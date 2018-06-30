瞄准中国客源 德百货巨头开通支付宝和微信支付

中新社柏林6月29日电 (记者 彭大伟)德国大型百货连锁布罗伊宁格(Breuninger)29日宣布全面开通支付宝和微信支付。该公司表示，此举是瞄准了中国游客赴欧旅游和购物不断升温的趋势。据悉，这是德国首家同时引入支付宝支付和微信支付的百货商场。

据介绍，布罗伊宁格创立于1881年，目前是欧洲规模最大的百货连锁之一，在德国斯图加特、杜塞尔多夫、纽伦堡等城市共有11家门店和超过5500名雇员，以出售时尚和生活方式类产品著称。

布罗伊宁格公司当天宣布，其通过与德国电子支付公司Wirecard合作，已在其全德11家门店实现了对中国第三方支付工具支付宝和微信的全面支持。

布罗伊宁格和Wirecard方面均表示，通过这一合作，布罗伊宁格将更好地从中国游客愈发热衷出境游的发展趋势中获益。两家公司认为，设计师手包、服装鞋帽等奢侈品类受到中国游客的欢迎，购物在他们来欧洲旅游的过程中是一项重要乐趣。

“布罗伊宁格是非常受亚洲消费者青睐的购物目的地，而实现服务数字化是我们的主要努力方向之一。”布罗伊宁格CEO霍尔格⋅布勒克尔当天表示，引入支付宝和微信支付是该公司进一步改善购物体验理所应当的一步。

自2015年以来，支付宝在德国大举进行布局。截至2017年底，其线下接入扫码付的德国商户已超过4000家。微信支付则于2017年11月起通过Wirecard帮助欧洲商家提供支付服务。(完)