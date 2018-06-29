女子微信群内赌博举债百万自缢 留遗言不能再害大家

原标题：女子陷网络赌博举债百万自缢 留视频遗言“不能再害大家了”

“这段视频是给你的（丈夫），再没脸面对你”、“孩子还这么小，千万别让她缺失了母爱又缺失父爱”、“对不起小宝，妈妈要走了”、“爸妈，就当没有生我”、“对不起，老公……”

2017年11月19日深夜，深陷网络赌博举债百万的阿珍（化名）在家中自缢，留下视频遗言：“到处骗，说了还债，又没还，被我在网上赌博赌掉了。被逼债，不想跟你说，总想瓢（侥幸）一把。只有这一条路，不能再害大家了。”

视频中，阿珍失声哭泣，身旁还有小孩清脆的哭声。她原本是江西抚州市资溪县某单位的公职人员，自缢前3个月刚生下二胎女儿。

丈夫阿华（化名）对@北京时间 称，“我是受害者，网络赌博存在，就还会有其他受害者”。

6月28日，资溪县委宣传部对@北京时间 称，当地警方根据阿珍家属反映的相关情况，仍在追查网络赌博。

阿珍在家中自缢，留下视频遗言

沉迷赌博 丈夫替她还赌债百万元

阿珍近年来深陷赌博，输掉两百多万元。阿华多次替她还债，想把她拉回正常生活轨迹。

“2012年开始和朋友在麻将馆赌，赌的比较大，输赢好几万，前后一共输了两百多万元。”阿华称，“由于她是公职人员，很方便借到钱，她民间借贷，一是身边最好的亲戚朋友，其中一个债主的女儿，跟我老婆是同事。还一个就是高利息的，做生意的，要赚她这个利息。她借别人的钱，别人借高利贷。”

“跟我说了，我就说不要赌了，去银行贷款还高利贷。”阿华和阿珍一起面对她的赌债，“我帮她还了好几次，2013年还过一次，2016年还过一次，一次还了50多万，一次到银行借了120万还债，这两笔就170多万元”。

“我都交待了，以后不要借钱给她。”阿华在还钱时叮嘱她之前的债主。

2016年年底，阿珍怀上了二胎，“我就很放心，她没怎么出门，她之后一年大概没赌”。

2017年8月9日，阿珍生下一个女儿。因为哺乳期，怕影响阿华休息，她睡另外一个房间。

“总以为在家带小孩，没机会去赌，只要她不再赌了，我就借钱给她还债。”阿华说。

丈夫阿华称，网络赌博存在，就还有其他人受害

接女儿回家 却发现妻子自缢

“（事发前）刚好给小孩拍了100天的照片。”阿华回忆道，“那几天，我早出晚归，看她精神不是很好。”

2017年11月19日晚上9点40，阿珍给阿华打电话，“她叫我回家带小宝，我就先去接读高中的大女儿，大概是晚上10点20分到家。”

阿华带着女儿回到家时，看到眼前惨烈的一幕，阿珍已经在客厅上吊自杀。

阿珍生前留下自拍视频，称仍深陷网络赌博。

“她11月16日（自缢前3天）就自拍了视频，那3天，她在挣扎，她在最后自拍的视频里是这样说的。”阿华看到事发时放在客厅的阿珍的手机。

打开阿珍手机里的视频，阿珍对阿华说道：“我网络赌博从怀二胎开始，去年四五月份。”

“她对赌博行为非常忏悔，对家庭非常愧疚。”阿华称，“还有债主逼债的原因。”

阿珍在视频遗言中说：“我就跟你说，我为什么要走。生下小宝这几个月，我又从某某那借了16万元。到处骗，说了还债，又没还，被我在网上赌博赌掉了，还有一个人那里多借了5万元。我在网上信用贷款借了十来万元。”

“以前的债也不可能还得起，被逼债，不想跟你说，总想瓢（侥幸）一把。”阿珍忏悔地说道：“我每天都要骂自己几百遍，每次看见你们，都觉得自己……”

视频中，阿珍失声哭泣，旁边还有小孩清脆的哭声，是他们才100天大的二胎女儿。

阿华查询妻子转账记录发现，她因无力还债以及对家人愧疚而选择自缢

“转款记录60多页 不停地在赌”

阿华查询了阿珍的相关转账记录发现，阿珍在微信群玩“牛牛”，“大部分是输”。

“没想到她后来在微信群里玩牛牛赌博，我看了她的支付宝记录，有一个李某的赌博群，对方的名字叫李某，坐庄的，每天的输赢好几万元，她大部分都是输，她转款的记录就60多页，因为她不停地在赌，每天都有进出，她在其他微信群里也赌 涉及面大。”

阿珍无力偿还赌债，觉得“日子过不下去”。

“我老婆工资一月不到3000元，她的工资才那么一点点，哪有那么大的偿还能力。其中一个8万元的债，一月利息2400元，应付一个8万元的债，日子都过不下去。”

处理完妻子后事，阿华把她手机、银行卡、相关视频，都交到公安局去了。

“（妻子自缢时）小女儿才100天，我没能力照顾，（半年后）仍放在一个好心人家里照顾。大女儿接受不了，沉默寡言，成绩也下滑了。她父母都70来岁，她母亲因此事大病一场。”

“对这个家庭影响太大了”。阿华称，“我是受害者，网络赌博存在，就还会有其他受害者。”

6月28日，资溪县委宣传部对@北京时间 称，当地警方根据阿珍家属反映的相关情况，仍在追查网络赌博。