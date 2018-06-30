宝宝树上市倒计时 还没走出收入焦虑

成立11年后，宝宝树迎来了上市倒计时。

6月28日晚间，宝宝树向港交所递交招股说明书，招股书显示，2017年宝宝树总营收7.30亿元，亏损9.11亿元，其中广告和电商占收入的96.6%。

创业初期，宝宝树创始人兼CEO王怀南看到，从创立到上市，雅虎花了两年、谷歌花了六年、百度花了五年。他暗忖，100%投入的话，两三年时间宝宝树也应该能做出一些成绩了。

如今，11年过去了。时间虽长，却让宝宝树坐稳了母婴服务类平台头把交椅。

4月9日，易观发布的《中国互联网母婴市场年度综合分析2018》显示，宝宝树旗下宝宝树孕育App2018年1月的活跃用户数遥遥领先于同类互联网产品，稳居母婴综合社区类App榜首。同时艾瑞、七麦数据等发布报告显示，宝宝树用户规模持续领跑母婴行业，在APP下载量、好评度、变现能力等各方面均表现卓越。

今年6月份，宝宝树与阿里巴巴达成战略合作，估值更是达到140亿人民币。这个做社群起家的公司为什么能受到经纬、复星集团、好未来（学而思）、聚美优品、阿里等众多行业巨擘的青睐，它到底有什么过人之处？

从母婴社区到电商

广告和电商收入占96.6%

11年前，王怀南还是那个为Google取名为“谷歌”的人，是Google大中华区高管，是当时的总裁李开复的左膀右臂。

创业之初，宝宝树就将自己定位成母婴社区，因为在王怀南看来，母婴领域最刚性、最高频的需求在孕期和新生儿阶段学习育儿知识，其次是交流和记录，最后是电商购物。

所以公司瞄准-1到6岁的婴幼儿群体，推出宝宝树孕育、小时光、美囤妈妈等产品，完成了线上母婴社区、互联网工具到电商的闭环。

宝宝树孕育包括PC端和WAP端，在此平台上，准妈妈和妈妈们可以在群里探讨育儿经验，同时也可以点开商品交易页面，进行购物。电商部分，既有宝宝树直销的产品，也有其他商家入驻，宝宝树收取佣金。

除传统的母婴用品之外，宝宝树还提供两个C2M（顾客对工厂）产品，一个名为“宝宝树专定”，招股书显示，截止2018年5月31日，有逾800款SKU在售；另一个是贴标产品，宝宝树与80个C2M制造商进行合作，生产约1400款产品，由宝宝树直接销售。

据招股书显示，2015-2017年，宝宝树营收分别为2亿元、5.09亿元、7.29亿元；毛利率分别为54.6%、53.1%、63.2%；年度亏损分别为2.86亿元、9.34亿元、9.11亿元。2015年经调整年内亏损1.72亿元，2016年才转为盈利0.44亿元，2017年则进一步盈利1.38亿元。

其中，宝宝树的两大收入来源为广告和电商。招股书显示，2017年宝宝树总营收7.30亿元。其中，广告营收为3.72亿元，占总营收的51%；电商营收为3.33亿元，占总营收的45.6%，两者共占总营收的96.6%。此外，知识付费是宝宝树新拓展的业务，收入占比为3.4%。

布局教育10年，招股书暂未显示该部分收入

从庞大的流量切入线上教育，也是宝宝树的一大业务。

小时光是宝宝树推出的一款APP，集社交记录、早教内容与在线工具于一身，平台上有线上少儿英语课、绘本、儿歌、胎教、父母课等内容。2018年，宝宝树又与在线少儿英语教育品牌VIPKID合作，将社群内的幼教科普知识与低幼儿素质教育相结合。

2011年，宝宝树开发了早教品牌产品米卡，米卡是一款分龄月递式早教套装，包括实体玩具、故事绘本、家长手册、DVD的产品。

在线上搭建商业生态的同时，宝宝树也在向线下拓展。早在2008年，宝宝树就在早教机构上做过探索，但在北京建外SOHO开设的早教机构最后以关张告终。

2016年，宝宝树开始做母婴室和托儿所；2017年，宝宝树与玩具行业领先公司美泰宣布达成战略合作，成立独立的合资公司，开设社区连锁早教中心。

目前宝宝树在北京、上海的几大社区中开设了十多家宝宝树小时光绘本馆，提供现场互动交流式深度阅读和线上绘本共读的新玩法。

不过，其招股书中的收入构成中，并未包含上述线下教育业务。

除了广告和电商外，宝宝树在知识付费方面，宝宝树推出开讲、专家答、快问医生等业务。开讲课程根据类型定价为12.9、9.9、1.9元不等，专家答根据专家专长收费在20元-499元之间，而旁听只需支付1元，快问医生由第三方医疗机构提供，定价29.9元。2016年和2017年，知识付费产生的收入为1700万、2470万元，占总收入的比例为3.4%。

宝宝树精品课程截图

阿里、好未来、复星集团等资本加持

翻看宝宝树的历次融资史，除了资金的注入，每一轮都还有战略考量。

今年6月，宝宝树宣布获得阿里巴巴集团新一轮战略融资。此前，宝宝树已完成六轮融资，2007年获经纬海外1000万美元A轮融资，2008年获经纬中国和经纬海外1000万美元B轮融资，2011年获海纳亚洲和宽带资本数千万美元B+轮融资，2014年获好未来（学而思）1.5亿元人民币战略投资，2015年获聚美优品等3亿美元C轮融资，2016年获复星集团、好未来（学而思）、经纬中国等30亿元人民币D轮融资。

在股权结构方面，招股书显示，宝宝树第一大股东为王怀南家族，持有26.09%股权；复星集团持有24.84%股权，为第二大股东；好未来为第三大股东，持有10.18%股权；阿里巴巴持有9.90%股权，为第四大股东；聚美优品则持有3.33%股权。

王怀南曾说过：“宝宝树和复星的使命，有99%是重叠的。”

2016年复星领投宝宝树D轮之后，双方如愿在C2M、大健康等诸多领域开展合作。宝宝树还借力复星旗下医疗健康资源，开设线上知识付费+健康服务业务，二者还联合宣布成立合资公司—上海星宝智康科技有限公司，深度整合复星在全球医疗健康服务领域的资源。

而后，引入阿里的战略投资，更使得宝宝树的估值达到了140亿元。有媒体预测，二者的商业结盟意在全球，即阿里在全球范围内的业务生态资源与宝宝树的家庭消费场景双向赋能。

此外，宝宝树与好未来、聚美优品、VIPKID等在投资之外的深度合作，也将助力其拓展电商、教育领域。

宝宝树创始人兼CEO王怀南

用户社区和社群价值大，盈利单一为较大风险

据艾瑞咨询预测，截至2018年年末，国内母婴家庭群体规模将达到2.9亿，母婴行业市场规模将超过3万亿元，并且将以每年新增300亿元的规模高速推进。另外，艾瑞咨询发布的《2018年中国家庭育儿行业用户洞察报告》显示，每天多次使用育儿类APP的用户占比达到77.7%，日打开频率在5次以上的占比约45%。

在这一巨大市场中，宝宝树位于头部位置。2017年，宝宝树月活度MAU平均约1.39亿，据沙利文报告，基于该项统计数据，宝宝树是中国最大及最活跃的母婴社区平台。

宝宝树的招股书称，宝宝树建立了一个以年轻家庭为中心的生态系统，通过提供满足准父母、年轻父母及他们的家庭多样化需求的产品及服务，将其吸引到宝宝树的生态系统。其拥有社交属性的社区，和大量的年轻家庭用户数据，也被认为是其未来的价值和潜力。

盈利来源单一，是宝宝树面临的较大风险。招股书显示，宝宝树的收入很重要一部分来源于少数广告客户，2015-2017年，公司前五大客户占总收入的比例为 33.7%、21.5% 及 25.7%，这导致客户及信贷集中风险加剧，且在迅速发展的市场中被放大。

电商是宝宝树第二大盈利来源，但在行业内，既有类似于宝宝树的贝贝网、蜜芽、红孩子等垂直类母婴电商，也有天猫、京东、苏宁等综合类平台，还有以洋码头为代表的跨境电商平台，竞争颇为激烈。

而知识付费在公司的业务中仅占极低的比例，因而探索更多元稳定的变现路径，是宝宝树亟待解决的问题。

此外，宝宝树多年的线下早教布局也是一道难题，有业内人士分析，“宝宝树的全国性社区化早教集团化运营，是很烧钱又不讨好的方式，首先与本土早教体系形成正面竞争，其次需要足够的财力和精力。”

在他看来，中国早教市场仍然处于徘徊不前的现状，0-3岁宝宝占比始终没有超过20%，市场还没有充分开发，单方面依托早教中心来提升早教宝宝占比，恐怕短期内很难实现。

记者 / 唐亚华

编辑 / 苏琦

编辑：苏琦 刘喆