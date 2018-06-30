拼多多招股书披露风险因素：或因假冒商品担负责任

新浪科技讯 北京时间6月30日早间消息，第三方移动电商平台拼多多周五向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）申请书。文件显示，拼多多计划通过IPO交易筹资最多10亿美元，承销商为瑞银、高盛及中金公司。

招股书中披露了拼多多业务与行业相关风险：

- 我们的经营历史有限，因而难以评估我们的业务和前景。我们无法确保能够继续保持迄今为止的增长速度。

- 如果无法预测买家需求，并提供产品和服务以吸引和保留买家，或者未能调整服务或商业模式以适应买家需求或新兴行业标准，我们的业务就有可能受到实质性的负面影响。

- 品牌和声誉受到的伤害都有可能对我们的业务和运营业绩产生实质性的负面影响。

- 我们的商家使用各种第三方物流服务提供商。这些服务提供商的服务中断、失效、受限都会损害我们的业务和前景。

- 大型社交网络在功能上遭遇的任何变化、干扰、中断都会严重限制我们继续扩大买家基础的能力，而我们的业务也可能受到实质性的负面影响。

- 我们面对激烈竞争，如果我们无法展开有效竞争，就有可能失去市场份额、买家和商家。

- 如果我们无法保持和扩大与商家之间的关系，我们的营收和运营业绩就会受损。

- 我们IT系统出现宕机会严重影响我们为买家和商家提供令人满意的IT系统和一致性服务的能力。

- 我们过去出现过净亏损，今后可能继续出现净亏损。

- 我们的成功取决于关键员工的持续努力。如果无法招聘、保留或激励关键员工，我们的业务可能受损。

- 如果我们无法有效管理增长和落实战略，我们的业务和前景都有可能受到实质性的负面影响。

- 我们可能因为自己平台上的假冒、未授权、非法或侵权产品，或者误导性信息而担负责任。

- 如果消费者的财产和人身因为我们平台上出售的产品和服务而受到损害，我们可能因为消费者保护法而面临起诉，包括健康和安全技术以及产品责任起诉。除此之外，新的法规还有可能给我们的企业施加新的要求和其他责任，这有可能对我们的业务、财务状况和运营业绩产生实质性的负面影响。

- 我们可能在扩大产品范围时面临挑战。

- 腾讯提供了与我们的运营有关的各种服务。如果这些服务受到限制、效果降低或者价格提升，或者因为任何原因而不再向我们开放，我们的业务就有可能受到实质性的负面影响。

- 我们依赖于自身移动平台和互联网基础设施以及中国通讯网络的正常运营和维护。一旦出现功能故障、能力受限或经营中断，便会对我们的业务产生实质性的负面影响。

- 我们今后可能参与收购、投资或战略联盟，这可能需要管理层投入大量精力，因而对我们的业务和运营业绩产生实质性的负面影响。

- 未能检测的程序错误或缺陷，或者未能有效维护客户服务，都会损害我们的声誉，从而对我们的运营业绩产生实质性的负面影响。

- 我们的业务会产生和处理大量数据，我们也需要遵守与网络安全有关的中国法律。不当使用和披露数据会对我们的业务和前景产生实质性的负面影响。

- 未能保护与买家、商家和我们的网络安全漏洞有关的机密信息，会对我们的声誉和品牌构成破坏，从而对我们的业务和运营业绩产生实质性伤害。

- 我们依赖商业银行和第三方在线支付服务提供商来处理我们平台上的支付流程和资金托管服务。如果这些支付服务因为任何原因受到限制，不再向我们和我们的买家开放，我们的业务就有可能受到实质性的负面影响。

- 如果必须获得额外的认证、许可、牌照，或者未能遵守任何中国法规和政策要求，就有可能对我们的日常运营产生实质性的负面影响，阻碍我们的增长。

- 我们可能逐渐成为公共监督目标，包括监管机构的指控、媒体的负面报道和恶意中伤，这些都会破坏我们的声誉，并对我们的业务和前景构成实质性的负面影响。

- 我们的在线营销服务包括互联网广告，因此需要遵守适用于广告的法律法规和监管规定。

- 我们可能面临知识产权侵权诉讼，应诉成本可能很高，还有可能破坏我们的业务和运营。

- 我们可能无法阻止他人未经授权使用我们的知识产权，这可能破坏我们的业务和竞争地位。

- 我们的商家面临的税收合规要求收紧，可能对对我们的业务、财务状况和运营业绩产生实质性的负面影响。

- 我们的业务可能受制于季节性销售波动，这可能引发我们的ADS股价波动，并对其产生负面影响。

- 根据我们的股权奖励计划，我们已经授予并有可能继续授予期权和其他形式的奖励，这可能导致股权奖励支出的增加。

- 如果我们无法保持和维护有效的内部控制系统，以修复我们在财报方面的实质性缺陷，便有可能无法精确汇报我们的运营业绩、遵守我们的报告责任或避免欺诈。

- 美国和国际贸易政策的变化，尤其是与中国之间的关系变化，可能对我们的业务和运营业绩产生负面影响。

- 我们没有任何商业保险。

- 我们面临自然灾害、流行病爆发和其他突发事件带来的风险，这可能给我们的运营带来重大干扰。