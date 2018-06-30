拼多多在美提交IPO申请：拟筹资最多10亿美元

新浪科技讯 北京时间6月30日凌晨消息，第三方移动电商平台拼多多周五向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）申请书。文件显示，拼多多计划通过IPO交易筹资最多10亿美元，拟在纳斯达克全球市场或纽约证券交易所挂牌。

拼多多在这份文件中称，按GMV（商品总额）和总订单数量计算，该公司是中国市场上领先的电商公司之一。拼多多2017年和2018年第一季度GMV分别为1412亿元人民币和662亿元人民币（约合106亿美元）。在2017年和2018年第一季度，拼多多移动平台的总订单数量分别达到了43亿份和17亿份。

文件显示，在截至2017年12月31日和2018年3月31日的12个月时间里，拼多多平台上的活跃买家人数分别达到了2.45亿人和2.95亿人。在截至2017年12月31日和2018年3月31日的12个月时间里，拼多多移动应用的月度平均用户人数分别为6500万人和1.03亿人。

拼多多称，公司自2015年成立以来已实现重大增长。目前，拼多多的营收主要来自于在线市场服务。在2017年中，拼多多营收从2016年的5.049亿元人民币增长至17.441亿元人民币（约合2.78亿美元）；在截至2018年3月31日的第一季度，拼多多营收从上年同期的3700万元人民币增长至13.846亿元人民币（约合2.207亿美元）。

在截至2018年3月31日的第一季度，拼多多来自于在线营销服务的营收增长至11.081亿元人民币（约合1.767亿美元），相比之下上年同期没有此项收入；来自于代理费的营收从上年同期的3360万元人民币增长至2.765亿元人民币（约合4410万美元）；来自于商品销售业务的营收为零，相比之下上年同期为340万元人民币，这是由于公司业务模式的改变使得拼多多在2017年第一季度过后已无此项业务收入。

拼多多在截至2018年3月31日的第一季度中的运营亏损为2.531亿元人民币（约合4030万美元），相比之下上年同期的运营亏损为2.159亿元人民币。

在2016年和2017年中，拼多多的净亏损分别为2.92亿元人民币和5.251亿元人民币（约合8370万美元）。在截至2018年3月31日的第一季度，拼多多的净亏损为2.01亿元人民币（约合3200万美元），相比之下上年同期的净亏损为2.077亿元人民币。

在提交IPO申请文件之前，拼多多公司高管和董事的持股情况如下：公司创始人、董事长及首席执行官黄峥实益持有约21亿股普通股，持股比例为50.7%；沈南鹏实益持有约1.8亿股普通股，持股比例为4.4%。公司高管和董事总共实益持有约23亿股普通股，总持股比例为55.5%。

另外，拼多多主要股东在IPO申请文件提交之前的持股情况如下：黄峥附属实体实益持有约21亿股普通股，持股比例为50.7%；腾讯附属实体实益持有约7.5亿股普通股，持股比例为18.5%；Banyan Partners Funds实益持有约4.1亿股普通股，持股比例为10.1%；红杉资本旗下基金实益持有约3亿股普通股，持股比例为7.4%。

拼多多IPO交易的承销商为瑞信证券、高盛和中金香港证券。

据拼多多官网资料显示，该公司是隶属于上海寻梦信息技术有限公司的一家商家入驻模式的第三方移动电商平台，也是以人为先的新电商开创者。在以人为先的理念下，拼多多将娱乐与分享的理念融入电商运营中：用户发起邀请，在与朋友、家人、邻居等拼单成功后，能以更低的价格买到优质商品；同时拼多多也通过拼单了解消费者，通过机器算法进行精准推荐和匹配。

Q1用户净增5000万 收入同比增37倍

据招股书披露，拼多多截至2018年3月31日的12个月中的年活跃用户达到2.95亿，而截至2017年12月31日的12个月，年活跃用户为2.45亿，这意味着拼多多单季用户增长5000万。

自2017年4月份上线广告系统之后，新的营收模式带来了滚雪球效应，推动拼多多平台收入实现呈几何数增长。截至2017年3月31日的3个月内，拼多多实现营收3700万人民币，2018年同期则增至13.85亿元人民币，增长37倍。

平台收入主要来自在线广告和交易佣金，与目前其他电商平台在商业模式上具有一致性。在平台治理方面，拼多多则采取了与比传统电商更严格的政策，如假一赔十，按批次赔付等。

招股书显示，依据平台与商户间协议，当商户出现出售假货和延迟发货或者虚假发货等行为时，商户被扣除的消费者赔付金均将被以全平台可用的代金券形式全额发放给该批次消费者，平台自身收入与不良商家扣除的消费者赔付金无任何关联。

43亿单支撑1400亿GMV

作为一个创新和快速发展的‘’新电商‘’平台。按GMV及总订单量来计，公司已经跻身中国最领先的电商队列。

据美国SEC网站披露的招股书，拼多多单季成交金额662亿人民币（106亿美元），2017年全年成交金额为1412亿元人民币（226亿美元）。

2017年全年和2018年Q1，拼多多总订单量分别为43亿单和17亿单。 公司目前与包括微信、QQ钱包，支付宝和Apple Pay在内的中国领先的第三方在线支付服务提供商合作，让消费者可以享受到轻松高效的支付体验。

与此同时，截至2018年3月31日止的12个月内，拼多多平台活跃商户数量超过100万家，为客户提供全品类商品。

三年累计含期权支出亏损13.12亿元

招股书披露，自2015年成立以来，拼多多收入保持高速增长。2016年收入为5.05亿元人民币，2017年全年收入为17.44亿元人民币，2016年和2017年分别发生2.92亿元人民币和5.25亿元人民币净亏损。拼多多2018年Q1收入为13.85亿元人民币，同比增长37倍。受大幅扩张市场需要，拼多多在2018年Q1的销售与市场支出达到12.17亿元，平台单季发生2.01亿元人民币净亏损。亦即拼多多创业三年多，截至2018年Q1累计亏损（含期权支出）仅为13.12亿元人民币。

截至2018年一季末，拼多多持有的现金及现金等价物约为86.34亿元人民币（13.77亿美金），单季度劲增55.76亿元人民币。

千名员工平均年龄26岁 人均年支撑370万个订单

据招股书披露，截至2017年12月31日，拼多多公司共有1159名员工，平均年龄26岁。而2015及2016年同期员工数分别为455人和531人。截至2017年12月31日，拼多多全年平台手机平台总下单数为43亿单，GMV为1，412亿元，年活跃买家数为2.45亿。

这意味着，拼多多员工人均支撑370万个订单和1.2亿GMV，人均服务20万消费者。

黄峥将捐出2.3%股份 成立私人慈善基金

招股书披露，公司创始人、董事长兼首席执行官黄峥在拼多多所占股比为50.7%，对公司拥有绝对控制权。腾讯所占股比为18.5%，高榕资本所占股比为10.1%，红杉资本所占股比为7.4%。

拼多多董事长兼CEO黄峥计划在本次发行后，拿出其拥有的2.3%公司股份成立私人慈善基金，推动企业社会责任建设。公司将建立由高级管理人员及拼多多合伙人制度选拔出来的员工组成管理委员会，负责监督资金用途，并管理其日常运行。此外，黄峥还计划另外建立一个私人慈善基金来支持科学和医学等前沿技术的研究。

与腾讯的合作

据招股书显示，2018年2月，拼多多与腾讯达成战略合作框架协议。根据战略合作框架协议，腾讯同意向拼多多提供微信钱包接口上的接入点，使其能够利用腾讯微信钱包的流量。

此外，拼多多和腾讯已经同意在支付解决方案、云服务和用户交互等多个领域进行合作，同时探索并寻求潜在合作的机会。腾讯同意向拼多多提供微信支付服务，并根据每次交易收取支付处理费，收费率不高于向第三方收取的支付解决方案的正常费率。腾讯还同意与拼多多分享技术和行政资源，并在变包括人才招聘、培训和技术资源等的各个专业领域提供支持。战略合作框架协议的有效期为五年。

与腾讯的业务合作。自2017年2月起，腾讯一直为拼多多的主要股东。2016年、2017年以及截止2018年3月31日的3个月内，拼多多向腾讯包括支付处理、广告及云端服务，总花费分别是5430万元、5.16亿元和2.073亿元。300万，人民币5.16亿元（8230万美元）和人民币207.3百万元（3300万美元）。截至2017年12月31日和2018年3月31日，拼多多的应收账款余额分别为4.427亿元和5.515亿元，腾讯的应付余额分别是5600万元和1.227亿元。