抢劫案中，一个名叫“完美犯罪”吧的百度贴吧，就成了撮合几名犯罪嫌疑人实施犯罪的平台。

这天傍晚，家住江苏淮安的陈先生清点完店内的货物后准备下班，然而就在此时，几名手持凶器的陌生男子闯入了陈先生的商店内。有的拿刀，有的掏枪，把陈先生眼睛蒙住后抢走了他的手机，之后就迅速逃跑了。

通过对视频资料的梳理，办案人员找到了两名犯罪嫌疑人的落脚地点。随后，警方将两名正在上网的犯罪嫌疑人控制，在审讯中警方发现，几名团伙成员之间并不熟悉，甚至连对方叫什么都不知道。

一番部署后，另外几名犯罪嫌疑人也逐一落网，警方调查发现，这几个人分别来自江苏、四川、湖南、福建等省市，曾经并没什么过多交集，而将他们联系到一起的，正是“完美犯罪”这个百度贴吧。

蔡某首先发帖，并在帖子里留下自己的QQ号，随后其他几名犯罪嫌疑人通过蔡某发的帖子添加了蔡某，为了方便沟通他们还建了一个临时讨论组，来商讨抢劫的行动计划。

目前，“完美犯罪吧”已经被停止使用，类似有这种非常明显“犯罪”字眼的贴吧也加强了管理。

案例4

“戒赌吧” 正能量名字背后暗藏玄机

在百度贴吧里，有的贴吧虽然看起来与犯罪无关，甚至还起了一个非常积极向上的名称，但是贴吧里交流的信息却并不是表面看起来那么简单，在这类贴吧里，一个名叫“戒赌吧”的就非常出名。

一点开这个“戒赌吧”，第一时间看到的就是不赌为赢四个字，在戒赌吧三个字下方，“赌博埋葬过去，奋斗成就未来，一起戒赌吧”一段类似贴吧宣言的字样也格外显眼。然而，在仔细浏览“戒赌吧”内所发布的内容后记者发现，很多帖子的内容和评论暗藏玄机。

这几天，随着俄罗斯世界杯开赛，“戒赌吧”里开始出现各种与赌球有关的帖子，有的人询问如何下注，也有人分享自己要下注的比赛，在一篇名为“稳稳到账”的帖子里，评论区里有人问“在哪打的”，随后发帖人便回复了一个网址，记者点开后发现，这是境外的一个博彩网站。

在戒赌吧里记者发现，发帖人并不会直接使用与赌博有关的词语，而是有很多暗语：“红了”代表着赢钱，“洗白”则是全部输光的意思，而在输光之后，由于没有生活来源，吧友们将这种状态称为“瘫痪”。而在欠下赌债之后，这些赌博人员往往会选择借“高炮”也就是高利贷进行周转，但往往越陷越深。也有不少人选择借小额网络贷款，他们一般称之为“撸小贷”。

可是，不管是借“高炮”还是“撸小贷”，很多人最终都没法还上，面对借贷方的催收，他们只能选择东躲西藏，也就是他们口中的“跑路”。而在“跑路”时，很多人还喜欢发帖直播这一过程，有时候，吧友之间会在“跑路”时互相接济，赌徒作客他乡，被吧友收留相约聊天诉苦的过程，被称为“三五瓶”。而这种接济的过程，也时不时地伴随着诈骗。一篇帖子当中显示，一名吧友将身上仅有的600元给对方打过去之后，QQ被对方拉黑，再也联系不上。

平台需担起主体责任 与相关部门同管理

根据2017年6月1日实施的《中华人民共和国网络安全法》规定： 网络运营者应当加强对其用户发布的信息的管理，发现法律、行政法规禁止发布或者传输的信息的，应当立即停止传输该信息，采取消除等处置措施，防止信息扩散，保存有关记录，并向有关主管部门报告。

专家表示，如何“加强互联网内容建设，建立网络综合治理体系，营造清朗的网络空间”需要全社会的共同努力。一方面，互联网企业要对自己运营的平台承担主体责任；另一方面，管理部门要积极履行执法责任，建立健全举报机制，和定期巡查机制。