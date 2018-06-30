套取个人信息出售 警方打击侵犯个人信息产业链

来源：法制日报

不法分子套取个人信息卖给诈骗团伙

警方全链条打击侵犯个人信息产业链

本报记者邓新建 《法制与新闻》记者邓君 本报通讯员袁榛阳

以招工等名义广泛撒网，套取或者收买他人信息制成“四件套”，通过快递“内鬼”销往全国各地甚至国外，被诈骗团伙用来洗钱转账提现逃避打击……6月28日，记者从广东省公安厅召开的新闻发布会上获悉，在广东省公安厅网警总队的指导下，深圳市公安机关在潮州饶平、惠州、重庆、苏州、常州等全国17地展开统一收网，抓获犯罪嫌疑人110余人，其中快递业“内鬼”6人；缴获假身份证、银行卡、U盾、手机、电话卡、密码器，假公章及制证设备等涉案物品一批。此代号为“净网安网6号”案件的成功侦破，实现了对侵犯公民个人信息黑灰产业链的全链条打击。

今年年初，深圳网警部门联合潮州网警部门侦查发现，有一伙人在深圳市龙岗区南湾街道一带，通过微信、QQ等互联网聊天工具，借助物流快递渠道长期从事非法银行卡“四件套”(即银行卡、手机卡、U盾及其配套的身份证)的贩卖交易，购卡人收货地址遍及全国13个电信网络诈骗重点地区及东南亚、欧州等境外的电信网络诈骗分子，不仅侵犯了公民个人信息，而且助长了电信网络诈骗犯罪的嚣张气焰。

深圳网警支队经过三个多月的深入侦查，逐步将该团伙架构及作案链条勾勒清晰，涉及“卡贩”、“卡总”、快递“内鬼”、制假证、诈骗等多个环节，已成为一条完整的非法买卖银行卡、个人信息的黑灰产业链条。

据办案民警介绍，该黑灰产业链条以某快递公司“内鬼”邓某团伙为核心开展运作。首先由“卡贩”团伙负责收买各类卡证。该团伙以宋某、邓某权为主，主要是在全国各地以招工、兼职、许以小利等方式为诱耳广泛撒网，专门物色学生或文化程度相对较低人员，收集居民身份证复印件、实名注册手机卡、银行卡及配套网银U盾等各类卡证贩卖给“卡总”。

“卡总”团伙以深圳詹某威、张某坚为主，主要是从全国各地的“卡贩”手中购买绑定好的银行卡、U盾和手机卡，再将对应的身份证复印件交给“制假证团伙”制作假身份证，形成绑定好的银行卡、手机卡、U盾及其配套的身份证“四件套”。然后利用网络聊天工具联系全国各地的“客户”，并通过快递将实物发往全国各地甚至境外的违法犯罪人员及其他“黑产”行业人员。

快递“内鬼”团伙以邓某为首，主要是帮助各个“卡总”，利用快递行业内部监管漏洞，躲避快递内部防控系统检查，将“卡总”交寄的“四件套”寄往全国各地，并代收货款。

以朱某堂、钟某表为主的制假证团伙，根据深圳“卡总”提供的身份信息或者复印件，利用各种工具迅速制作假的身份证件，并回流到深圳“卡总”。

这些费尽心思凑齐的“四件套”，成为诈骗团伙洗钱的工具。以戚某跃、蒋某华为主的诈骗洗钱团伙，利用从深圳“卡总”处购得的“四件套”，对电信诈骗团伙诈骗所得资金进行处理，实现洗钱转账提现，逃避打击。

办案民警提醒，广大群众一定要提高法律意识和防范意识，保护好个人信息，防止泄露；更不要被利益诱惑，将以自己名义开办的银行卡等各类卡证交给他人使用。