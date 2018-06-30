Opera在美提交IPO申请：拟融资1.15亿美元

新浪科技讯 北京时间6月30日早间消息，总部位于挪威的浏览器公司Opera周五向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）申请，计划融资最多1.15亿美元。不过，这个融资目前仍是暂定的。

Opera为PC和手机开发浏览器。该公司申请在纳斯达克交易所上市美国存托股份，代码为“OPRA”。OperaOpera此前为挪威软件公司Otello Corp ASA持有。2016年，该公司将Opera以及Otello隐私和性能应用出售给中国投资财团。Otello当时还名为Opera Software ASA，随后调整了公司名称以及在奥斯陆交易所的代码。

中金公司和花旗集团是Opera此次IPO的承销商。

Opera提交的招股书显示，在此次IPO之前，昆仑万维创始人周亚辉实益拥有Opera的1.35亿股普通股，持股比例为67.5%。奇虎360公司董事长周鸿祎实益拥有Opera的4675万股股份，持股比例为23.4%。

以机构股东来看，昆仑科技持有9600万股股份，持股比例为48.0%。Keeneyes Future Holdings Inc持有3900万股股份，持股比例为19.5%。360旗下全资子公司奇飞国际发展有限公司持有4675万股股份，持股比例为23.4%。(邱越)