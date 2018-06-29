直击|传小米IPO马云和马化腾各认购份额超1亿美元

新浪科技讯 6月29日晚间消息，据知情人士透露，马云、马化腾均已经认购小米IPO份额超过1亿美元。在此之前，另一位知名富豪李嘉诚也确认认购小米份额超过3000万美元。

小米5月3日早间向港交所提交了IPO申请。此次IPO将面向个人投资者发售1.09亿股，约占小米全球发售总量21.79亿股的5%，另外95%的股份将配售给机构投资者。IPO发售价区间为每股17港元至22港元。

小米于6月25日至28日在香港公开招股，在经历开局遇冷之后，6月28日小米IPO获得了10倍的港股散户认购。小米也成为2011年以来发行规模50亿美元以上香港IPO中，散户认购倍数最高的大盘股。

今日传出小米港股IPO将最终定价为发售区间下限17港元。雷军在此之前就表示，定价会做出让利，让普通投资者都有钱赚。

知情人士透露，在机构方面，目前已经有高瓴资本和Capital Group共认购了11亿美元。此外，据彭博社报道，中国的富豪们也在投资认购小米，其中包括了索罗斯、李嘉诚、马云、马化腾等。

该人士透露，一家由索罗斯支持的基金已经认购了小米少量的早期股份，李嘉诚认购小米份额超过3000万美元，马云和马化腾则均已经认购小米IPO份额超过1亿美元。(张俊)