拼多多招股书曝铠甲与软肋 亏超13亿如何拼上市？

▲北京时间6月30日早间，电商网站拼多多向美国证券交易委员会SEC提交招股说明书（F-1）

拟最高募资10亿美元，腾讯为第二大股东，三年亏超13亿，拼多多如何拼上市？

作者 | 白金蕾 杨砺

编辑 | 陈维城

北京时间6月30日早间，电商网站拼多多向美国证券交易委员会SEC提交招股说明书（F-1）。文件显示，拼多多计划通过IPO交易筹资最多10亿美元，此次IPO由瑞银、高盛和中金联合承销，尚未最终确定挂牌交易所。

至于资金用途，文件显示拼多多拟将此次发售所得款项净额用于扩展我们的业务营运、研发，及一般企业用途及营运资金，包括潜在策略投资及收购。

此前（6月29日），多位独立的消息人士向独角鲸科技（ID：dujiaojingkeji）称，拼多多确实计划赴美上市，并将在近期向SEC提交招股书，承销商为高盛和中金。同日，独角鲸科技（ID：dujiaojingkeji）从中金和高盛处证实这一消息，“在给拼多多做上市资料”。

“拼多多作为一个成长中的机构，将永不放弃做正确的事，永不放弃为最广大人民群众创造价值。”拼多多创始人、董事长兼CEO黄峥在当日写给股东的一封信中强调，虽然拼多多只是一个三岁的小孩，身上有很多显而易见的问题，也面临许多危险和挑战，往后看3年、5年还是更长时间上市，其实没有本质区别。而在公众的监督下，拼多多可以成长得更好更强。

急速扩张的拼多多

成立于2015年9月的拼多多，是一家主打拼团的社交电商平台，用户可通过发起和朋友、家人、邻居的拼团，以更低廉的价格买到商品。2016年9月拼多多现任CEO黄峥创办的拼好货合并，组建成为目前的拼多多公司。

据招股书披露，2016年、2017年全年和2018年Q1收入分别为5.05亿元人民币（下同）、17.44亿元和13.85亿元，2018年Q1收入同比增长37倍。但由于销售和市场支出，其三年总计亏损13.12亿元（含期权支出）。2016年、2017年全年和2018年Q1分别亏损2.92亿元、5.25亿元和2.01亿元。

据招股书披露，拼多多截至2018年3月31日的12个月中的年活跃用户达到2.95亿，而截至2017年12月31日的12个月，年活跃用户为2.45亿，这意味着拼多多单季用户增长5000万。2018年6月的采访中，董事长兼CEO黄峥称拼多多的月活跃用户量近3亿，月活跃商户达到100万。这一数字已经超过了唯品会，成为仅次于淘宝和京东的第三名。

其商户数据也得到同步披露截至2018年3月31日止的12个月内，平台活跃商户数量超过100万，平台为客户提供全品类商品。

交易规模的增速同样惊人，招股书显示，2017年全年和2018年Q1，“拼多多”总订单量分别为43亿单和17亿单。第三方机构极光大数据发布的最新报告显示，拼多多应用端在渗透率上已经超越京东，成第二大综合电商平台。此前拼多多一高管在出席论坛时称，拼多多在2018年初的日订单量已经超过京东。

截至2017年12月31日，拼多多公司共有1159名员工，平均年龄26岁。而2015及2016年同期员工数分别为455人和531人。截至2017年12月31日，拼多多全年平台手机平台总下单数为43亿单，GMV为1412亿元，年活跃买家数为2.45亿。

公司创始人、董事长兼首席执行官黄峥在拼多多所占股比为50.7%，对公司拥有绝对控制权。腾讯所占股比为18.5%，高榕资本所占股比为10.1%，红杉资本所占股比为7.4%。黄峥计划在本次发行后，拿出其拥有的2.3%公司股份成立私人慈善基金，推动企业社会责任建设。公司将建立由高级管理人员及拼多多合伙人制度选拔出来的员工组成管理委员会，负责监督资金用途，并管理其日常运行。此外，黄峥还计划另外建立一个私人慈善基金来支持科学和医学等前沿技术的研究。

成立三年来，拼多多共获得四轮融资，分别是：2018年4月，由腾讯产业共赢基金、红杉资本中国投资的约30亿美元C轮融资；2016年9月，与拼好货的未透露金额的战略合并融资；2016年7月，由高榕资本、新天域资本、腾讯产业共赢基金、凯辉基金投资的1.1亿美元的B轮融资；2016年3月，由IDG资本、光速中国投资的未透露金额的A轮融资。

用户的快速增长不可避免地导致了拼多多用户与巨头的重叠。数据显示，卸载淘宝的用户有50.3%流向拼多多，拼多多的卸载用户中有78.3%流向淘宝，两个平台中部分人群出现高度重合性。

“对阿里来说，拼多多侵占了原本属于淘宝的大量低端消费市场。对京东来说，拼多多竞争的是腾讯的资源支持。”独立IT分析师唐欣称，在过去几年间，不断有传统电商或被淘汰或被兼并，而新玩家则基本偏安一隅，难成气候。因此，国内电商市场原本被认为已经高度饱和。

拼多多打破了看似铁板一块的电商市场，不仅仅获得了可观的流量，更重要的是，拼多多并不是依靠大规模烧钱获得的，而是一种结合了社交属性的另类增长。“这种模式对传统的烧钱式增长带来了巨大的威胁。”唐欣表示。

成长的烦恼

“拼多多的增长有目共睹，但能否持续是个挑战。”资深电商行业观察人士李成东称，在销售额的快速增长下，平台对于商品品质、供应链管理的同步跟进至关重要。

2018年6月，部分触发拼多多处罚规定的商家，聚集在拼多多位于上海金虹桥国际商务中心的总部，有人甚至身着“拼多多，还我血汗钱”字样的白色T恤衫出现在楼下“维权”，被媒体戏称为拼多多版“十月围城”。

受罚的违规商家的聚集，直接指向拼多多较为严格的平台规定。根据拼多多官方协议：消费者赔付金制度包括假一赔十，劣一赔三以及延迟发货3元/单，虚假发货5元至40元/单。更为严格的是，上述“假一赔十，劣一赔三”是针对整个批次进行赔付的，这也直接导致拼多多平台上商家受罚的金额相对较高。

具体的流程是，当某一商家的货品被多次投诉为假货或者货不对板时，拼多多平台的质检成员就会以“神秘人”的身份购买该商品，并对其进行检测，如果确实为假货或货不对板时，将会对该商家进行处罚，同时以无门槛50年期优惠券的形式对该批次商品的消费者进行赔偿。

招股书对上述问题进行了回应，依据平台与商户间协议，当商户出现出售假货和延迟发货或者虚假发货等行为时，商户被扣除的消费者赔付金均将被以全平台可用的代金券形式全额发放给该批次消费者，平台自身收入与不良商家扣除的消费者赔付金无任何关联。

此前（6月18日）拼多多还对此事进行了集中回应，其官方给出的数据是，平台涉诉商家比例，不超过月活商家数量万分之三。按照其月活跃商户达到100万，据此初步估计涉诉商家数在200家到300家。“因为商家数量较少，不会触发供应链上的系统性风险”，拼多多方面此前回应称独角鲸科技（ID：dujiaojingkeji）称。

黄峥称，拼多多之所以设置如此高的赔偿金额，是因为他发现在国内之所以假货多，根源在于制假售假的成本低，同时消费者维权成本高。“拼多多的做法是想在平台建设之初，就比其他平台向前走一步，尽管这一步比较艰难。”黄峥说。

根据拼多多现场展示的法院判决显示，按照双方签订的合同，如果商家拒绝赔付，拼多多有权对问题商家做出扣除“消费者赔付金”的处理。接受采访的法律界人士则表示，如果平台的自治规则写入了双方的合同条款中，商家是有必要准守的，如果商家不同意此类条款，可以选择“用脚投票”，接入其他电商平台。

此前，曾有传言称拼多多利用商家的“消费者赔偿金”做资金池沉淀、甚至以此为盈利模式，黄峥进行了严厉地反驳：“首先，如果我们的罚金，都是赔付给消费者的，我们是没有机会牟利的。其次，罚金是存放在第三方担保平台的，我们是没有办法拿到的。最后，如果真的要以此获得1亿元利润，这个资金池至少需要100亿元，并不现实。”黄峥还称，针对任何一个商户罚金的流向，拼多多后台都可以一一查实。

电商版的Facebook？

面对成立三年即将上市的拼多多，外界依然表示看不懂其的商业模式。

“淘宝也好，京东也好，都是搜索引擎式的电商，就是电商版的Google，重点是人找货。而拼多多想做一个电商版的Facebook，重点是货找人，就是要有更多的温度和乐趣，本质上是两个物种”，6月18日黄峥接受包括新京报在内的小范围群访时，讲解了淘宝和拼多多在本质上的不同，在他看来拼多多之所以能爆发式增长得益于信息流的浏览方式，也得益于这个赛道的空旷。

对于外界诟病的“消费降级”，黄峥坦言，虽然现在只实现了拼实惠，但未来会向好货、服务、温度的方向发展，而拼多多对商家发货速度的要求，正是为了解决消费者及时收到货品的痛点。

对于最近大热的社交电商，黄峥则提出了质疑：“社交电商这个词，我觉得是一个伪概念”，在他看来，电商就是电商，社交就是社交，没有人会边交朋友边买东西。

他还对独角鲸科技（ID：dujiaojingkeji）称，未来不会将高端商品单独划分，形成类似天猫的单独产品，“我们要做的是供应链的创新、模式的创新，而不是照抄淘宝、天猫。”

对于拼多多是否过度依赖微信流量，一位消息人士告诉独角鲸科技（ID：dujiaojingkeji）称，拼多多自有应用程序的下单量已经超过总单量的50%，所以并不完全依赖微信。而此前其公布出的客单价则为50元以上。

招股书显示，由于销售和市场支出，其三年总计亏损13.12亿元（含期权支出）。2016年、2017年全年和2018年Q1分别亏损2.92亿元、5.25亿元和2.01亿元。但截至2018年一季末，拼多多持有的现金及现金等价物约为86.34亿元（13.77亿美金），单季度增长55.76亿元人民币。

“我们现在其实是亏钱的”，3月30日，拼多多合伙人达达向独角鲸科技（ID：dujiaojingkeji）提前透露其营收状况。拼多多亏钱主要亏在几个方面，第一是拼多多获取流量的成本，第二是冠名广告费用等公司必要开支。

除了直言亏钱，达达还表示没有赚钱的计划。“关于赚钱，我们现在真的没有计划和时间表，”达达称，拼多多现阶段的目的不是为了赚钱，而是让更多消费者认可拼多多，并吸引更多的商家。