腾讯音乐赴美上市消息频传 称国内音乐收入全球前十

新京报快讯(记者 白金蕾)6月29日消息，在全球音乐产业峰会 (Tencent Music Connects，简称TMC)上，腾讯音乐娱乐集团(下称：腾讯音乐娱乐)副总裁吴伟林称：“从收入来看，中国音乐市场从去年开始已经达到了全球前10名的位置，那是中国音乐市场首次突破前十名的位置。”对于近来频传的腾讯音乐娱乐集团即将赴美上市的消息，吴伟林及腾讯音乐娱乐官方并未给予回应。

但在会议现场，部分音乐行业人士及接近腾讯音乐娱乐人士向新京报记者透露，腾讯音乐娱乐确实在筹备上市事宜，“应该已经处于静默期”。

自2017年3月底，腾讯公司执行董事刘炽平称，如果是收购来的，其他投资者对上市有期许，就会考虑将这项(业务)分拆上市。这引发了拥有外部股权的阅文集团、腾讯音乐娱乐集团分拆上市的猜测。此后，腾讯音乐娱乐屡次传出计划上市的消息，其估值也翻了3倍。

2017年12月中旬，彭博社消息称，腾讯音乐可能会在2018年上市，知情人士透露，腾讯音乐预计将至少融资10亿美元，估值达到100亿美元。

2018年3月，《财经》从消息人士处获悉，腾讯音乐正在进行一轮10亿美元的股权转让，不过在此次股权转让中，腾讯音乐估值为230亿美元。

2018年5月，英国《金融时报》援引知情人士消息称，腾讯音乐娱乐(Tencent Music Entertainment Group)已经聘请高盛集团、摩根士丹利以及美银美林牵头安排筹备IPO(首次公开招股)事宜，这些投行预计，这此IPO交易中腾讯音乐的估值将超过300亿美元。

行业人士认为，腾讯音乐娱乐的估值变化，与中国音乐市场的整体扩容，以及腾讯音乐娱乐自身的影响力相关。

在上述会议上，吴伟林称，10年前中国在世界音乐市场里的地位还是很有限的，近几年随着政府的支持和各界对盗版市场的打击，音乐产业的商业化越来越好，很多国际的唱片公司已经在中国设立了工作室，在谈判时也更加重视中国市场。

目前，腾讯、百度、阿里、网易等互联网公司都在音乐领域进行了布局，形成了在线音乐、在线K歌、线下演出、数字专辑的全产业链布局。

根据比达咨询(BDR)数据中心数据显示，2017年中国主要在线音乐应用程序中，QQ音乐以69.9%的用户渗透率排名第一，酷狗音乐则以68%的用户渗透率排名第二，酷我音乐以34.6%的用户渗透率排名第三，网易云音乐以31.7%的用户渗透率排名第四，虾米音乐以10.3%的用户渗透率排名第五。

此外，在音乐版权方面，腾讯音乐娱乐由于入局较早，拥有一定优势。2017年5月，腾讯音乐娱乐集齐了索尼、华纳、环球这三大唱片公司的版权;2017年9月，腾讯音乐娱乐和阿里音乐达成了版权转授权合作，获得滚石、华研、相信、寰亚等阿里音乐独家代理的音乐版权;2018年2月，腾讯音乐娱乐与网易云音乐就网络音乐版权合作事宜达成一致，相互授权音乐作品，达到各自独家音乐作品数量的99%以上。

也因为在版权方面的优势，曾有多家在线音乐平台质疑腾讯音乐娱乐是靠版权二次售卖赚钱，甚至有猜测认为，正是由于腾讯音乐娱乐的赚钱导致其他平台的亏损。

在分析人士看来，加强音乐作品、音乐人、线下演出等与用户的连接，背后有提升用户粘性，进而增加订阅用户的考量，同时激活付费用户成为在线音乐应用盈利的关键。同时，作品或者版权已经不是音乐产业链的最终产品，广告、巡演、衍生品、版权管理，这些远比播放歌曲本身要赚钱。

事实上，国外科技公司也有购买流媒体音乐平台，借助增值服务来推广自己产品的先例，比如购买Youtube Red会员服务，可以附带享受Google Play Music服务，苹果、谷歌、索尼也都曾把等都把音乐服务作为推广硬件的卖点。