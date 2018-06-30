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急于上市的拼多多：用户难留存 需跨三道坎

急于上市的拼多多：用户难留存 需跨三道坎
2018年06月30日 06:41 新浪科技
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　　新浪科技 韩大鹏

　　负面评论难以阻挡拼多多上市。

　　北京时间今天凌晨，拼多多向SEC提交了招股书。与此同时，在数十个“拼多多维权群”中，商家们仍在讨伐着它的卖家政策。

　　一家成立仅3年的企业，为何在质疑声中急于上市？拼多多的未来还有哪些门槛需要跨越？

　　需足够资金对抗巨头

　　业内人士认为，今年以来，拼多多的处境变得异常艰难，之所以要急着上市，可能存在几方面原因：

　　第一，目前拼多多是爆款模式，日后肯定面临转型，例如从淘宝到天猫的转型，这需要大量资金投入。此时选择上市，可以尽快为自己寻求到新的资金。

　　第二，今年3月，淘宝上线了一款名为“淘宝特价版”的App，主打小件低价商品。同时，京东也上线了“京东拼购节”，同样主打爆款低价小件商品。在传统电商巨头的夹击下，拼多多需要寻求足够多的资金“打持久战”。

　　第三，目前拼多多势头正劲，虽然暴露出假货等问题，但还未对其品牌造成很大影响，“越往后拖问题可能越多，更不划算”。

　　发展速度快京东5倍

　　成立于2015年9月的拼多多，是一家主打拼团的社交电商平台。用户可通过发起和朋友、家人、邻居的拼团，以更低廉的价格买到商品。

　　在今年4月最新一轮融资中，拼多多被认为拿到30亿美元融资金额和150亿美元估值，腾讯领投，红杉跟投。

　　当时有分析认为，拼多多之所以在短期迅速崛起，主要有三方面原因：

　　第一，管理团队成熟，且业务聚焦。

　　第二，“拼”可以将信息孤岛连接，从而获取巨大流量。

　　第三，价格低廉，通过不同渠道压低价格。

　　根据拼多多官方数据，目前已拥有3亿用户和百万名商家。有数据显示，拼多多获得全年GMV超过千亿的成绩仅仅用了两年时间，同样的业绩，淘宝用了5年，京东用了10年。

　　成长需跨越的三道坎

　　今年6月初，大量商家前往拼多多上海总部维权，双方一度发生肢体冲突。

　　拼多多CEO黄峥在接受新浪科技采访时表示，心里很难受，有很多委屈。该事件给了他两个启示：第一是此前与外界沟通甚少，以至于小事被放大。第二是依旧要严格落实监管。同时，黄峥指出，该事件幕后有推手，已掌握了部分证据。

　　拼多多的发展之快不容置疑，但同时面临着三道需要跨越的门槛：

　　第一，假冒产品是必须面对的问题。

　　今年6月，全国“扫黄打非”办公室对拼多多进行调查发现：平台上存在涉黄、涉暴力且涉违法的商品。虽然，拼多多已尝试通过加强审核机制等，杜绝假货现象，但通过商家维权风波可以看出，其平台上的假货尚未完全“消失”。

　　对此，分析人士指出，美国市场对假货十分敏感，即使拼多多提交的资料公开、透明和真实，售假纠纷也可能对拼多多上市后的股价产生影响。

　　第二，社交电商的属性难留存用户。

　　目前，拼多多依托于微信外链和小程序触达用户，但小程序的平均日留仅为13%，所谓的社交属性过于受限微信，难以自己留存更多用户。

　　第三，传统电商巨头针对性阻击。

　　根据极光大数据报告显示，拼多多应用端在渗透率上已经超越京东，成第二大综合电商平台。此前，拼多多高管也公开表示，拼多多在2018年初的日订单量已经超过京东。

　　这或许让阿里、京东感受到了压力。无论是淘宝上线的“特价版”的App，还是京东也上线的“京东拼购节”，在此时突然主打小件低价商品，无疑都是为了阻击拼多多的发展势头。当下，如何与巨头产生差异化竞争及转型，将决定拼多多在市场中的地位及未来走向。

拼多多京东淘宝
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