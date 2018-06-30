58集团结盟多家中介行业战火升级 燃生存之战

■本报记者 陆肖肖 北京报道

房产中介行业向来门派林立，高手之间频频过招。近日，以58集团为首的几家中介品牌联合起来，对抗行业第一的链家。

今年3月底，链家的贝壳找房一经发布，就引起了行业“地震”，占据行业第一的链家想要划定更大的势力范围。在左晖的构想中，贝壳找房不仅会启动线下门店的加盟扩张，还要成为整个行业的信息平台。

但贝壳找房无疑已经动了其他房产中介和线上平台的蛋糕，身为国内最大的房源信息发布平台的58集团最先向其亮出了拳头。

合纵连横

6月22日，58集团宣布投资10.68亿元入股我爱我家集团，交易完成后，58集团将获得我爱我家8.28%的股份，成为我爱我家第二大股东。

对于本次合作，我爱我家集团董事长兼CEO谢勇表示，我爱我家引入58集团作为战略投资者，看重的正是58集团是一家坚守发展线上平台原则不改变的真正的平台企业，双方在商业上非常互补，本次合作将有利于双方线上线下资源的优势互补，实现双方的共赢发展。

就在6月12日，58集团拉着我爱我家集团、中原地产、21世纪不动产中国、万科物业朴邻、麦田房产、中环互联、新环境、龙湖冠寓等房地产服务企业一道，在北京发起了“双核保真·以誓筑势”全行业真房源誓约大会。但在58集团本次的朋友圈里，独独缺席了一直以来主张真房源的链家，此举也被业内解读为中介公司的站队行为。

“有的公司希望这个行业里的公司全死掉，只有我活着，这种想法是不对的”，姚劲波在会上表示，我们永不自营，坚持做平台，我们相信只有专注才能把一件事情做到极致，开放的平台让社会百花齐放。姚劲波还承诺，“我们会给所有经纪公司一个福利，我们会加大市场投入，让效果更好，并且我们今年没有任何（端口）涨价的计划。”

我爱我家董事长兼CEO谢勇的火药味也颇为浓烈，“我们需要的是真正的平台，如果一家自称是平台的企业，既做线上又做线下，既当裁判员又当运动员，这在商业伦理上和操作逻辑上是绝对不能被接受的。我们相信58集团是一个100年不做经纪业务的真正的平台企业，而不是把经纪公司都剿灭了一家独大。”

对于58集团和我爱我家的联姻，思源地产首席分析师郭毅告诉《华夏时报》记者，58集团入股我爱我家，并不是直接介入到线下的经纪业务这块，而是通过整合链家之下的第二大中介公司，或者说在全国排名前列的中介公司，从而确保他的线上真房源的联盟能够得到更有效的落地，而不是说几家合作伙伴在一起喊个口号而已。依托我爱我家线上的房源的优势，还是能够给58整体的这种线上的房源的一个识别，包括真房源所占的比重能得到有效的提升。

生存之战

链家推出的贝壳找房，与传统的中介品牌和房产信息平台有很大的不同，甚至可以说是双方模式相结合的2.0版本。

贝壳重启德佑加盟，开启了线下门店的扩张之路，试图将行业中大量中小中介，甚至将个人房东纳入贝壳体系中。链家在中介市场上本就占据最大市场份额，链家直营及采用加盟模式的德佑，未来将抢占更多的三四线市场的蛋糕。在未来的规划中，贝壳找房计划要覆盖全中国超过300个城市，赋能超过100个品牌，连接10万家门店和100万职业经纪人。

贝壳找房还要做整个行业的信息平台，构建ACN合作网络，打通不同中介间信息的边界，开放房源进行流通联卖。贝壳找房表示未来不会通过端口费盈利，而是按效果收费，交易完成后收取服务费用。

而58集团所依赖的，仍是巨大的流量优势，然后通过向商家收取端口费获利。有数据显示，58集团月活5000万，赶集月活1000万，安居客月活1000万，58集团的房源发布端口占据到市场的80%以上。

但随着近期大规模的广告铺设，贝壳找房的流量在不断增长，上线三个月左右，流量已经提升至链家网流量的25%。在目标受众一致的情况下，58集团未来房产线上流量是否会受到影响还未可知。

贝壳找房线上线下的双重布局，无疑触动了58集团和我爱我家、麦田房产、中原地产等中介品牌的蛋糕，后者已经拉开架势联合对抗链家，房产中介们新的竞争拉开了序幕。

房产中介之间本就是一个竞争激烈的市场，在线下，一百米的距离可能就有几家不同中介门店，中介之间线上线下的短兵相接时常上演，这次中介品牌的站队也并非行业内的新鲜事。

今年初，因为58集团及旗下安居客平台提高了中介机构发布信息的端口费用，北京我爱我家、链家和麦田等多家中介机构以联名形式对其进行了抵制；2014年3月，安居客单方面宣布端口点击费涨价，我爱我家、德佑地产、链家地产、麦田房产、21世纪不动产等9家中介公司向安居客宣战，下架在安居客的房源信息；2014年10月，链家也曾公开对抗过当时的搜房网，抗议其介入中介业务。

著名经济学家宋清辉告诉《华夏时报》记者，这种站队行为完全是一种商业策略，意在构筑起一道“鸿沟”，中介之间的这种频繁站队、竞和的局面，最终都是为了自身利益最大化。在商言商，没有永远的朋友，只有永远的利益。