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女子微信群内赌博举债百万自缢 留遗言不能再害大家

女子微信群内赌博举债百万自缢 留遗言不能再害大家
2018年06月29日 16:36 北京时间
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　　原标题：女子陷网络赌博举债百万自缢 留视频遗言“不能再害大家了”

　　“这段视频是给你的（丈夫），再没脸面对你”、“孩子还这么小，千万别让她缺失了母爱又缺失父爱”、“对不起小宝，妈妈要走了”、“爸妈，就当没有生我”、“对不起，老公……”

　　2017年11月19日深夜，深陷网络赌博举债百万的阿珍（化名）在家中自缢，留下视频遗言：“到处骗，说了还债，又没还，被我在网上赌博赌掉了。被逼债，不想跟你说，总想瓢（侥幸）一把。只有这一条路，不能再害大家了。”

　　视频中，阿珍失声哭泣，身旁还有小孩清脆的哭声。她原本是江西抚州市资溪县某单位的公职人员，自缢前3个月刚生下二胎女儿。

　　丈夫阿华（化名）对@北京时间 称，“我是受害者，网络赌博存在，就还会有其他受害者”。

　　6月28日，资溪县委宣传部对@北京时间 称，当地警方根据阿珍家属反映的相关情况，仍在追查网络赌博。

阿珍在家中自缢，留下视频遗言阿珍在家中自缢，留下视频遗言

　　沉迷赌博 丈夫替她还赌债百万元

　　阿珍近年来深陷赌博，输掉两百多万元。阿华多次替她还债，想把她拉回正常生活轨迹。

　　“2012年开始和朋友在麻将馆赌，赌的比较大，输赢好几万，前后一共输了两百多万元。”阿华称，“由于她是公职人员，很方便借到钱，她民间借贷，一是身边最好的亲戚朋友，其中一个债主的女儿，跟我老婆是同事。还一个就是高利息的，做生意的，要赚她这个利息。她借别人的钱，别人借高利贷。”

　　“跟我说了，我就说不要赌了，去银行贷款还高利贷。”阿华和阿珍一起面对她的赌债，“我帮她还了好几次，2013年还过一次，2016年还过一次，一次还了50多万，一次到银行借了120万还债，这两笔就170多万元”。

　　“我都交待了，以后不要借钱给她。”阿华在还钱时叮嘱她之前的债主。

　　2016年年底，阿珍怀上了二胎，“我就很放心，她没怎么出门，她之后一年大概没赌”。

　　2017年8月9日，阿珍生下一个女儿。因为哺乳期，怕影响阿华休息，她睡另外一个房间。

　　“总以为在家带小孩，没机会去赌，只要她不再赌了，我就借钱给她还债。”阿华说。

丈夫阿华称，网络赌博存在，就还有其他人受害丈夫阿华称，网络赌博存在，就还有其他人受害

　　接女儿回家 却发现妻子自缢

　　“（事发前）刚好给小孩拍了100天的照片。”阿华回忆道，“那几天，我早出晚归，看她精神不是很好。”

　　2017年11月19日晚上9点40，阿珍给阿华打电话，“她叫我回家带小宝，我就先去接读高中的大女儿，大概是晚上10点20分到家。”

　　阿华带着女儿回到家时，看到眼前惨烈的一幕，阿珍已经在客厅上吊自杀。

　　阿珍生前留下自拍视频，称仍深陷网络赌博。

　　“她11月16日（自缢前3天）就自拍了视频，那3天，她在挣扎，她在最后自拍的视频里是这样说的。”阿华看到事发时放在客厅的阿珍的手机。

　　打开阿珍手机里的视频，阿珍对阿华说道：“我网络赌博从怀二胎开始，去年四五月份。”

　　“她对赌博行为非常忏悔，对家庭非常愧疚。”阿华称，“还有债主逼债的原因。”

　　阿珍在视频遗言中说：“我就跟你说，我为什么要走。生下小宝这几个月，我又从某某那借了16万元。到处骗，说了还债，又没还，被我在网上赌博赌掉了，还有一个人那里多借了5万元。我在网上信用贷款借了十来万元。”

　　“以前的债也不可能还得起，被逼债，不想跟你说，总想瓢（侥幸）一把。”阿珍忏悔地说道：“我每天都要骂自己几百遍，每次看见你们，都觉得自己……”

　　视频中，阿珍失声哭泣，旁边还有小孩清脆的哭声，是他们才100天大的二胎女儿。

阿华查询妻子转账记录发现，她因无力还债以及对家人愧疚而选择自缢阿华查询妻子转账记录发现，她因无力还债以及对家人愧疚而选择自缢

　　“转款记录60多页 不停地在赌”

　　阿华查询了阿珍的相关转账记录发现，阿珍在微信群玩“牛牛”，“大部分是输”。

　　“没想到她后来在微信群里玩牛牛赌博，我看了她的支付宝记录，有一个李某的赌博群，对方的名字叫李某，坐庄的，每天的输赢好几万元，她大部分都是输，她转款的记录就60多页，因为她不停地在赌，每天都有进出，她在其他微信群里也赌 涉及面大。”

　　阿珍无力偿还赌债，觉得“日子过不下去”。

　　“我老婆工资一月不到3000元，她的工资才那么一点点，哪有那么大的偿还能力。其中一个8万元的债，一月利息2400元，应付一个8万元的债，日子都过不下去。”

　　处理完妻子后事，阿华把她手机、银行卡、相关视频，都交到公安局去了。

　　“（妻子自缢时）小女儿才100天，我没能力照顾，（半年后）仍放在一个好心人家里照顾。大女儿接受不了，沉默寡言，成绩也下滑了。她父母都70来岁，她母亲因此事大病一场。”

　　“对这个家庭影响太大了”。阿华称，“我是受害者，网络赌博存在，就还会有其他受害者。”

　　6月28日，资溪县委宣传部对@北京时间 称，当地警方根据阿珍家属反映的相关情况，仍在追查网络赌博。

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