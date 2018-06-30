警方破获网络赌球案 涉案金额达1亿元

新华社电（记者 孙飞）深圳市公安局南山分局29日通报，当地警方近期破获一起特大网络赌球案，刑事拘留7名犯罪嫌疑人，该案涉案金额达1亿元人民币。

2018年3月，深圳南山警方接群众举报称，有人利用网络开展赌球活动，南山警方迅速成立专案组对案件线索开展摸排工作并立案侦查。

警方经过深入调查发现，该网络赌球团伙通过严密的层级化、组织化管理招收、吸纳外围会员，利用“皇冠”赌球网站投注和电话投注的方式，接受下家投注赌博。其中，“皇冠”赌球网站是一个境外赌球网站。会员结构基本上都是“金字塔”模式，网站物色到一级代理后，由一级代理向下发展二级代理，二级代理向下发展三级代理，三级代理向下发展“会员”。各级代理和会员分别相当于常规赌博活动中的“庄家”和“赌徒”。会员根据“皇冠”网站提供的足球赛事信息，下注进行赌博活动。会员以其下注结果决定赚钱或赔钱，而代理从所发展会员的投入资金中“抽水”牟利。此外，为了保证代理能获取最大盈利，“皇冠”赌球网站还按照对代理有利的原则，通过专门软件对赔率进行随时调整。

6月21日，南山警方联合多警种开展专案统一抓捕收网行动，共抓获涉案嫌疑人9名，其中依法刑事拘留7名，行政处罚2名，缴获作案电脑、手机及相关账本等一批作案工具。目前，警方正在进一步调查中。

警方提醒，网络赌球，机关重重，陷阱很深，球迷们千万不要为“怡情小赌”所迷惑。