推特宣布调整公司架构，产品副总裁又双叒换人了

来源：界面

周五，推特首席执行官杰克•多西（Jack Dorsey）在其个人账号上宣布，推特将全面调整管理层架构。负责产品和工程的副总裁埃德•何（Ed Ho）将辞去部分现有职务，以兼职身份在推特工作。

根据多西的说法，埃德•何基于“家庭意外原因”，已于5月起休假，他的产品主管职务将由贝伊克普尔（Kayvon Beykpour）接替。贝伊克普尔原为直播平台Periscope的CEO，现负责推特的视频业务。

自2014年至今，推特已六次更换产品总监，《名利场》杂志因此戏称这个职位“遭到了诅咒”。

杰克•多西发布了多条推文，阐释公司此番重组的意义.。他表示，公司目前的部门架构是基于产品线而设立的，这次重组将根据职能重新划分，例如技术部、产品部、客户部等等。

杰克•多西认为，重组后推特的公司管理架构将更加扁平，令公司运作得“更直接”。他预期，在新架构之下，推特未来10年将更快、更有创意。

“一个纯粹的扁平化组织将推动出更为清晰的决策，进而使我们能够培养出更强大的文化……最重要的是，这能为我们提供更多的创造力，进行更好的发明创造。这是我们现在必须进入的阶段，以继续与时代同步，对时代产生重要影响。”多西在推文中称。

尽管多西极力强调重组的好处，但从推特的历史上看，频繁更换产品负责人、战略缺乏连续性，可能会对其产品规划和长远目标造成伤害。相比之下，Facebook的产品负责人克里斯考克斯已经在公司工作了12年多。

“我们正在为未来着想，”推特公司官方回应媒体称。“简化我们的管理方式将有助于我们做出更快速的决策，并为我们的用户和客户打造更具创造性的东西。”

界面此前曾报道，推特的业绩经过连续几个季度的低迷后，今年出现回升的迹象：根据其4月26日发布的第一季度财报，公司该季度月活用户数同比增长3%，达3.36亿，营收为6.65亿美元，同比增长21%；按美国通用会计准则计（GAAP），净利润6100万美元，而去年同期净亏损6156万美元。

推特的增长被认为和视频战略有关，这或许是视频背景的贝伊克普尔能够接任产品总监的原因。

无论如何，推特这一季度的财务数据应该不会让人失望：由于世界杯影响，球赛转播与赞助商预计将给予推特财报带来相当大的提升。管理层变动造成的影响可能要到下一个季度才会逐渐浮现。