这届世界杯球赛没怎么看 广告词我记住了一大堆

跟那些“朋友圈球迷”不一样，我是真的守在电脑前面，在中央五和优酷的直播里看了这届世界杯的比赛。

不信的话可以给你们表演一下那个：

“升职！”“加薪！”“升职！”“加薪！”“升职！”“加薪！” “找工作！”“直接！”“跟老板谈！” “找工作！”“上 BOSS 直聘！”

最近每次有买了足彩的朋友要去天台，我都会表演一遍这个，他们看了之后会要么被气乐了，要么马上被烦得过来打我，也就顺理成章忘了去天台这件事。这个广告不知道烦死了多少人，反正我表演的时候没少挨打。

烦死人的世界杯洗脑广告

这届世界杯里让人印象最深刻的事就是魔性的洗脑广告了。就像是事先商量好了一样，今年各家在世界杯直播里最广告的厂商，都在用重复洗脑的梗来加强观众对他们品牌的记忆程度。

最不走心的世界杯洗脑广告当属优信二手车。没有背景和人物设置，连拍摄都懒得拍，单纯把同一句广告词念了三遍，通过不同语气多次重复来让人记住：

“优信二手车网上商城，三天无理由退车，大平台更省心！” “优信二手车网上商城，三天无理由退车，大平台更省心！” “优信二手车网上商城，三天无理由退车，大平台更省心！”

至于广告的画面信息，基本上就是加了动画效果的文字，再配上一张小李子的照片，15 秒的广告里没有出现这张图以外的任何信息：

广告教父大卫·奥格威曾经说过，“在广告里，声音比视觉让人记忆深刻”。从某种程度上来说，优信二手车的这支广告确实让人印象深刻，但也确实算不上什么好印象。乏味，枯燥，强迫记忆只会让观众更加反感。

被网友吐槽洗脑的还有马蜂窝、知乎、拼多多以及开头出现过的 BOSS 直聘。同样是 15 秒的广告，同样是洗脑式的不断重复品牌名称，这些品牌好歹还在努力避免观众们的抵触情绪。

BOSS 直聘为贴合主题把广告的发生场地设定在足球场的看台，喊出口号的方式也是两方球迷的对抗，通过喊口号的形式不仅念出了品牌名称，还把产品特点“直接跟老板谈”重复了两遍。

尽管做了这样的努力，这支广告依旧被吐槽得很惨。球迷小天告诉我，这支广告给他带来了不适感：“刚开始还只觉得挺洗脑的，后来越看越烦，而且广告里让球迷在看台喊这么傻的词，让人觉得有点不尊重球迷。”

知乎请脸好看的刘昊然一口气念出了“上知乎，问知乎，答知乎，看知乎，搜知乎，刷知乎……”的贯口，还提出了吕秀才式的哲学难题：“你知道吗？你真的知道吗？你真的确定你知道吗？”“有问题上知乎。”

马蜂窝用了《大话西游》的唐僧唠叨梗，不断重复问黄轩“为什么要先上马蜂窝？”“为什么要先上马蜂窝？”“为什么要先上马蜂窝？”“为什么要先上马蜂窝？”，到最后也没解释究竟为啥要上马蜂窝。

各家广告商努力的结果也挺显著：BOSS 直聘 15 秒的广告里出现了 2 次品牌名，马蜂窝出现了 6 次，拼多多出现了 7 次，知乎出现的次数最多，有 9 次。

短时间内的多次重复，再加上洗脑的语气或音乐旋律，确实能让人在短时间内对某个事物印象深刻，岳云鹏的“啊~啊啊啊~五环~你比四环多一环”差不多就是这个原理。可动辄几个亿的世界杯赞助商，想的还是怎么样才能在 15 秒的时间里多念几次自己品牌的名字，多少就有点让人失望了。

洗脑广告如何与时俱进？

洗脑广告这种东西，其实早就出现过了。从 20 几年前的“恒源祥，羊羊羊”“今年过节不收礼，收礼只收脑白金”，到近几年的“白内障看不清，莎普爱思滴眼睛”，其实都是和今年世界杯广告类似的洗脑广告。操刀了今年世界杯知乎和马蜂窝广告的知名广告人叶茂中此前也有类似作品，“洗洗更健康”“一年去两次海澜之家”都出自他手。

洗脑广告不新鲜，恶俗的洗脑广告也不少见，今年世界杯洗脑广告引起广泛讨论的原因，一方面是扎堆出现，若干恶俗洗脑广告堆积在一起让观众更加反感；另一方面，则是因为洗脑广告也太不与时俱进了。

道理我们都懂。世界杯广告价格贵，为了让动辄上亿的 15 秒广告物尽其用，洗脑甚至故意制造让观众不适的场景，对广告商而言可能是性价比最高的选择。

但洗脑广告还是那个洗脑广告，观众已经不是 20 几年前的观众了。如今的年轻人已经不太习惯在电视上看到广告，连视频网站的广告，都要通过买会员的方式跳过去了。他们对广告的内容也更加挑剔，有创意的广告内容能引起年轻观众的自发讨论，但还用 20 年前的方式强行为现在的观众洗脑，也一样会引起年轻观众的厌恶。

洗脑广告要实现“升级换代”其实并不难。索尼 PS4 Slim 刚上市时售价 34980 日元，被网友吐槽“不降到 3 万以下就不买”，索尼于是降价 5000 日元，还在日本推出了一支非常好看的洗脑广告片。

广告的主角是女歌手扮演的日本 5000 元钞票票面人物樋口一叶。她在广告里时而弹琴时而起舞，随着副歌响起，她开始不断重复唱出 29980 这个新售价，天空中划过一道流星，随即开始飘落 5000 日元的纸币。

广告歌曲旋律洗脑，歌词简单粗暴，基本就是让樋口一叶在唱降价 5000 元这一件事。但整个广告不仅创意有趣，还在视觉上巧妙融合了古典、游戏画面和炫酷特效三种差别极大的风格，让人看得停不下来。这支广告在 YouTube 上线几天就达到了百万播放量，也并没让网友们觉得讨厌。

经过这届世界杯洗脑广告的轮番轰炸，我确实记住了不少品牌名称。但你要问我真的确定知道为什么要上马蜂窝了吗？我不知道，也不想知道，我就想给他们每个人嘴里塞一颗溜溜梅。

（文中图片来源于网络）