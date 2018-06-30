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比特币跌幅逼近泡沫破灭时的纳斯达克市场

比特币跌幅逼近泡沫破灭时的纳斯达克市场
2018年06月30日 02:11 新浪美股
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　　新浪美股讯 北京时间6月30日消息，去年比特币如同火箭般飙升，让很多观察人士将其称为人类历史上最狂热的投机之一。这种加密货币2018年的崩盘可能将巩固其在投机泡沫排行榜上的地位。

　　截至本周五，比特币连续四天走低，较其12月高点已经下跌70%，越发接近美国互联网泡沫破灭后纳斯达克综合指数78%的跌幅。数以百计的其他虚拟币几乎归零，与2000年代初Pets.com和其他火热的IPO新股走势如出一辙。

　　虽然比特币之前曾经出现过更大跌幅并成功反弹，但考虑到加密货币现在早已声名远扬，许多人早已打定了投资或者敬而远之的主意，所以比特币能否再次力挽狂澜毫不明朗。多头指出纳斯达克最终收复了互联网泡沫后的跌幅，而且在加密货币的潜在买家中有大量称机构投资者，但是迄今为止，监管和安全方面的担忧使多数大型投资经理保持观望。

　　Blockchain Ltd。周四推出了推出了一个针对专业投资者的加密货币交易平台，该公司首席执行官Peter Smith在彭博电视台接受采访时表示，市场必须首先逆转跌势，之后机构投资者才会涌入。

　　根据彭博综合报价，比特币周五一度下跌4.2%至5791美元，为去年11月以来的最低水平。纽约时间上午10：33，比特币交易价格为5878美元，2018年下跌59%，第二季度下跌14%。以太币和莱特币等其他加密货币跌幅更大，而CoinMarketCap.com跟踪的加密货币总价值已经从最狂热时的大约8300亿美元下降至2360亿美元。

　　虽然周五比特币的下跌很难找到新的催化剂，但韩国两个加密货币交易所遭黑客入侵，日本加强对加密货币交易所的监管，都在最近几周内打击了市场情绪。世界各地的监管机构都加强了对加密货币的审查，担心它们会成为洗钱、操纵市场和欺诈等非法活动的温床。

　　不太知名的加密货币受创最严重。Dead Coins列出的几乎一文不值的加密货币名单已经达到约800种，而Coinopsy统计的数字超过1000种。根据首次代币发行咨询公司Satis Group 3月份的分析，市值在5000万到1亿美元的加密货币中，只有不到4%获得成功或有良好前景。

　　曾经对互联网泡沫发出精准预警的诺贝尔经济学奖得主罗伯特·席勒周二在接受彭博电视台Tom Keene采访时说，比特币可能不会归零，但它“基本上”就是一个泡沫。他说，去年的比特币飙升“不是理性的反应”。

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