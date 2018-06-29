报告:数千款iOS/Android应用泄露了113 GB数据

新浪科技讯 北京时间6月29日晚间消息，移动安全公司Appthority发布报告称，由于Firebase数据库配置错误，导致数千款iOS和Android应用程序泄露了超过113 GB的数据。

Firebase是谷歌提供的“后端即服务”(Backend-as-a-Service)产品，其中包含了大量发服务，旨在方便移动开发人员创建基于这些服务的移动或Web应用。

Firebase在顶级Android开发者中颇受欢迎，因为它可以提供云消息、推送通知、数据库、分析、广告，以及其它更多后端和API，允许开发者轻松地将其整合到自己的项目中 。

但今年年初以来，Appthority扫描了270多万款使用了Firebase系统的移动应用(App)，发现了28502款应用将数据存储在Firebase的后端。 其中，Android应用占27227款，iOS应用占1275款。

在这28502款应用程序中，3046款应用程序将数据存储在2271个错误配置的Firebase数据库中，允许任何人公开查看。 其中，Android应用程序占2446款，iOS程序占600款。

整体而言，Firebase泄露的用户数据总量为113 GB，其中包括260万个明文密码和用户账号，400万条聊天记录，2500万个GPS位置信息， 50000条金融交易记录(包括银行、支付和比特币交易)，以及450万条Facebook、LinkedIn、Firebase和企业数据存储用户令牌。

Appthority在报告中还称，有2446款泄露用户数据的程序在Google Play应用商店中的下载量超过6.2亿次，这些应用程序涵盖工具、生产力、健身、通信和财务等类别。

Appthority指出，该漏洞可能给企业造成的潜在风险是极大的，因为62%的企业在其移动环境中至少拥有其中一款受影响的应用程序。(李明)