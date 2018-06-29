投行证实拼多多拟赴美上市 近期将提交招股书

新京报快讯(记者 杨砺 白金蕾)6月29日，多位独立的消息人士向新京报记者称，拼多多确实计划赴美上市，并将在近期向SEC提交招股书，承销商为高盛和中金。同日，新京报记者从中金和高盛处证实这一消息，“在给拼多多做上市资料”。

不过，对于上市传闻，6月28日，拼多多方面回应新京报记者称：“市场传闻，不予置评”。

早前有传闻称，本次拼多多上市估值在300亿美元，但该消息未得到证实。

成立于2015年9月的拼多多，是一家主打拼团的社交电商平台，用户可通过发起和朋友、家人、邻居的拼团，以更低廉的价格买到商品。2016年9月拼多多与黄峥本人创办的拼好货合并，组建成为目前的拼多多公司。

成立三年来，拼多多共获得四轮融资，投资方包括腾讯、红杉中国、IDG和高榕资本等机构。在今年4月最新一轮融资中，拼多多被认为拿到30亿美元融资金额和150亿美元估值，腾讯领投，红杉跟投。

根据拼多多的官方数据，它目前拥有3亿用户和超过100万商家。

有数据显示，拼多多用两年时间获得全年GMV超过1000亿的成绩。同样的数据淘宝用了5年，京东用了10年。

第三方机构极光大数据发布的最新报告显示，拼多多应用端在渗透率上已经超越京东，成第二大综合电商平台。此前拼多多一高管在出席论坛时称，拼多多在2018年初的日订单量已经超过京东。

但有声音认为，在目前社交平台微信一家独大的环境下，社交电商行业将面临受其制约的风险。

另一方面，依托于微信外链或小程序触达用户的社交电商，让用户留存成为难题。研究机构阿拉丁数据显示，微信小程序的平均次日留存在13%左右，双周留存仅有1%。

不仅流量上受到社交巨头的制约，社交电商还面临传统电商的“碾轧”。

今年3月中旬，淘宝低调上线了一款名为“淘宝特价版”的应用程序，主打小件低价商品。同时，京东也在3月16日上线了“京东拼购节”，主打爆款低价小件商品。

多位业内人士向新京报记者透露，无论是淘宝特价版，还是京东拼购节，其背后的目的均是为了阻击拼多多等社交电商新秀的迅猛势头。