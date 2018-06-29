猎聘正式登陆港交所 发售价为每股33港元

中新网6月29日电 29日，有才天下信息技术有限公司（即“猎聘”）于香港联交所主板上市，猎聘发售价为每股33港元。上市首日，支持猎聘的政商界领导及经纬创投、华平投资等猎聘资方与猎聘创始人兼CEO戴科彬及35位猎聘员工，以及猎头等猎聘生态伙伴代表共同出席了猎聘上市仪式。上市完成后，猎聘将成为港股科技人力资源第一股。

据悉，猎聘是目前国内首家赴港上市的科技人力资源企业。据猎聘招股书显示， 猎聘此次赴港上市所募集资金预期将于未来两至三年内用于以下三个方面：首先，将进一步提升猎聘的研发能力及产品组合；其次，将用于择机收购或投资与猎聘业务互补并支持猎聘增长策略的资产与业务，改进及实施猎聘销售及营销计划，以扩大用户及客户群，增加参与度；第三，在猎聘的招聘生态体系中，围绕服务人才进行职业培训的布局和提高组织效能。

截止2018年5月底，猎聘为超过24万验证企业用户提供岗位招聘管理服务，其中，通过大数据和人工智能技术，猎聘能迅速、准确地读懂用户的招聘需求，助力提升人才招聘的效率。目前猎聘业务已覆盖北上广深等15个全国重点城市。此外，猎聘还在积极布局全球业务，2015年，猎聘在美国波士顿成立了北美分公司，为全球企业招才引智。

据猎聘招股书显示，“中国中高端人才的人才获取服务市场发展不足且分散”。导致在人力资源市场竞争日趋激烈的当下，猎头行业良莠不齐的现象无法满足人才与企业双方需求。如何树立行业诚信助力行业发展，已成为整个人力资源市场的主流理念。猎聘通过联合猎头行业，快速搭建猎头诚信联盟，推动猎头行业向正规化和有序化方向发展，对于改善猎头行业良莠不齐现象起到十分重要的作用。

猎聘通过信息技术及数据分析能力，着力于大数据与人才市场需求的结合点，促进大数据技术向市场转化，通过“面试快”、“入职快”等一系列“快系”猎头式招聘产品有效整合了线上线下的招聘资源，打通了招聘交易闭环，提升了招聘的效率和体验。猎聘长期为中小猎头企业提供技术、数据支持和创新场景，成为了猎头行业企业成长的“加速器”。

据猎聘招股书显示，“尽管中高端人才的总人口继续快速增长，大多数经验丰富的专业人才仍为无法联系上有吸引力职业机会的被动求职者”。随着互联网化招聘市场的不断丰富完善，特别是大数据、智能化的出现，猎聘在人才招聘、人才培训、人才管理服务等方面快速发展。当下，猎聘已经成为互联网招聘市场中的一支重要科技型创新力量，对于探索新型招聘模式和产品、支持创新创业具有不可替代的作用。

猎聘自上线之初，就将猎头引入招聘领域，率先创建B（企业）+H（猎头）+C（职业经理人），形成多边招聘业务模式，打破了传统招聘的B+C的双边招聘模式。

“招聘”已经不再是猎聘唯一的标签，猎聘的发展已经进入数据化、科技化新常态。猎聘招股书提出，“加快建设创新信息技术系统及数据分析能力”，由此可见猎聘对科技的重视。

近年来，猎聘紧跟时代风口，通过大数据+AI驱动模式，形成完整的大数据体系，配合先进的数据挖掘技术，对中高端人才、行业等领域进行深入研究，进行人岗精准匹配，降低企业招聘成本，提升人才供需双方的用户体验。

目前，猎聘的业务已逐步延伸到人才市场周边领域，覆盖中高端人才整个职业生涯，通过不断引入与招聘链条相关的各种角色，猎聘已构建起健康、成熟的招聘生态。

未来，猎聘将会不断加强对大数据和人工智能领域的研究，以信息技术系统及数据分析能力为依托，不断完善线上人才获取解决方案，以科技赋能人力资源市场，在人才竞争力和职业发展方面开发更多具有前沿高科技属性的创新型数据产品。