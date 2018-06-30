优信IPO：二手车电商行业将迎新格局？

关注中国市场的PE/VC机构在过去几年中已经相继成为多家市场头部企业的股东，对于二手车企业来说，持续通过一级市场进行大额融资的难度将越来越大。

成立7年后，中国二手车电商企业优信站到了一个全新的起跑线上。

6月27日，优信在美国纳斯达克正式挂牌上市，发行价每股9美元/ADS，成为中国的“二手车电商第一股”。

截至当日收盘，优信的股价达到9.67美元/ADS。按收盘价计算，公司市值几近30亿美元。

优信在上市之前已经通过私募股权融资的方式完成了大约12亿美元的融资，本次通过IPO和可转债完成共计约4亿美元的融资。

“如果没有大家的支持，我不会站在这里。”优信创始人兼CEO戴琨在敲钟现场对身边的管理团队和股东代表说。

优信成立于2011年，创办之初主营二手车B2B业务，后逐步拓展到B2C、新车销售、汽车金融、汽车物流、售后服务等多个业务板块。

华平投资中国区联席总裁程章伦认为，优信的“终极模型”是拓展C2B收车、B2B交易、B2C零售的全链条服务，并覆盖到金融、维修等服务领域。

“二手车从大城市往小城市走，仍是很大的市场机会，从让异地消费者认同车辆的价值，到下单、过户、车辆物流的全流程，优信将能够提供全部服务。”程章伦告诉21世纪经济报道记者。

戴琨与二手车的渊源可以追溯到在英国留学时购买的第一部车子。

当时中国国内一辆桑塔纳的价格大约是20万人民币，他在英国花了1500英镑就买到一部二手车。

毕业回国后，他建立了二手车信息平台“汽车简历网”，项目并入易车网先后担任易车二手车事业部“优卡网”的总经理和易车公司副总裁。

2011年，戴琨从易车离职创办二手车B2B拍卖平台优信拍。易车公司创始人李斌成为优信的天使投资人。

极速扩张

“当时戴琨还很年轻，但对成熟市场的二手车模式已经如数家珍。这让我们相信，他的见识高人一等。”君联资本执行董事张林这样形容第一次见到戴琨时的印象。

君联资本是优信最早的机构投资人之一，在2012年先后领投了优信的A、B轮融资，后续参与了公司的C轮融资。

君联投资之初，优信还处于模式探索阶段，单月交易量仅有二三百台。根据当时的团队判断，拍卖是一个集中度非常高的生意，到一定时间点将会实现良性循环，围绕平台做上下游业务也可以延伸衍生出很多想象空间。

如今，根据艾瑞的数据，优信在二手车电商行业的市场份额从2016年的35%提升至2017年底的41%，以超四成的市场份额成为国内最大的二手车电商。

优信招股书显示，公司2017年的净亏损为27.48亿元，2016年净亏损为13.93亿元；2018年一季度的净亏损为8.39亿元，2017年同期为5.11亿元。

多位优信股东告诉记者，优信的B2B业务为盈利状态，公司大部分的亏损来自B2C业务，与当前市场竞争下居高不下的市场推广费用有关。

根据招股书，优信2017年在销售和营销方面的投入为22.03亿元，2018年第一季度在销售和营销方面的费用为6.38亿元。

“我们的营销和品牌是公司的战略之一，希望通过品牌的持续投入，让消费者建立在线购买二手车的概念。这一部分我们会持续去推动。”戴琨在上市当天与媒体电话连线时说。

在优信公司的股东方看来，二手车电商平台的商业模型需要前期的大规模投入，后期业务逐步成熟之后，即可以更多类型产品服务的收入和降低市场费用很快实现盈利。

“二手车行业离盈利并不远。这是一个完全有可能赚到钱的行业，无论是二手车的成交量，还是金融、维修等服务。”张林向21世纪经济报道记者表示。

“戴琨和整个优信团队的战斗力都非常强，公司上市后将获得更多的资金和资源，市场投放的资金效率会得到进一步提升。”光大控股董事总经理、新经济负责人艾渝分析说，拥有上市公司的品牌后，优信在汽车金融和业务并购等方面都会具备更多的优势。

资本加持

截至上市前，优信已经完成约12亿美元的融资。这种资本的聚集效应不仅得益于国内二手车市场的爆发式发展，也受益于中国PE/VC市场的迅速成长。

21世纪经济报道记者梳理发现，国内的股权投资机构从2013年末开始大量涌入二手车板块，购销、寄售、拍卖等各类二手车交易模式都得到投资机构的支持。这其中，优信在成立之初正是拍卖模式的典型代表。

根据从业企业和投资机构当时的分析，国内新车销售从2009年开始快速增长，按照平均5年的换车周期计算，二手车板块在2014年前后开始进入爆发增长期。

有受访者告诉记者，2013年时二手车B2B拍卖领域的优信和车易拍两家公司迅速发展，车易拍势头略猛。为了获得更大的市场份额，优信在这一阶段启动了大额补贴。

同期，优信的月交易量因原有模式的交易履约问题一度放缓，公司开始搭建线下交付场，通过交易服务闭环来保证用户用户体验。

两项决策执行下来，优信到2014年初时的账面资金已经捉襟见肘，这种情况随着总规模为2.6亿美元的C轮融资到位得到解决。

“他很有远见，也敢于冒风险。”程章伦这样评价戴琨。

华平是2014年优信C轮融资的领投方，并在后续的D、F、G轮持续加码。截至优信上市前，华平持有公司14.1%的股权，是优信最大的单一机构投资人。

2014年，优信先后进行规模为6000万美元的C1轮融资和2亿美元的C2轮融资。根据媒体报道，优信的C2轮融资中，华平投资、老虎基金、高瓴资本三家均表达出获得全部投资份额的意愿。

戴琨的选择是华平、高瓴资本、老虎基金悉数成为股东，理由很明确：“不能给竞争对手留任何机会”。

新一轮融资完成后，优信在2014年开始陆续将业务拓展到汽车金融、B2C销售，2017年进一步建立了门店提供全服务流程，还开展了新车业务。

“随着市场份额的进一步提高，优信会形成更强的品牌，公司的头部优势会越来越明显。二手车最大的痛点是信任问题，如果优信能够建立出标准，将能够改变这个行业。”艾渝认为。

二手车新格局

“我们聊了很多次，每每能感受到他心中的那团火焰。”艾渝告诉记者。他所带领的新经济团队从2016年年底开始就投资事宜与戴琨深入接触，在2017年参与到优信的5亿美元的E轮融之中。

2017年初时，优信在B2B业务的市场份额已经超过行业第二名和第三名的总和。其后的一年时间，优信的整体业绩实现翻番。

优信的招股信息显示，公司2017年的总营收为19.5亿元，较2016年增长136.7%。GMV（成交额）为434亿元，同比增长66.9%；全年毛利润为12亿元，同比增长313.4%。

张林表示，目前二手车行业的跑马圈地尚未完成，从业企业都还在为获取更多的客户和流量努力，行业的竞争格局也没有完全成型。

“最终这个市场的玩家不会超过五家，这其中包括线上也包括线下企业。”他认为。

另一方面，在接受21世纪经济报道记者采访的二手车人士和从业者看来，国内二手车市场的格局正在快速走向明朗。

有投资人分析，关注中国市场的PE/VC机构在过去几年中已经相继成为多家市场头部企业的股东，对于二手车企业来说，持续通过一级市场进行大额融资的难度将越来越大。

戴琨在上市当天的电话连线中表示，上市为公司带来了更好的融资能力，也有助于企业建立更加有公信力的企业形象，优信将能够和更多的合作伙伴建立“更高层面和更深层次”的合作。

在中国市场上，成为一个赛道的首家上市公司能够带来明显优势。比如对细分板块行业格局颇有影响的，58同城上市后整合赶集网、优酷上市后与土豆的合并。

“车的行业并非是个赢者通吃的市场，这跟别的赛道不一样。如果并购能产生协同效应的话，虽然时间说不准，但一定会出现。”程章伦也强调，车的业务涉及到多个不同的线下环节，复杂度远超过单纯的线上生意。

“创业历程里，以为实现一个关键里程碑后可以稍松一口气，但每一回实际都是把发条上得更紧。因为期待更多、任务更重、理想也变得更远大。”戴琨说。