4.55亿元！新飞电器100%股权成功拍卖，康佳接盘

澎湃新闻记者 姚晓岚

老牌家电生产商新飞电器找到新东家。

6月29日，河南新飞电器/家电/制冷器具有限公司100%股权成功拍卖，成交价为4.55亿元，较4.5亿元的底价超出500万元。这次拍卖也仅有两个报价，第一个报价是4.5亿元底价。

据澎湃新闻记者了解，新飞电器100%股权的买家是康佳。

接近新飞电器方面人士称，康佳作为国内知名家电企业，对新飞进行重整投资展示出其战略布局、扩大产能、提高市场占有率和竞争力的坚定决心，彰显了保护民族企业品牌、振兴实体经济的责任情怀。

新飞公司合并重整案，备受各方关注。

新飞目前处于破产重整阶段。2018年5月18日，新飞重整第二次债权人会议表决通过了重整计划草案。5月21日，新乡市中级人民法院裁定批准重整计划。新飞电器、新飞家电、新飞制冷器具三家公司的全部股权于2018年6月28日10时-29日10时(延时除外)于河南省新乡市中级人民法院（淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖，起拍价4.5亿元。

截至发稿时，本次拍卖顺利结束。经二次出价，安徽康佳电器科技有限公司以最高价胜出，成为新飞适格重整投资人，成交价为人民币4.55亿元。

此前的6月14日，康佳集团内部人士曾对澎湃新闻记者表示：康佳积极参与竞拍，主要目的是想进一步做大康佳白色家电的规模，“我们的白电业务还是想进一步做大，白电是讲究规模效应的，这也是考虑竞购新飞的主要原因。”

安徽康佳电器科技有限公司间接隶属于康佳集团股份有限公司 （000016，深康佳A）。

据了解，康佳的白色家电生产基地位于安徽滁州，生产冰箱、洗衣机、空调等白色家电，但滁州工厂产能有限。若收购新飞电器，会迅速扩大康佳的白电产能。

曾经以一句“新飞广告做得好，不如新飞冰箱好”闻名的新飞电器，是国内一家老牌冰箱生产商，但近年陷入经营困境。

澎湃新闻记者早前获得的信息显示：新飞电器亏损始于2011年。2011年至2016年的亏损金额分别是5166万新币、1.17亿新币、3763万新币、6064万新币、1.1亿新币、1.3亿新币，六年时间亏损总计5.07亿新币，按照当前的汇率换算，亏损额约合24.83亿元人民币。

对康佳来说，有意收购新飞除了产能因素外，新飞的品牌也是看重的因素之一。新飞冰箱是一个老牌子，很多用户还是认可新飞的品牌和产品。康佳竞购成功后可能会使用新飞品牌，采用康佳和新飞双品牌战略。

此外，康佳可能借助竞购新飞，在河南开展其他业务布局。 日前康佳宣布进入战略转型，根据最新的战略规划，康佳集团未来将包括四大业务群组：科技园区业务群、产业产品业务群、平台服务业务群以及投资金融业务群。