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蓝标“315裁员门”当事人发文：赢得仲裁 获道歉赔偿

蓝标“315裁员门”当事人发文：赢得仲裁 获道歉赔偿
2018年06月29日 17:42 新浪科技综合
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　　新浪科技讯 6月29日下午消息，蓝色光标“315裁员门”当事人于今日再次发文，宣布自己赢得了与蓝标的劳动仲裁，涉事HR已于27日向她道歉，并于28日下午收到了公司的法定N+1的赔偿金。（钟毓）

　　以下为文章全文：

　　从“315裁员门 ”到今天，共历时106天。

　　这也是我经历过最漫长的106天。

　　好消息是，事件到这里也算有个句号了。6月8日，公司在海淀社保局帮我补缴了工作期间少缴的社保差额；27日下午4点我在海淀仲裁院接受了涉事HR的当面道歉，并于28日下午收到了公司的法定N+1的赔偿金。

这个道歉和赔偿来的有点晚这个道歉和赔偿来的有点晚

　　但是终究还是来了！

　　道歉是这个事件结束的一个标志

　　法定N+1的赔偿，也说明了问题。

　　之前，我在文章里明确说明的HR致歉和法定赔偿的要求，在经过106天的漫长斗争后，蓝标方面终于做出了“让步”。

　　难以理解的是，蓝标最后做出的动作，实际上就是我们最开始所提出的核心诉求：道歉+赔偿。既然最后还是走到了这一步，为什么不提早一些，带着善意来做这件事情？

　　关于我的个人名誉问题，我将保留追诉的权利。

　　此外，近期和我一起进行仲裁的蓝标原同事也不在少数，仅我的代理律师名下就有三例，蓝标方面也都做出了赔偿。

　　背景篇

　　如果你看到这里，还不知道我写的是什么。

　　可以戳下面，相关事件回顾：

　　1、蓝色光标事件回顾

　　2、我删了文章发了声明，却换来了蓝色光标对我的诋毁和无偿开除

　　3、对蓝色光标《后续声明》的回应

　　放弃篇

　　作为局内人，要承受的压力很大，甚至曾经想过要放弃。

　　放弃，只是想过平常人的生活。

　　从申请仲裁，到准备材料，流程一步步走，“有关部门”的门槛都要被我踏烂了。

　　其中感触也很多。印象比较深的一次，在仲裁院看到一个年纪比较大的阿姨在卖力地填表，阿姨文化程度可能不太高，填起来非常吃力。我当时就在想，这个阿姨遇到的会是什么样的难处，遭受到了怎样不公正的待遇。看着，想着，也只能感叹一句，世事艰难。

　　还有一次，在公司给我补缴社保的当天，我在大厅见到一个青年男子，左手抱着一个孩子，右手也没闲着，拿着奶瓶在给孩子喂奶。这种场景，也让人浮想翩翩。

　　有一段时间，我还真的想过要撤诉。

　　但很快，我就重新坚定了起来。

　　我似乎不在乎输赢，我只是认真。而且我认定的事情，即使劳心劳力，也不可能放弃。

　　坚持篇

　　正如你所见到的，我坚持下来了。

　　与蓝标方面几轮谈判下来，我们的诉求始终很明确。

　　但最后一次跟蓝标方谈判，对方还坚决不同意道歉。

　　“我的核心诉求就是道歉，如果公司官方道歉有难度，私人的道歉信我也能接受，实在不行，当面口头道歉也可以。总之，道歉是我的底线。”

　　对方也没有同意。

　　最后，在海淀仲裁的调解下，蓝标方面还是同意了我们的方案。在强有力的第三方的约束下，蓝标方面迅速执行了道歉+赔偿的方案。

　　感谢篇

　　最近，很多粉丝在后台留言，问我最近怎么不更新文章，问我和前东家的事儿怎么样了。很抱歉这段时间真的非常忙，没来得及和大家交流（真的不是给拖更找理由啦！）。

　　虽然略显矫情，但我还是决定专门写个感谢篇，是充满正义感的你们让我有足够的勇气能够走下去。虽然我们在屏幕的两端，但是我能感受到你们的力量。

　　最后也得感谢我的男朋友，一直在我身边，帮我分担一半的压力（撒撒狗粮啦）。

　　问答篇

　　这段时间，很多媒体及自媒体都尝试采访我，事情没有解决，我也不方便说什么。

　　我没想过要借这个事件炒作什么，舆论关注把我推倒了这里，所以我有必要站出来发一些声音，说一说自己的看法。

　　对于我的声音，我的案例，相信大家都有自己的理解和判断。

　　日光之下无新事，这样的事情我们可能都会遇到。只是希望大家在之后遇到类似职场问题的时候，一想到我的例子，能给大家稍微多一点的勇气，这便是我站出来最大的意义了。

　　终于等到这一天。

315蓝标仲裁
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