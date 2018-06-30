直击|拼多多提招股书：43亿单支撑1400亿GMV

新浪科技讯 6月30日早间消息，美国东部时间6月29日，社交平台拼多多正式向美国证券交易委员会提交了招股说明书。此次IPO由瑞银、高盛和中金联合承销，尚未最终确定挂牌交易所。

“拼多多作为一个成长中的机构，将永不放弃做正确的事，永不放弃为最广大人民群众创造价值。”拼多多创始人、董事长兼CEO黄峥在当日写给股东的一封信中强调，虽然拼多多只是一个三岁的小孩，身上有很多显而易见的问题，也面临许多危险和挑战，往后看3年、5年还是更长时间上市，其实没有本质区别。而在公众的监督下，拼多多可以成长得更好更强。

Q1用户净增5000万 收入同比增37倍

据招股书披露，拼多多截至2018年3月31日的12个月中的年活跃用户达到2.95亿，而截至2017年12月31日的12个月，年活跃用户为2.45亿，这意味着拼多多单季用户增长5000万。

自2017年4月份上线广告系统之后，新的营收模式带来了滚雪球效应，推动拼多多平台收入实现呈几何数增长。截至2017年3月31日的3个月内，拼多多实现营收3700万人民币，2018年同期则增至13.85亿元人民币，增长37倍。

平台收入主要来自在线广告和交易佣金，与目前其他电商平台在商业模式上具有一致性。在平台治理方面，拼多多则采取了与比传统电商更严格的政策，如假一赔十，按批次赔付等。

招股书显示，依据平台与商户间协议，当商户出现出售假货和延迟发货或者虚假发货等行为时，商户被扣除的消费者赔付金均将被以全平台可用的代金券形式全额发放给该批次消费者，平台自身收入与不良商家扣除的消费者赔付金无任何关联。

43亿单支撑1400亿GMV

作为一个创新和快速发展的‘’新电商‘’平台。按GMV及总订单量来计，公司已经跻身中国最领先的电商队列。

据美国SEC网站披露的招股书，拼多多单季成交金额662亿人民币（106亿美元），2017年全年成交金额为1412亿元人民币（226亿美元）。

2017年全年和2018年Q1，拼多多总订单量分别为43亿单和17亿单。 公司目前与包括微信、QQ钱包，支付宝和Apple Pay在内的中国领先的第三方在线支付服务提供商合作，让消费者可以享受到轻松高效的支付体验。

与此同时，截至2018年3月31日止的12个月内，拼多多平台活跃商户数量超过100万家，为客户提供全品类商品。

三年累计含期权支出亏损13.12亿元

招股书披露，自2015年成立以来，拼多多收入保持高速增长。2016年收入为5.05亿元人民币，2017年全年收入为17.44亿元人民币，2016年和2017年分别发生2.92亿元人民币和5.25亿元人民币净亏损。拼多多2018年Q1收入为13.85亿元人民币，同比增长37倍。受大幅扩张市场需要，拼多多在2018年Q1的销售与市场支出达到12.17亿元，平台单季发生2.01亿元人民币净亏损。亦即拼多多创业三年多，截至2018年Q1累计亏损（含期权支出）仅为13.12亿元人民币。

截至2018年一季末，拼多多持有的现金及现金等价物约为86.34亿元人民币（13.77亿美金），单季度劲增55.76亿元人民币。

千名员工平均年龄26岁 人均年支撑370万个订单

据招股书披露，截至2017年12月31日，拼多多公司共有1159名员工，平均年龄26岁。而2015及2016年同期员工数分别为455人和531人。截至2017年12月31日，拼多多全年平台手机平台总下单数为43亿单，GMV为1，412亿元，年活跃买家数为2.45亿。

这意味着，拼多多员工人均支撑370万个订单和1.2亿GMV，人均服务20万消费者。

黄峥将捐出2.3%股份 成立私人慈善基金

招股书披露，公司创始人、董事长兼首席执行官黄峥在拼多多所占股比为50.7%，对公司拥有绝对控制权。腾讯所占股比为18.5%，高榕资本所占股比为10.1%，红杉资本所占股比为7.4%。

拼多多董事长兼CEO黄峥计划在本次发行后，拿出其拥有的2.3%公司股份成立私人慈善基金，推动企业社会责任建设。公司将建立由高级管理人员及拼多多合伙人制度选拔出来的员工组成管理委员会，负责监督资金用途，并管理其日常运行。此外，黄峥还计划另外建立一个私人慈善基金来支持科学和医学等前沿技术的研究。