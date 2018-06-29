巴黎市长与摩拜ofo等签章程:行驶停放不得妨碍行人

来源：环球网

据法国媒体《快报》6月27日报道，巴黎市长伊达尔戈女士当日与多家共享单车及共享电动车运营商签署“良好行驶章程”，以便更好地规范道路秩序。

参与签署这份章程包括摩拜、Ofo、OBike、Donkey Republic、Oribiky、Pony Bikes等共享单车运营商以及两家共享电动车公司Coup和CityScoot。于6月22日开始在巴黎投放的电动滑板车公司Lime随后也将参与签署。

报道称，该章程旨在“关注行人的舒适度”以及“与人行道的杂乱作斗争”。章程规定，相关车辆的行驶“不得妨碍行人”，且在停放时必须遵守“利于行动不便人士”的原则，即在人行道或车行道上留出不小于1.4米宽的距离。

巴黎市长伊达尔戈女士指出，共享单车这种新型服务获得了巴黎人的青睐，但需要进行进一步的规范化。她还表示，如今作出的努力也可以为将来的相关法规提供经验。

参与章程签署的运营商还承诺，接受巴黎市民对不良停车及车辆损坏现象的举报，并设立“维护设备”。他们还将不定期与市政府进行讨论，并分享相关数据，同时致力于气候改善、车辆回收等城市生态发展计划。

CityScoot的创始人贝特朗？弗勒罗斯（Bertrand Fleuros）表示，“这份章程将帮助共享单车提升至较高的服务水平，使其不被巴黎人所讨厌。”