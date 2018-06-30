一文看懂拼多多招股书：腾讯18.5% 为何急于上市

新浪科技讯 北京时间6月30日凌晨消息，第三方移动电商平台拼多多周五向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）申请书。文件显示，拼多多计划通过IPO交易筹资最多10亿美元，拟在纳斯达克全球市场或纽约证券交易所挂牌。

2017年总收入17.4亿元

拼多多称，公司自2015年成立以来已实现重大增长。目前，拼多多的营收主要来自于在线市场服务。在2017年中，拼多多营收从2016年的5.049亿元人民币增长至17.441亿元人民币（约合2.78亿美元）；在截至2018年3月31日的第一季度，拼多多营收从上年同期的3700万元人民币增长至13.846亿元人民币（约合2.207亿美元）。

拼多多在截至2018年3月31日的第一季度中的运营亏损为2.531亿元人民币（约合4030万美元），相比之下上年同期的运营亏损为2.159亿元人民币。

在2016年和2017年中，拼多多的净亏损分别为2.92亿元人民币和5.251亿元人民币（约合8370万美元）。在截至2018年3月31日的第一季度，拼多多的净亏损为2.01亿元人民币（约合3200万美元），相比之下上年同期的净亏损为2.077亿元人民币。

2017年GMV为1412亿元 活跃买家用户为2.45亿

拼多多在这份文件中称，按GMV（商品总额）和总订单数量计算，该公司是中国市场上领先的电商公司之一。拼多多2017年和2018年第一季度GMV分别为1412亿元人民币和662亿元人民币（约合106亿美元）。在2017年和2018年第一季度，拼多多移动平台的总订单数量分别达到了43亿份和17亿份。

文件显示，在截至2017年12月31日和2018年3月31日的12个月时间里，拼多多平台上的活跃买家人数分别达到了2.45亿人和2.95亿人。在截至2017年12月31日和2018年3月31日的12个月时间里，拼多多移动应用的月度平均用户人数分别为6500万人和1.03亿人。

CEO黄铮持股50.7% 腾讯18.5%

在提交IPO申请文件之前，拼多多公司高管和董事的持股情况如下：公司创始人、董事长及首席执行官黄峥实益持有约21亿股普通股，持股比例为50.7%；沈南鹏实益持有约1.8亿股普通股，持股比例为4.4%。公司高管和董事总共实益持有约23亿股普通股，总持股比例为55.5%。

另外，拼多多主要股东在IPO申请文件提交之前的持股情况如下：黄峥附属实体实益持有约21亿股普通股，持股比例为50.7%；腾讯附属实体实益持有约7.5亿股普通股，持股比例为18.5%；Banyan Partners Funds实益持有约4.1亿股普通股，持股比例为10.1%；红杉资本旗下基金实益持有约3亿股普通股，持股比例为7.4%。

月活1.66亿 人均年度消费673元

招股书披露，2018年第一季度，拼多多平均月活跃用户达到1.66亿，而在2017年第四季度平均月活为1.41亿，第三季度为7110万，第二季度为3280万，第一季度为1500万。

截至2018年3月31日的12个月中，拼多多的活跃买家达到了2.95亿，平均每个活跃买家的年度消费为673.9亿元，GMV达到了1987亿元。

与腾讯签订5年战略合作框架

据招股书显示，2018年2月，拼多多与腾讯达成战略合作框架协议。根据战略合作框架协议，腾讯同意向拼多多提供微信钱包接口上的接入点，使其能够利用腾讯微信钱包的流量。

此外，拼多多和腾讯已经同意在支付解决方案、云服务和用户交互等多个领域进行合作，同时探索并寻求潜在合作的机会。腾讯同意向拼多多提供微信支付服务，并根据每次交易收取支付处理费，收费率不高于向第三方收取的支付解决方案的正常费率。腾讯还同意与拼多多分享技术和行政资源，并在变包括人才招聘、培训和技术资源等的各个专业领域提供支持。战略合作框架协议的有效期为五年。

与腾讯的业务合作。自2017年2月起，腾讯一直为拼多多的主要股东。2016年、2017年以及截止2018年3月31日的3个月内，拼多多向腾讯包括支付处理、广告及云端服务，总花费分别是5430万元、5.16亿元和2.073亿元。300万，人民币5.16亿元（8230万美元）和人民币207.3百万元（3300万美元）。截至2017年12月31日和2018年3月31日，拼多多的应收账款余额分别为4.427亿元和5.515亿元，腾讯的应付余额分别是5600万元和1.227亿元。

三年累计含期权支出亏损13.12亿元

招股书披露，自2015年成立以来，拼多多收入保持高速增长。2016年收入为5.05亿元人民币，2017年全年收入为17.44亿元人民币，2016年和2017年分别发生2.92亿元人民币和5.25亿元人民币净亏损。拼多多2018年Q1收入为13.85亿元人民币，同比增长37倍。受大幅扩张市场需要，拼多多在2018年Q1的销售与市场支出达到12.17亿元，平台单季发生2.01亿元人民币净亏损。亦即拼多多创业三年多，截至2018年Q1累计亏损（含期权支出）仅为13.12亿元人民币。

截至2018年一季末，拼多多持有的现金及现金等价物约为86.34亿元人民币（13.77亿美金），单季度劲增55.76亿元人民币。

黄峥将捐出2.3%股份 成立私人慈善基金

招股书披露，公司创始人、董事长兼首席执行官黄峥在拼多多所占股比为50.7%，对公司拥有绝对控制权。腾讯所占股比为18.5%，高榕资本所占股比为10.1%，红杉资本所占股比为7.4%。

拼多多董事长兼CEO黄峥计划在本次发行后，拿出其拥有的2.3%公司股份成立私人慈善基金，推动企业社会责任建设。公司将建立由高级管理人员及拼多多合伙人制度选拔出来的员工组成管理委员会，负责监督资金用途，并管理其日常运行。此外，黄峥还计划另外建立一个私人慈善基金来支持科学和医学等前沿技术的研究。

CEO黄铮致股东信：三岁的拼多多为何急于上市

招股书中，拼多多CEO黄铮发表了致股东的一封信，称成立三年，拼多多身上还有着很多显而易见的问题和许多危险和挑战。这时进入资本市场是因为拼多多的业务类型本来就有很强的社会性，它终将走向公众，所有的成长也应该为公众所分享。

黄铮表示，拼多多价值观核心是“本分”。本分意味着专注于为消费者创造价值。

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