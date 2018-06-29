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小米IPO按下限定价17港元发行 李嘉诚索罗斯参与认购

小米IPO按下限定价17港元发行 李嘉诚索罗斯参与认购
2018年06月29日 17:57 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 杨鑫倢

　　中国智能手机制造商小米在香港的IPO发行价，最终定在了价格区间的下限：17港元/股。

　　6月29日下午，澎湃新闻记者从接近小米IPO的中介人士了解到，香港首只“同股不同权”的新经济股小米（01810.HK）将以招股价区间的下限——17港元定价。小米此前给出的招股价范围是17至22港元。

　　小米这次香港IPO全球发售股份数为21.8亿股，由此计算，小米融资额亦进一步缩减至约371亿港元。

　　按照此前投行人士对小米估值的计算区间，小米估值仅为539亿美元，明显低于早期700亿美元左右的估值预期。与2014年底，小米第五轮融资时450亿美元的估值也相距不远。

　　上市公司为了测试市场反应，对招股价制定价格区间。

　　在大幅超购情况下，小米选择下限区间定价颇为罕见。

　　小米IPO为期四天的公开发售经历开局遇冷后，6月28日最后一日，小米IPO获得了近10倍的散户认购。

　　在机构认购方面，香港经济日报报道，小米国际配售（即机构认购）6月28日下午5时截止，部分机构投资者在死线前才“入飞”。据澎湃新闻了解，高瓴资本认购6亿美元，美国资本集团认购5亿美元，此外还有市场消息指，“金融大鳄”索罗斯（George Soros ）旗下一家基金亦认购了少量小米股份，这些机构合计认购额远超顺丰、中国移动、招商局等7名基石投资者约5.48亿美元的认购额。

　　有市场人士分析，在超购情况下，小米选择下限区间定价，价位相对保守，风险不大。还有分析指，小米以招股价下限17港元定价，这或反映大户成功压价。

　　小米招股价对应今年市盈率39.6倍，2019年预测市盈率（PE）则为22.7倍，而苹果腾讯2019年预测PE分别为14.8倍及36.7倍。

　　小米董事长兼首席执行官雷军此前表示，定价会做出让利，让普通投资者都有钱赚。

　　此次小米IPO招股可谓是一波三折，充满了戏剧性。作为新经济“超级独角兽”，小米从宣布启动上市起就倍受关注，基石投资者对小米尤其看好，竞争十分激烈。小米从30余家最终入围者中选择了7家基石投资者，它们共同出资5.495亿美元认购小米，最终胜出是因为在产业布局、全球化、物联网、贸易物流等领域和小米有合作前景，与小米战略可产生协同效应。

　　随后，李嘉诚确认斥资3000万美元认购小米股票，马云、马化腾以个人身份下单认购，金额在数千万至上亿美元不等，为小米IPO再添一把火。

　　尽管受到了巨头的加持，但近期全球资本市场异常惨淡。中美贸易纠纷，全球股市大跌，市场不确性大增，恐慌情绪严重，前期登陆港股的新经济公司屡屡破发，透支了投资者信心。诸多因素也影响了小米的招股节奏，虽然小米在首日就已完成了超募，但后续却受到“遇冷”、“观望”、“抽飞”等困扰。

　　经统计，小米10倍的超额认购，打破了2011年以来大盘股（募资超过400亿港元或50亿美元）认购倍数的最高纪录，成为全球最大散户规模的IPO。此前新经济的三大代表性公司，众安保险超额认购倍数392倍，阅文集团超额认购倍数620倍，平安好医生超额认购倍数653倍。但市场环境的变化和发行体量的不同，也让这种差异变得可以理解。

小米认购下限
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