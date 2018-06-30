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拼多多提招股书：三年累计含期权支出亏损13.12亿元

拼多多提招股书：三年累计含期权支出亏损13.12亿元
2018年06月30日 06:57 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月30日凌晨消息，第三方移动电商平台拼多多周五向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）申请书。文件显示，拼多多计划通过IPO交易筹资最多10亿美元，拟在纳斯达克全球市场或纽约证券交易所挂牌。

　　三年累计含期权支出亏损13.12亿元

　　招股书披露，自2015年成立以来，拼多多收入保持高速增长。2016年收入为5.05亿元人民币，2017年全年收入为17.44亿元人民币，2016年和2017年分别发生2.92亿元人民币和5.25亿元人民币净亏损。拼多多2018年Q1收入为13.85亿元人民币，同比增长37倍。受大幅扩张市场需要，拼多多在2018年Q1的销售与市场支出达到12.17亿元，平台单季发生2.01亿元人民币净亏损。亦即拼多多创业三年多，截至2018年Q1累计亏损（含期权支出）仅为13.12亿元人民币。

　　截至2018年一季末，拼多多持有的现金及现金等价物约为86.34亿元人民币（13.77亿美金），单季度劲增55.76亿元人民币。

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