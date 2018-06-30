“刷脸”进校园 清华校园参观实行网上预约

来源：光明网

几乎每年暑假，清华、北大等知名学府都会引来不少家长、学生参观。6月29日，清华大学公布入校参观新规——从今年暑期开始，清华大学开始实行校园参观网上预约，并配套推出微信预约小程序、人脸识别等多项举措，进一步优化和规范秩序、改善参观体验。

7月9日试运营预约系统，21日正式使用

据介绍，由清华大学软件学院专门开发的校园参观网上预约系统即将投入使用，包括个人参观清华微信小程序和团队参观预约网站，个人参观和团队参观将实行全面预约机制。该系统结合地图导航嵌入了清华校园景观导览，也可以找到公共卫生间等服务设施。此外，微信小程序中嵌入了“校园智愿者”智能机器人，对校园参观遇到的问题可以实现在线咨询。

个人参观通过微信小程序“参观清华”，绑定个人身份信息就可以提前7天预约校园参观。团队预约通过登录电脑客户端，至少提前14天进行网上预约，提交相关材料；根据申请先后顺序对提交材料的真实性进行审核后，提前一周在网上反馈预约结果。预约成功的参观者在预约的时间段经指定校门入校，入口的闸机通过在线比对证件以及基于人脸识别技术的人证合一检查，可以实现高效率的核验通行，并能够有效防范冒用他人名义预约等问题。

据悉，预约系统将于7月9日开始试运行，在7月21日将正式投入使用。

组建专门引导员队伍，清华学子义务讲解

今年清华还专门组建了校园参观引导员队伍，免费为每个入校团队提供校园参观导引，在重要景观处有学生校园讲解志愿者进行公益讲解。这些举措可以优化团队入校后的行动路线，有效遏制黑导游商对团队成员的滋扰。

此外，学校投入了专门经费新建和改建5处公共厕所，为访客提供更加舒适干净的环境。清华园街道还协调各执法部门，加强对校内家属区和校园周边加强巡控，重点对黑导、黑车揽客行为进行劝阻和治理。

散客与团队分流入校，提倡文明参观

清华保卫部部长李志华介绍，近年来，该校暑假游客比较集中，2015年暑假，据不完全统计入校人次超过42万人次，2016年入校人次达22万人次，多年经验显示，清华每天入校参观人数8000人次比较合理。清华也在不断完善入校参观管理措施。

李志华介绍，清华近期审议通过了《清华大学校园参观管理办法》，配套出台了《清华大学校园参观个人、团队预约进校规则》《校园参观管理通告》等实施细则。为优化秩序，保卫处针对散客和团队的不同特点，将原有的西门参观通道作为散客预约专用入口，将学校新建东门作为预约团队的专用入口，实现两类人员分流，避免拥挤、减少排队，并尽量减轻对周边公共交通秩序的影响。为了保障校园安全，学校保卫处还将在参观者入校时进行必要的安全检查。

“清华大学是重要的教学科研场所，夏季学期期间，校园内教师科研正常进行，在校生分期分批进行小学期专门课程，因此也需要维护好基本的秩序和环境。”李志华呼吁，参观人员要文明参观，自觉维护校园秩序、爱护校园环境，抵制各类违规扰序行为。（光明融媒记者邓晖）