直击|商汤科技与南洋理工大学等合作 拓展海外布局

左起：商汤科技沈徽，新加坡超级计算中心陈定炜，南洋理工大学蓝钦扬，新加坡经济发展局KirenKumar，新电信张学才，商汤科技汤晓鸥，新加坡超级计算中心何学渊，新电信蓝道义，南洋理工大学彭树捷，商汤科技史军，商汤科技黄华瑜

新浪科技讯6月29日晚间消息，今日，人工智能平台公司商汤科技SenseTime与新加坡三家机构分别签订战略合作备忘录。这三家机构分别是新加坡南洋理工大学、新加坡超级计算中心以及新加坡电信有限公司（以下简称：新电信）。

签署仪式今日在新加坡经济发展局举行，商汤科技创始人汤晓鸥、新加坡经济发展局助理局长KirenKumar，新加坡超级计算中心指导委员会主席何学渊，新加坡南洋理工大学副校长蓝钦扬，新电信国际业务总裁蓝道义等嘉宾出席并见证了这些合作签订的重要时刻。

未来商汤科技将会与三位合作伙伴结合彼此优势，广泛合作，在新加坡及亚洲地区促进人工智能研究，加快成熟企业及中小企业数字化进程，根据行业及社会机构需求打造人工智能解决方案。

新加坡致力于推动人工智能研究及应用。近期，商汤科技在新加坡成立分公司，这是海外布局的关键一步。随着商汤在新加坡业务的发展，公司希望与当地政府、学校、研究机构和产业伙伴合作。

商汤科技新加坡总经理黄华瑜表示此次与多方的战略合作是公司重要的里程碑：“南洋理工大学、新加坡超级计算中心和新电信都是其所属领域的翘楚，商汤非常荣幸能与这三家伙伴在人工智能的研究、开发及应用上进行战略合作。新加坡是国际业务和研发的据点，在公司研发和国际化战略中均享有重要地位。我们期待今后立足新加坡，和合作伙伴们一起建立当地人工智能生态系统，用全球领先的技术来服务东南亚市场，促进人工智能在东盟地区的发展。”

新加坡南洋理工大学副校长蓝钦扬教授表示：“南洋理工大学是全球人工智能研究领域的顶尖大学之一。我们深信通过与商汤科技合作建立联合研究中心，有助研发尖端科技和培养人工智能专才。这项合作计划合乎时宜，我们要将南大打造成智能校园，为尖端科技提供试验平台。这也响应了新加坡建设智慧国的愿景。南大与商汤结合彼此的优势和专业知识，为新加坡乃至海外带来创新的智能解决方案，提升生活素质及学习体验，造福人民、社区和商界，指日可待。”

新加坡超级计算中心总裁陈定炜表达了类似的期待：“商汤科技不但拥有领先全球的人工智能科研实力，更是中国一流的人工智能算法提供商。我们很高兴能够与商汤科技实现多方面合作，包括科技研发、学术需求、工业使用及技术应用。通过这次合作，我们将致力于扩建新加坡超级计算中心现有千万亿次的分布式高性能计算机群基础建设。透过搭建以GPU加速和以人工智能为基础的超级计算基建及平台，我们希望能够构建出并进一步达到高性能计算机群生态系统。”

“双方的合作关系以及新电信企业基金（SingtelInnov8）对商汤科技最近的投资说明我们在该地区不断深化合作并坚持创新,”新电信国际业务总裁蓝道义说。"我们期待与商汤合作来发展我们的人工智能能力，并促进人工智能在亚洲的广泛应用。新电信集团在众多地区有着广泛的覆盖和良好的数字生态系统，无论是智慧零售或是智慧城市，我们都有众多机会来利用好人工智能 。”

新加坡经济发展局助理局长KirenKumar先生见证了此次签署仪式。他代表新加坡经济发展局感谢商汤科技选择新加坡为国际业务和研发的据点，他相信商汤在新加坡的发展，将与新电信、南大、超级计算中心等更多合作伙伴一道助力新加坡人工智能生态的发展。

此次一系列战略合作的签订，是商汤海外布局的重要一步。这一系列合作涵盖学术研究、技术提升、应用落地等多个层面，也将促进人工智能在亚洲地区乃至全世界的发展。

去年九月，新加坡总理李显龙在北京访问了商汤科技，与商汤创始人汤晓鸥教授进行交流并体验人脸识别、图像识别等多项人工智能技术。商汤也是他当时访华行程中访问的唯一一家企业。今年四月份，商汤科技宣布C轮获得6亿美金融资，新加坡国家主权基金淡马锡为主要投资人之一。(辛苓)