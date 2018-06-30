滴滴专车启用新品牌名称“礼橙专车” 助推IPO之路

此前因顺风车等深陷负面消息的滴滴，今天（6 月 29 日）宣布升级旗下的滴滴专车，启用新的品牌名称“礼橙专车”，并拥有全新的品牌标识。滴滴称这是“品牌和服务的全新升级”，除了滴滴 App 主入口外，未来礼橙专车还将开发独立的 App 。

有报道称，这是滴滴在为上市做准备。滴滴拆分专车业务，是为了做大专车细分市场从而实现盈利目标，助推其IPO之路。

有分析认为，滴滴此举一个更重要的目的是，巩固其在专车市场的品牌影响力，并在对手环伺的环境下抢回一部分市场。此前，专攻该细分领域的首汽约车和神州专车，其专职司机和公司供车的模式，已经为市场留下了更专业、服务好的印象，成为不少商务人士的首选。

滴滴方面据此回应寻找中国创客称，品牌升级完全是基于用户体验的考虑。滴滴希望给核心高频用户提供更为便捷的出行方案，并且仍然保留滴滴主 App 入口，用户可以根据需求自由选择。“不是业务拆分，而是品牌升级。”滴滴方面强调。

快车光环下的专车业务

滴滴在2014年8月推出专车服务，这是滴滴继出租车叫车服务后推出的第二款产品，但真正占据业务大头的是其在一年之后推出的快车业务，补贴大战最为凶狠时也多集中于此。在与 Uber 中国合并后，滴滴占据中国出行领域 90% 的市场份额，成为全球最大的出行服务提供商。

滴滴此前公布的数据显示，2017年滴滴平台覆盖全国400多个城市，拥有4.5亿用户，提供了超过74.3亿次的移动出行服务（不含单车及车主服务）。

有报道称，滴滴对其专车业务的升级是为了是为了做大专车细分市场从而实现盈利目标，为其上市做准备。滴滴曾多次传出上市传闻，消息称其最快将于今年下半年赴港上市，市值或将达到 700 亿至 800 亿美元。

全天候科技此前报道称，滴滴出行2017年GMV（交易总额）达250-270亿美元；主营业务亏损 2 亿多美元，整体亏损3-4亿美元；今年3月初，滴滴预计2018年其主营业务将实现盈利，净利润有希望接近10亿美元，公司整体“微赚钱”。

滴滴未曾对外透露旗下各条业务线的具体占比。公开报道称，滴滴的专车业务线每日订单量为 600万单。按照此前滴滴披露的日均2500万单的数据计算，专车业务线的每日订单量约占其总订单量的24%。

专车市场面临强劲对手

与快车及顺风车业务线不同，专车业务线瞄准的是高端商务人群的出行需求。对价格不敏感、看重服务质量，是这部分人群的特性之一，因此更容易培养其品牌忠诚度。

相比之下，快车用户更容易受到价格因素的影响。

今年3月，美团打车上线上海后，通过大幅补贴政策，上线2天后便宣布日订单量超过30万单，占据近三成的市场份额。

“美团和滴滴在上海只是抢了一些价格敏感的客户而已，这样获取的私家车主和消费者对平台并没有忠诚度，不是一个可持续的发展。”首汽约车CEO魏东在今年4月的一次采访中说。

“我们做了一些摸底，认为虽然滴滴体量很大，但滴滴的用户并不具有品牌忠诚度。因为它相对垄断了市场，消费者并非都满意它的服务。”魏东在采访中说道，他在另外一次采访中透露，首汽约车未来两年的目标是“今年打平、明年整体盈利”，未来要吃掉整个专车市场20%的份额。

虽然滴滴占据了网约车近九成的市场份额，但在高端专车市场其面临的竞争要激烈得多，包括首汽约车、神州专车、曹操专车等一众以专车为主营业务线的玩家，其树立的高端品牌形象在细分人群中已有一定影响力，尤其是当用户对安全、服务等有强烈感知时，更容易选择其他品牌出行。

一位首汽约车的用户向寻找中国创客表示，在她怀孕期间，几乎都是选择首汽出行。“司机很多都是跑了很多年的出租车司机，安全上有保障，服务也特别好。”她说。

除了首汽约车等竞争对手，多家二线的网约车平台都相继接入了出租车业务，如嘀嗒拼车、曹操专车等。专车业务作为网约车的高端市场，未来或将面临更加激烈的竞争。

更名为重塑高端品牌

过去几个月，滴滴不断陷入负面传闻。4月底，一名创业公司创始人发文称被滴滴快车司机暴打，并自曝其是滴滴投资人；5月初，一名空姐在凌晨乘坐滴滴顺风车时被司机杀害，滴滴随后宣布顺风车业务全国停业整改一周……

这些消息一定程度上会对滴滴瞄准高端市场的专车品牌形象造成影响。

目前，打开滴滴出行 App，原本的专车页面已更名为“礼橙专车”。礼橙专车的新 logo 上部分是一个橙色的圆圈，下部分是一个白色的领结形状。

滴滴品质出行事业群负责人付强在发布会中对新的品牌名字作了解释：“礼”是专车服务最核心的要素，代表最好的礼遇； “橙”与滴滴的桔子形象同属水果系，传递了健康和活力的品牌形象。此外，“礼橙”谐音“里程”，寓意“礼遇每一段里程”。

滴滴将专车品牌升级为礼橙专车，并开发独立 App，或许有意将专车品牌与快车、拼车等低价业务线做区分，试图重新树立其新的高端品牌形象。

服务成为发布会中滴滴强调最多的字眼。滴滴表示，礼橙专车未来还将上线专注儿童出行的宝贝专车 2.0 升级版、增设餐厅等位服务的美味专车。继无障碍专车之后，礼橙还将推出导盲犬专车帮助视障群体顺利出行。

独立客服热线、24小时中英文服务，提供更多的出行服务装备如雨衣、空气净化器等，无一不在强调礼橙专车的高端属性。滴滴方面表示，“希望通过此次品牌升级在用户心中建立更为鲜明的印象。”

这种做法有点像手机行业，传统手机厂商在面临互联网手机竞争时，常常会推出一个新的子品牌系列，以与此前旗下的其他手机系列作区分，例如中兴此前曾推出的努比亚品牌、华为曾推出的荣耀品牌。

未来，随着网约车市场入局玩家的增多，如携程等都已拿下网约车运营资格证，网约车的竞争将朝着细分市场逐渐分化。

记者 / 薛星星

编辑 / 魏佳

编辑：魏佳 刘喆