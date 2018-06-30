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拼多多被曝赴美上市 低门槛模式面临考验

拼多多被曝赴美上市 低门槛模式面临考验
2018年06月30日 03:02 重庆商报
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　　今年，众多独角兽企业奔向美股和港股。先有小米、美团、蚂蚁金服等超级独角兽，又有优信、找钢网等。日前，社交电商独角兽拼多多也被曝出将赴美上市。尽管拼多多方面表示这是市场传闻，但是多位业内人士坦言，拼多多上市可能就在近期。

　　拼多多可以说是近两年最大的电商黑马，被一众投资者一致看好。不过，最近拼多多可谓风波不断，先被曝光售卖涉嫌黄暴商品，随后被供应商“堵门”。那么在负面消息缠身不断之时，拼多多又被曝出上市的消息，这其中的含义值得玩味。

　　成立仅仅三年，拼多多发展速度，可以说印证了社交电商的巨大潜力。

　　去年，拼多多的GMV（成交总额）超过千亿，达到这个目标，京东用了10年，唯品会用了8年，淘宝用了5年。成立不到三年，拼多多月流水达到了多少？400亿。这个在其官网上将自己定位为“新电商开创者”的企业，确实创造了闪电般的发展速度。

　　来自第三方机构极光大数据发布的最新报告显示，拼多多应用端在渗透率上已经超越京东，成第二大综合电商平台。回顾拼多多不到三年的历史，已经获得了四轮融资，投资方包括腾讯、红杉中国、IDG和高榕资本等机构。在今年4月最新一轮融资中，拼多多被媒体披露拿到30亿美元融资金额和150亿美元估值，腾讯领投，红杉跟投。可以说，拼多多每一次爆发，都有巨大的资本在推动。

　　不过在风光背后，拼多多如今也是负面消息频发。其创立之初就被媒体披露出拖欠供应商货款。年初又被媒体披露出，平台售卖涉嫌黄暴商品，包括开刃刀、伪基站设备、摩托车车牌及充气娃娃等。最近，拼多多更是遭遇商家“堵门”维权等问题。

　　业内人士指出，拼多多“零元上线”“不收流量费”的低门槛策略，让大量中小卖家涌入拼多多，使得质量问题、商家服务倍受诟病，成为消费者投诉的热点。

　　不过，短期内拼多多很难抛弃目前低门槛模式。分析人士指出，消费者对拼多多已形成全网价格最低的固有印象，依靠低价拉拢的消费者本身就是对价格极为敏感的人群，对平台的忠实度与黏性都较低。一旦拼多多为提升销售额增加毛利，消费者对平台的热情很可能会快速冷却，最终导致商户流失。所以说，拼多多想要走得更远，现在还有不少的事要做。

拼多多赴美上市
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