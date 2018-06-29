Twitter宣布将进行全面重组 助力未来十年创新

新浪科技讯 北京时间6月29日午间消息，Twitter首席执行官杰克•多尔西（Jack Dorsey）于当地时间周四宣布，Twitter将进行全面重组。与此同时，负责产品和工程的副总裁埃德•何（Ed Ho）宣布，他将辞去部分现有职位，以兼职身份在Twitter工作。

这一变化将Twitter组织成功能组——比如工程组及其他一些组别，而不是像之前一样围绕单个产品设置组织架构。多尔西在其一系列推文中说，这将有助于公司在未来十年里更快发展、更有创造力地创新。多尔西还表示，他决定做出改变，是为了“简化我们的工作方式”，让公司“更直接（地运作）”。

“一个纯粹的点对点的功能组织将推动出更为清晰的决策，进而使我们能够培养出更强大的文化……最重要的是，这能为我们提供更多的创造力，进行更好的发明创造。这是我们现在必须进入的阶段，以继续与时代同步，对时代产生重要影响。”多尔西写道。

视频总经理、Periscope前首席执行官凯冯•贝伊克普尔（Kayvon Beykpour）将在产品端接手埃德·何，而埃德•何将担任某个兼职职位。从今年5月开始休假的埃德•何在其一系列Twitter上解释说，他的决定主要是由于其家庭的突然变故。

在近来关于Twitter的一系列丑闻事件中，埃德•何扮演了“重要”的角色。据Recode报道，贝伊克普尔将是2014年初以来运营Twitter产品的第六位高管。《名利场》杂志曾把这个职位称为“诅咒”。(青卡)