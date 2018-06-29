前程无忧否认退市，正观望CDR

经济观察网 记者 任晓宁 在线招聘行业最近很热闹。猎聘网刚刚赴港上市，成立20年之久的老牌招聘平台前程无忧（NASDAQ：JOBS）也出来露面，并否认了关于其退市的传言。

前程无忧首席运营官简思怀在20周年媒体见面会上表示，前程无忧没有考虑过退市，并且正在观望CDR。她认为，在符合要求的前提下前程无忧可能会选择CDR，但目前实验阶段不想做第一批CDR企业。

前程无忧于2004年9月在美国纳斯达克证券交易所上市，每股发行价14美元。2018年6月29日，其股价为每股94美元，市值59亿美元，是国内市值最高的在线招聘平台。

2017年，前程无忧总营收为人民币28.8亿元，比2016财年增长21.4%；2018年第一季度，前程无忧总营收为人民币8.1亿元，比去年同期增长33.5%。

作为早期互联网企业，前程无忧始终在做人才服务这件事。前程无忧主要收入来源于企业服务，简思怀表示，基本上达到100%的比例。这其中不仅是企业人才招聘，企业人力培训、测评、人事外包等已经成为前程无忧最大业务。

“来自B端的毛利，在我们行业里算暴利。”简思怀说。

与新秀相比，前程无忧的优势在于积累了众多企业资源，并形成规模效应。目前前程无忧有效简历数为1亿份，日均访问用户2000万，一天在线职位接近700万条。

简思怀认为，前程无忧近年来市值上升，就是源于其在B端的地位，因此多年来不断有企业复购、合作，深度逐渐加大。为此，前程无忧对团队要求第一指标是“客户数”。“我们对销售的指标是，一定要继续积累客户数，把这个体系做大。”前程无忧还要求每个企业客户都有专人销售跟踪服务。

这个老牌招聘平台近两年也正在改变。2015年之后，前程无忧在销售团队、产品、投资并购方面都进行了调整。尤其在投资方面动作频频，2015年，前程无忧2.5亿元收购招聘网站“应届生求职网”，之后又收购了专业人才测评机构“智鼎在线”，同年收购精准名片识别APP“脉可寻”。2017年，前程无忧1.2亿美元投资拉勾网，获得拉勾网60%的股权。

“不是说每个人分数高、学历高就是对的事情，而是每一个行业、每个岗位都有不同特性，怎么样匹配好这是一个很重要的工作。”简思怀表示，前程无忧所做的，就是为企业做好人力资源服务。按照她的说法，大多数企业人力资源部门已经在招聘、培训、人事外包等方面，在前程无忧做了很多采购。