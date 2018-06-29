新浪科技> 互联网> 传腾讯音乐启动IPO专题 > 正文

腾讯音乐赴美上市消息频传 称国内音乐收入全球前十

腾讯音乐赴美上市消息频传 称国内音乐收入全球前十
2018年06月29日 19:48 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新京报快讯(记者 白金蕾)6月29日消息，在全球音乐产业峰会 (Tencent Music Connects，简称TMC)上，腾讯音乐娱乐集团(下称：腾讯音乐娱乐)副总裁吴伟林称：“从收入来看，中国音乐市场从去年开始已经达到了全球前10名的位置，那是中国音乐市场首次突破前十名的位置。”对于近来频传的腾讯音乐娱乐集团即将赴美上市的消息，吴伟林及腾讯音乐娱乐官方并未给予回应。

　　但在会议现场，部分音乐行业人士及接近腾讯音乐娱乐人士向新京报记者透露，腾讯音乐娱乐确实在筹备上市事宜，“应该已经处于静默期”。

　　自2017年3月底，腾讯公司执行董事刘炽平称，如果是收购来的，其他投资者对上市有期许，就会考虑将这项(业务)分拆上市。这引发了拥有外部股权的阅文集团、腾讯音乐娱乐集团分拆上市的猜测。此后，腾讯音乐娱乐屡次传出计划上市的消息，其估值也翻了3倍。

　　2017年12月中旬，彭博社消息称，腾讯音乐可能会在2018年上市，知情人士透露，腾讯音乐预计将至少融资10亿美元，估值达到100亿美元。

　　2018年3月，《财经》从消息人士处获悉，腾讯音乐正在进行一轮10亿美元的股权转让，不过在此次股权转让中，腾讯音乐估值为230亿美元。

　　2018年5月，英国《金融时报》援引知情人士消息称，腾讯音乐娱乐(Tencent Music Entertainment Group)已经聘请高盛集团、摩根士丹利以及美银美林牵头安排筹备IPO(首次公开招股)事宜，这些投行预计，这此IPO交易中腾讯音乐的估值将超过300亿美元。

　　行业人士认为，腾讯音乐娱乐的估值变化，与中国音乐市场的整体扩容，以及腾讯音乐娱乐自身的影响力相关。

　　在上述会议上，吴伟林称，10年前中国在世界音乐市场里的地位还是很有限的，近几年随着政府的支持和各界对盗版市场的打击，音乐产业的商业化越来越好，很多国际的唱片公司已经在中国设立了工作室，在谈判时也更加重视中国市场。

　　目前，腾讯、百度阿里网易等互联网公司都在音乐领域进行了布局，形成了在线音乐、在线K歌、线下演出、数字专辑的全产业链布局。

　　根据比达咨询(BDR)数据中心数据显示，2017年中国主要在线音乐应用程序中，QQ音乐以69.9%的用户渗透率排名第一，酷狗音乐则以68%的用户渗透率排名第二，酷我音乐以34.6%的用户渗透率排名第三，网易云音乐以31.7%的用户渗透率排名第四，虾米音乐以10.3%的用户渗透率排名第五。

　　此外，在音乐版权方面，腾讯音乐娱乐由于入局较早，拥有一定优势。2017年5月，腾讯音乐娱乐集齐了索尼、华纳、环球这三大唱片公司的版权;2017年9月，腾讯音乐娱乐和阿里音乐达成了版权转授权合作，获得滚石、华研、相信、寰亚等阿里音乐独家代理的音乐版权;2018年2月，腾讯音乐娱乐与网易云音乐就网络音乐版权合作事宜达成一致，相互授权音乐作品，达到各自独家音乐作品数量的99%以上。

　　也因为在版权方面的优势，曾有多家在线音乐平台质疑腾讯音乐娱乐是靠版权二次售卖赚钱，甚至有猜测认为，正是由于腾讯音乐娱乐的赚钱导致其他平台的亏损。

　　在分析人士看来，加强音乐作品、音乐人、线下演出等与用户的连接，背后有提升用户粘性，进而增加订阅用户的考量，同时激活付费用户成为在线音乐应用盈利的关键。同时，作品或者版权已经不是音乐产业链的最终产品，广告、巡演、衍生品、版权管理，这些远比播放歌曲本身要赚钱。

　　事实上，国外科技公司也有购买流媒体音乐平台，借助增值服务来推广自己产品的先例，比如购买Youtube Red会员服务，可以附带享受Google Play Music服务，苹果谷歌、索尼也都曾把等都把音乐服务作为推广硬件的卖点。

腾讯音乐吴伟林
我要反馈
相关专题： 传腾讯音乐启动IPO
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有