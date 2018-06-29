被网约车司机持板砖打殴打 乘客多给100元求饶

6月27日，天心区法院执行局抓捕到一名打伤乘客拒付医疗费的网约车司机。图/记者陈正

直到被执行人员抓住时，拖欠执行款的某网约车平台司机何某平还在耍赖。一年多前，他因临时加收乘客10元高速费，与乘客亲属发生冲突，并将对方打伤，被判赔偿3000多元医药费。面对法院的强制执行，何某平表示“决不履行”。

为找到何某平，法院曾数次联系该网约车平台公司，但公司以无权限为由，拒绝提供何某平信息，还说其账号已被封禁。经调查，何某平“消失”后，其实注册了该公司顺风车。

何某平被抓后，网约车公司因未提供相关信息，收到法院的传票。

“我就这么点钱，还不起。”6月27日，当法院执行人员在何某平的临时住所将其抓获时，他掏了掏口袋，把一张包裹着零钱的一百元往桌上一放，称加上微信红包里的钱，自己只有1000多元。

何某平今年32岁，是某网约车平台的司机。因临时要求增加10元高速费，何某平与乘客亲属发生冲突，还打伤对方。按照长沙市天心区法院判决，何某平需赔偿对方3271元医药费。案子进入执行阶段后，他却“消失”了。

6月27日早上，经群众举报，法院执行人员将何某平抓获，并对其作出拘留5天的决定。同时，因该网约车平台公司未将何某平注册、运行顺风车的相关情况提供给法院，6月28日，天心区法院向该公司发送传票，要求该公司派员到法院接受调查。

事件

临时加收10元高速费起纠纷

去年4月29日凌晨3点，何某平接到一个网约车的单，要从长沙黄花机场送两名乘客去天际岭隧道附近。在机场出站口，何某平看到了正在等车的吴某平（女），便未经平台派单，私下与吴某平谈妥，收70元车费带她去湘府路附近。到达目的地后，何某平要求吴某平支付80元，称除了70元车费外，还要增加10元高速费。吴某平不同意，认为已经谈好价钱，不能再加其他费用。

“如果你不加这10元，我就把你拉回机场，也不要你的钱了。”何某平说。争执中，吴某平有点害怕，就联系了堂哥吴某波，让其到楼下接她。吴某波下楼后，看到堂妹与何某平发生口角，于是上前理论。争执中，何某平随手在地上捡起一块巴掌大的半截红砖，砸伤吴某波的后脑勺。这一举动吓坏了吴某平，称愿意给何某平100元。“我的中指受伤了，怎么搞？”何某平还不依不饶。吴某平说：“我再加你100元，求求你别打了。”

何某平接过200元，便扬长而去。何某平离开后，吴某平报了警，并将吴某波送医院治疗。经诊断，吴某波为头部皮裂创、脑震荡、多处头皮挫擦，后经法医鉴定属轻微伤。同年5月22日，警方将何某平治安拘留10日，罚款200元。

因赔偿协商未果，去年9月15日，吴某波向天心区法院提起民事诉讼。随后，法院判决何某平赔偿医疗费3271.77元、交通费100元。

处理

公司未提供信息被发传票

今年1月19日，吴某波向天心区法院申请强制执行。此后，法院多次查询何某平银行存款及其他不动产情况，但一直没有发现有用线索。其间，执行法官多次电话联系何某平，要其主动履行判决，但何某平一直不现身，并回复“决不履行”。

随后，执行人员来到该网约车公司湖南分公司，调查何某平的情况。一位李姓负责人以其无相关权限为由，未提供何某平网约车辆的运行轨迹及其注册信息。之后，法院向总公司邮寄协助执行函，要求其协助执行以下事项：提供何某平在今年1月1日至5月30日进行网约车运营时的行车轨迹、运营状况等；提供何某平注册地址、登记信息及暂住地址等。但该公司回复称，何某平的账号于今年1月18日因服务不合格被封禁。

经多方调查，执行法官终于找到了何某平在长沙的暂住地址。“他白天在家睡觉，晚上出门活动。”执行法官说，6月27日早上6点，他们在何某平家附近蹲守，待他从外面返回家中后，将其抓获。

何某平手机里的网约车系统显示，他一直在长沙以顺风车司机的身份接单，接单量多达数页。对此，何某平辩称，“开顺风车不是为了谋生，只是为了赚点油钱。”戴上手铐后，他的态度马上发生转变，表示“我找朋友想办法，再凑2000元”。当日，何某平通过微信向申请执行人支付3271.77元赔偿款。鉴于何某平此前对抗法院执行的行为，在其作出书面检讨后，法院决定对其司法拘留5日。

经查实，何某平的快车账号确实被封禁，但其顺风车账号一直在运营接单，而该网约车平台公司没有将这些情况提供给法院。6月28日，法院向该公司发送传票，要求该公司派员到法院接受调查。后期，法院将视情况作出处理。