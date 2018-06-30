拼多多在美提交招股书：与腾讯签订5年战略合作框架

新浪科技讯 北京时间6月30日凌晨消息，第三方移动电商平台拼多多周五向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）申请书。文件显示，拼多多计划通过IPO交易筹资最多10亿美元，承销商为瑞银、高盛及中金公司。

据招股书显示，2018年2月，拼多多与腾讯达成战略合作框架协议。根据战略合作框架协议，腾讯同意向拼多多提供微信钱包接口上的接入点，使其能够利用腾讯微信钱包的流量。

此外，拼多多和腾讯已经同意在支付解决方案、云服务和用户交互等多个领域进行合作，同时探索并寻求潜在合作的机会。腾讯同意向拼多多提供微信支付服务，并根据每次交易收取支付处理费，收费率不高于向第三方收取的支付解决方案的正常费率。腾讯还同意与拼多多分享技术和行政资源，并在变包括人才招聘、培训和技术资源等的各个专业领域提供支持。战略合作框架协议的有效期为五年。

与腾讯的业务合作。自2017年2月起，腾讯一直为拼多多的主要股东。2016年、2017年以及截止2018年3月31日的3个月内，拼多多向腾讯包括支付处理、广告及云端服务，总花费分别是5430万元、5.16亿元和2.073亿元。300万，人民币5.16亿元（8230万美元）和人民币207.3百万元（3300万美元）。截至2017年12月31日和2018年3月31日，拼多多的应收账款余额分别为4.427亿元和5.515亿元，腾讯的应付余额分别是5600万元和1.227亿元。