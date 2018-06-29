高榕资本张震：拼多多还需要更多发展时间

新浪科技讯 6月29日下午消息，近日，在Bloomberg TV针对中国一线投资机构的Venture China策划节目中，高榕资本创始合伙人张震接受了Bloomberg记者David Ramli的电视专访，就高榕资本、投资观点、资本市场趋势进行了对话。

张震表示，高榕在投资上主要聚焦两个领域，一个是新消费，另一个则是人工智能。

高榕资本是拼多多A轮、B轮的连续领投机构，张震表示，他相信拼多多能够在巨头的竞争下存活下来，但同时他也指出，拼多多还是很早期的公司，他希望大家能够更理性地看待它，“因为它现在成长才三年时间，所以我觉得它还需要更长的时间去发展。”

谈起被投企业IPO的问题，张震表示，他认为今年是一个非常好的年份。截至目前，高榕资本投资的企业中已经有3家公司完成了IPO，包括最近刚在纽交所上市的虎牙。今年可能还会有3到5家被投企业上市。

张震表示，越来越多优秀公司推迟了上市的时间，而不是加快了上市的时间。“因为一旦上市，变成公众公司，就有很多信息披露的义务，包括你的竞争对手可能都了解你的信息。”

谈及未来，张震表示，金融科技的发展在接下来的一年里将会提速，而人工智能领域在一级市场的估值将会回归理性。（钟毓）

以下为专访问答节选：

Bloomberg：高榕在VC投资上主要聚焦于哪些领域？

张震：我想今天有两个是我们的主线。第一个就是所谓的新消费，你提到的案例有很多都是在新消费领域，新消费本身就是一个很大的概念；另一个就是以人工智能为首的核心技术，因为我们认为这些技术会逐渐优化基础设施，从而使衣食住行的需求得到更好的满足。

Bloomberg：对中国VC而言，哪些领域的投资是风险比较大的？

张震：比如说，当年我们在看一个模式的时候就不是很看好，叫海淘。当时几乎每家机构都在投资于这个领域，但是我们没有投。我们也做了分析，但是看不到它们的差异性在哪里，或者说看不到它们的核心竞争力在哪里，所以最后我们就决定不做。我们回头来看，这个领域的很多企业今天可能都不存在了。

再比如说前段时间的办公室无人货架，也是很多机构蜂拥进去，投了很多办公室的无人值守货架。当时我们认为这个模式也是不成立的，今天看起来跑在前面的几家公司基本也都处境比较艰难。

Bloomberg：高榕是拼多多的A轮、B轮的连续领投机构，你认为这家公司为什么能够获得快速的发展？

张震：拼多多我认为还是一个很早期的公司，虽然它发展得不错，但今天看它的时候我觉得大家要更理性，因为它现在成长才三年时间，所以我觉得它还需要更长的时间去发展。

Bloomberg：你认为拼多多能够在巨头的竞争下存活下来吗？

张震：我当然相信，要不然为什么我要投它呢？

Bloomberg：高榕投资了连咖啡的B+轮，你觉得咖啡这个领域是否会出现类似共享单车领域的烧钱大战？

张震：我们之所以投这个领域是因为觉得中国人现在喝咖啡的习惯越来越多，特别是上班族，对国外生活方式的接受程度也越来越高。但是中国一直缺一个本土的品牌，过去主要还是星巴克等海外品牌。这个市场巨大，同时又缺乏一个本土的品牌，在这种背景下，投资于连咖啡的机会是非常好的。我们通过单位经济模型的分析，认为这是一个可以持续的商业模式，不依赖于不断地烧钱。

Bloomberg：你认为金融科技领域的IPO会在未来12个月里发生提速吗？

张震：我觉得这个概率很大。这次调整的要是限制的现金贷业务，但互联网金融，或者说Fintech是一个很大的概念，我认为很多符合中国政策、符合中国法律的优秀公司在未来的6到12个月时间内会在资本市场有很好的表现。我们投的一些互联网金融公司，今年可能利润都会过10个亿，有的公司可能只有我们一家投资人。

Bloomberg：有哪些高榕被投企业预计会在未来12个月里完成IPO？

张震：今年是一个非常好的年份，我们截止到目前已经有3家公司完成了IPO，包括最近刚在纽交所上市的虎牙。今年我们可能还会有3到5家被投企业上市。

Bloomberg：我们观察到中国的PE、VC机构针对科技型的公司的投资数额巨大，这背后的逻辑是什么？

张震：首先，我认为中国在做一个结构化的调整，比如说传统行业要去产能，同时大家在鼓励高科技的发展。这背后一个很重要的逻辑是中国在慢慢进入老龄化社会，劳动力成本在提升，所以国家鼓励更多的资金投入到科技领域。

同时，很多传统行业需要改造、需要升级。比如说他手里有很多资金，但可能认为原有业务已经没有可增长的未来，那他会把一部分资金投入到科技研发，也许会投到像我们这样的基金里来，也可能会成立一个Fund of Fund。

Bloomberg：大量资金进入科技领域之后，我们在人工智能等领域的早期投资市场上是否感受到了泡沫？

张震：站在一个投资人的角度来讲，泡沫这个词不是今天开始产生的。1999年就开始产生了互联网泡沫，从当时的web1.0，到后面的web2.0，到移动互联网，到今天的人工智能，再到区块链，有无数所谓的泡沫存在。但是我们会看到，最后是行业取胜了，是那些最优秀的企业取胜了。

对于VC来讲，我觉得最后取胜的也一定会是最专业化的、有判断力的VC。

Bloomberg：在我们与风投行业交流中，有些投资人认为人工智能领域的一级市场估值到今年年底会降下来，你对此认同吗？

张震：我认为慢慢地会回归一些理性吧，因为基本上这个市场已经经过了一轮的拼杀。以图像识别领域为例，过去有几十上百家公司去做，今天可能只有三五家公司存活下来。

Bloomberg：CDR政策的推迟落地是否会让更多准备上市的公司选择等待观望？

张震：我们投的公司多数是在中国大陆，这些企业在中国大陆上市所获得的关注，所获得的认购，包括它们未来上市后的表现都会更好。

我观察到一个趋势，越来越多优秀的公司实际上是推迟了上市的时间，而不是加快了上市的时间。因为一旦上市，变成公众公司，就有很多信息披露的义务，包括你的竞争对手可能都了解你的信息。不光从中国，从美国也可以看到，类似于Uber、Airbnb等很多优秀公司，今天是通过私募来解决资金需求的，这也是当前对他们有利的一个环境。

就像您讲的，市场上有很多VC、PE的钱进入市场，所以它不需要通过IPO就能融到所需的资金，同时它不需要背负作为公众公司的这些信息披露责任和义务。