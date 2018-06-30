大数据服务商极光赴美IPO：拟筹资最多2亿美元

新浪科技讯 北京时间6月30日上午消息，移动大数据服务商极光今日向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO招股书。

文件显示，极光计划通过IPO交易筹资最多2亿美元。招股书中暂未透露IPO发行价格区间、股票发行数量、交易代码和股票交易市场等信息。

本次IPO承销商为高盛（亚洲）、瑞士信贷证券（美国）和德意志银行证券。

以下为极光招股书概要：

财务与运营状况

- 我们在快速发展的同时也始终在提高我们的成本效益。我们的营收主要来自数据解决方案。我们的营收在2017年为2.847亿人民币，相比2016年的7030万人民币增加了304.9%，并且截至2018年3月31日的季度中营收为1.264亿人民币，相比2017年同期的3200万人民币增加了295.1%。

- 2017年公司净亏损为9030万人民币，2016年净亏损则为6140万人民币。截至2018年3月31日的季度净亏损为2210万人民币，而2017年同期净亏损为2200万人民币。我们的净亏损率从2016年的87.3%降至2017年的31.7%，并且从截至2017年3月31日该季度的68.8%降至截至2018年3月31日季度的17.5%。

- 我们的经调整净亏损在2017年8200万人民币，而在2016年为5870万人民币，截至2018年3月31日的季度经调净亏损为1930万人民币，而2017年同期为1980万人民币。我们的经调净亏损率从2016年的83.4%降至2017年的28.8%，并且从截至2017年3月31日该季度的62.0%降至截至2018年3月31日季度的15.3%。

- 我们的经调税息折旧及摊销前利润（EBITDA）在2017年为-7700万人民币，2016年为-5130人民币，截至2018年3月31日的季度为-1590万人民币，而2017年同期为-2050万人民币。

- 我们的客户数量从2016年的1168增加至2017年的2263，且从截至2017年3月31日的季度中的980增加到截至2018年3月31日的季度中的1348。

- 我们是中国领先的移动大数据解决方案平台。通过我们的开发者服务，我们在2017年12月达到约8.64亿月度活跃独特移动设备，约占中国移动设备覆盖率的90%。2018年3月份，该数字进一步增长到9.25亿。

- 截至2018年3月，约有31.8万名来自各个行业领域的移动应用开发者使用过我们的服务。我们也是许多主要互联网公司（新浪、哔哩哔哩等）和领先消费品牌（星巴克、百胜中国和工商银行等）的首选合作伙伴。

- 至少使用我们一项开发者服务或累积应用安装的移动应用数量从2016年12月31日的47.5多万个增加到2017年12月31日的70.7多万个，及至2018年3月31日这个数字进一步增长到78.4万多。

公司使命

我们的使命是通过利用移动大数据以获取可操作的见解和知识从而提高企业和社会的生产力。

公司概况

我们是中国领先的移动大数据解决方案平台。通过移动设备，我们可以访问、聚合、清理、结构化和加密大量实时和匿名设备层的移动行为数据。我们也利用人工智能和机器学习来从这些数据中获取可操作的见解和知识，帮助我们的消费者做出更好的商业决策。我们的数据解决方案曾荣膺央视证券频道颁发的“2017年度最佳科技公司奖”及中国知名科技咨询平台36氪授予的“2016年度最具影响力大数据服务商”。

我们也向中国的移动应用开发人员提供全面的服务套件。我们的开发人员服务可以轻松地集成所有类型的移动应用于提供开发人员所需的核心应用内置功能。我们也是许多主要互联网公司（新浪、哔哩哔哩等）和领先消费品牌（星巴克、百胜中国和工商银行等）的首选合作伙伴。根据Frost & Sullivan的行业报告，我们的主要开发者服务——推送通知（JPush）在2017年的市场份额占到约50%。

自公司创立到2018年3月31日，我们已经从开发者服务之一软件开发工具（SDK）的130亿次安装中累积大量数据。我们仅访问选定的匿名设备数据，且该数据为提供之服务必须或相关。这些原始的移动行为数据一旦手机，我们的处理平台会存储、清理、结构化并加密这些数据，以用于AI驱动的模型训练。

人工智能和机器学习是我们利用以从数据中获取可操作和有效见解的关键技术。利用这些基于我们庞大而优质的数据基础构建起来的技术，我们得以开发一系列数据解决方案，为多个不同领域的客户提供见解分析。我们的核心数据解决方案包括：

- 目标营销：帮助广告主提高营销效率。

- 金融风险管理：协助金融机构和金融科技公司制定明智的借贷决策。

- 市场情报：为投资基金和集团提供实时市场情报解决方案。

- 基于定位的情报：帮助零售商和其他传统实体行业的商家进行针对性营销并制定更加明智且有影响力的运营决策。

行业概况

中国移动互联网普及率在过去几年取得大幅增长。根据Frost & Sullivan的报告，中国移动互联网用户数量从2015年的6.198亿人次增长到2017年的7.527亿人次，年复合增长率达10.2%，且预计到2023年将进一步增长到9.726亿人次。移动已成为中国消费者的主要上网模式。

中国移动应用开发者市场。随着消费者日益接受数字化生活，中国开发和使用的移动应用数量也在不断增加。根据Frost & Sullivan的报告，2017年中国约有220万个独特的移动应用，预计到2023年将增长至330万个。移动应用的增长促进了中国第三方移动应用开发者服务市场的稳定发展。根据Frost & Sullivan的报告，中国使用第三方应用开发者服务的独特移动应用数量从2015年的90万增加到2017年的120万，预计到2023年将进一步增长至210万。

根据Frost & Sullivan的报告，推动通知是中国最受欢迎的应用开发者服务，根据2017年的安装基数计算，该服务占到中国前10万个移动应用使用之应用开发者服务的36.7%。使用推送通知服务的移动数量从2015年的约37.8万个增加到2017年的52.64万个，占到中国所有移动应用的23.9%，并预计到2023年增加到130万个，占到中国所有移动应用的38.1%。影响移动应用开发者选择推送通知服务商的关键因素包括可靠性、稳定性、及时性和覆盖率。这些要求带来较高的准入壁垒，若非大力投资一个全国性的高质量数据基础设施、并具备足够的带宽和技术知识，则难以达成上述要求。

中国大数据技术的应用发展。人工智能和机器学习技术的进步以及可用数据库的扩大和深化日益凸显了大数据技术在中国重要性。中国政府已经采取“国家大数据战略”以推进大数据的发展，推动大数据基础设施的建设并加速数据资源共享和大数据应用的开发。

在以下领域，中国大数据解决方案应用具有巨大市场机遇：

- 移动营销：2017年在线营销占到中国广告市场的44.8%，并预计从2017年的500亿美元增长到2023年的1273亿美元，且到2023年市场渗透率将达74.0%。根据Frost & Sullivan的报告，中国移动营销行业将从2017年的297亿美元增长到2023年的942亿美元，从2017年59.4%的在线营销行业占有率增长到2023年的74.0%。

- 金融风险管理服务：大数据在中国消费者金融服务市场的金融风险管理方面发挥着重要作用。传统金融服务商和新兴在线金融服务企业对金融风险管理服务的需求都在增加。根据Frost & Sullivan的报告，中国金融风险管理服务市场从2015年的14亿美元增长至2017年的77亿美元，并将继续增长到2023年达1683亿美元。

- 市场信息：根据Frost & Sullivan的报告，中国企业在市场信息服务上的花费在2017年达到9亿美元，并预计到2023年可达48亿美元。

- 基于定位的信息服务。线下行业为提高运营效率对基于定位的信息服务之需求日益增长。

竞争优势

我们相信，以下优势对我们的成功并使我们不同于其他竞争对手至关重要：

- 建立在开发者服务主导地位之上的大数据解决方案领导者；

- 数量、种类、速度和准确度均出色的广泛在线和离线移动数据；

- 跨多个垂直行业的成熟产品开发和商业化能力；

- 持续改进以人工智能和机器学习驱动的大数据解决方案；

- 具有多个变现机遇和高可扩展性和灵活性的商业模式；

- 具有多样化背景和强执行能力，且充满热情与富有远见的管理团队。

发展战略

我们将使用以下关键战略发展我们业务：

- 通过扩大我们的开发者服务进一步拓宽和深化我们的数据库；

- 提供并集成备选和补充数据；

- 提高人工智能和机器学习能力；

- 丰富并扩展我们现有的移动大数据解决方案；

- 开发新的数据解决方案以满足不断变化的客户需求；

- 进军选定的全球市场。

面临挑战

我们实现目标和执行战略的能力受制于以下风险和不确定性：

- 保持或提高增长率；

- 实现并维持盈利能力；

- 吸引并留住客户；

- 执行我们的战略并继续开发和有效地推广数据解决方案；

- 渗透现有的开发者服务市场；

- 维持或增强我们的品牌；

- 成功与当前或未来的竞争对手竞争；

- 未来继续得以访问移动数据；

- 持续遵守数据隐私和数据保护法律法规。(木尔)