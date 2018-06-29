广州警方：“云联惠”网络传销案主犯被依法执行逮捕

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来源：广州公安

@广州公安6月29日消息，广州市公安局新闻办公室今天（6月29日）通报：近日，经检察机关批准，广州警方以涉嫌组织、领导传销活动罪对云联惠公司实际控制人黄某等主要犯罪嫌疑人依法执行逮捕。

今年5月，广州警方成功侦破“云联惠”特大网络传销案。经查，2014年以来，黄某等人依托广东云联惠网络科技有限公司及“云联商城”互联网平台，打着“消费全返”等幌子，以线上线下积分返利为诱饵，引诱人员加入，通过“拉人头”发展下线的形式发展会员和代理，涉及人员众多、涉案资金巨大，涉嫌组织、领导传销活动罪。到案后，黄某等多名主要犯罪嫌疑人对利用“云联商城”平台实施传销犯罪活动的事实供认不讳。

广州警方表示，近年来，传销分子不断变换作案手法，巧立“消费全返”、“商业联盟”、“金融互助”等各种名目，策划、组织传销活动，严重侵害人民群众财产安全，严重扰乱市场经济秩序。公安机关将依法严厉打击，切实维护广大人民群众合法权益。同时，警方提醒广大群众提高防范意识，不要被“快速致富”的幌子所诱惑，自觉抵制各种传销等违法犯罪活动。