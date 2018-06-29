国际奥委会再发力 电竞更加有望成为奥运项目

新浪科技讯 北京时间6月29日下午消息，人们希望将电子竞技纳入奥运会的努力并未白费。国际奥委会（IOC）与国际体育联合会全球协会（Global Association of The International Sports Federations）将于下周联手举办一个论坛，探讨在奥运会上增加电子竞技项目的可能性。

国际奥委会在一份声明中表示：“论坛的目的是探索协同效应，增进彼此相互理解，并为未来的电子竞技、游戏产业和奥林匹克运动赛事建立一个平台。”

换句话说：奥运官员们想要了解更多关于电子竞技的信息，它们的影响，以及它们是如何运作的。

这次会议将继去年10月的奥林匹克峰会之后召开——国际奥委会被正式要求探索电子竞技作为奥运会的潜在可能性。虽然电子竞技肯定不会成为2020年东京夏季奥运会的一部分，但它们可能会被纳入2024年奥运会。巴黎奥委会（Paris Olympic Committee）联席主席托尼•埃斯丹古（Tony Estanguet）非常公开地提出了这一想法。

亚洲运动会是一项横跨整个亚洲大陆的多项运动项目赛事。它每四年举办一次，由来自亚洲各地的运动员参加。在2022年的中国杭州亚运会上，电子竞技项目作为正式比赛项目将闪耀登场。

“我们必须审视它，因为我们不能说，‘（电子竞技）不是奥运体育比赛。’这与奥运会无关。年轻人们——是的，他们对Esport之类的东西感兴趣。让我们来审视它们。让我们来迎接它们。我们试试看能不能找到一些桥梁。”(青卡)