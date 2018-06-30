拼多多或将今晚公布招股书 为什么黄峥这么着急上市?

原标题：（独家）确认！拼多多今晚公布招股说明书 为什么黄峥这么着急上市？

6月30日凌晨，21世纪经济报道记者独家获悉，社交电商拼多多将提交赴美上市的招股说明书。

如此迫切的上市速度，令业界感到乍舌。有接近拼多多的人士也同样感叹，“我们也感到非常意外，不知道发生了什么。”

公开资料显示，拼多多正式成立于2015年9月，创业至今尚不到三年时间。有投资圈人士认为，正是微信的流量支持才成就了其平台的千亿成交额，此番选择上市，是在微信流量日益稀缺且面临变动的情况下，尽快为自己寻求到新的融资路径，以赶上美股牛市的热潮。

尽管拼多多创始人黄峥一直否认对腾讯的依赖性，但是，截至记者截稿，拼多多诱导性的分享二维码和链接依然在微信内传播。作为电商的后来者，其在近两年的发展不可谓不迅猛，黄峥也十分清楚这种成长，必然会给竞争对手带来很多的不适。

公开数据显示，2016年9月，拼多多用户数仅1亿，月GMV（商品销售额）仅为10亿元；然而2017年1月，拼多多的月GMV突破40亿元。截至目前，拼多多活跃用户接近3亿，仅次于淘宝与京东。月GMV已然突破百亿大关，而京东达到这个销售额，花了整整6年时间。

在黄峥看来，淘宝、京东都是搜索引擎式电商，就是电商版的Google。他曾经在接受21世纪经济报道等媒体采访时表示，自己更想做一个电商版的Facebook。“以搜索为导向的电商，终究也会认识到拼多多是一个不一样的物种。”

也因此，拼多多在杀出一片血路的同时，必须承担更多的责任和监管义务，电商野蛮生长的时期已经是过去时。在上市之后，其平台将面临更加严苛的监管考验。而拼多多在迈向成为“Facebook”的道路上，还仅仅是个开始。

上市融资是后来者拼多多眼下抓住的一次机会。其最近一次融资是今年4月，获得腾讯、红杉资本投资的30亿美金的C轮融资。尽管不乏知名股东支持，在阿里巴巴、京东商城、唯品会等平台早已收割电商行业大部分份额的背景下，想要向二级市场的投资者讲述它的故事，并不是件容易的事。