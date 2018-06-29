千村调查：农村电商促当地创业者增加 超50%家庭增收

作者：胥会云

上海财经大学“千村调查”30个定点县的调查显示，当前我国农村地区互联网普及率提升迅速，农村电商的推广，使得近80%的被调查县域创业者增加，且从事网络销售以后家庭收入增加或显著增加的占50%以上。

6月28日，上海财经大学发布《2017中国农村互联网应用报告》，报告内容涵盖农村互联网基础应用、农村消费用品网购应用、农村农资农具网购应用、农村网络销售应用、农村数字普惠金融应用、农村网络政情政务应用、农村网络社交沟通应用、农村网络教育培训应用等八个方面。样本数据来自在全国31个省、市和自治区（除港、澳、台地区）展开调研时累计获得的10381份问卷。

以农村网络销售为例，报告显示，县级农村网络销售的商务生态正在形成，2016年全部定点调查县域的网络销售额近520亿元。其中，开展网络销售的农户约为调查数的11.14%。网络销售产品中，农产品约占47.26%，非农产品约占51%；农户网络销售产品主要来源于本地，占83.76%。

与此同时，网络销售正在有效地带动创业和县域本地服务业增加。调查显示，近80%的县域出现了创业者增加的情况。一半以上的县域本地服务业增加、地区知名度提升。而且，多数县域也出现了返乡人数的增加。

2017年8月，商务部、农业部联合下发《关于深化农商协作大力发展农产品电子商务的通知》，要求以农业供给侧结构性改革为主线，充分发挥商务、农业部门协作协同作用，建立线上线下融合、生产流通消费高效衔接的新型农产品供应链体系。

但是，农村地区以平台商户为主要形式开展网络销售的农户仍属于少数。提供相关农产品和服务的，约有40%是源于零散农户，这也意味着生产仍较为分散，网络销售并没有明显地促进源头生产的集中。而且，这种情况在欠发达地区最为明显。

报告称，专业技能与知识、经营资金和专业服务资源是各地区发展网络销售的最大难题。经营资金的主要来源还是亲友之间融资，占比接近60%。另外，绝大多数开展网络销售的农户仍属于小微经营，多为家庭内部用工形式。不过，从事网络销售以后家庭收入增加或显著增加的占50%以上。

报告认为，城乡二元结构不仅仅存在于传统的社会经济领域，也存在于互联网发展领域。

随着智能手机的普及，移动互联网应用已经成为农民生活、生产中必不可少的组成部分。

调查显示，92.98%的家庭拥有手机，尤其是原来固话普及率最低的西部地区赶超最为明显；农村地区的家庭电脑拥有率平均为44.37%，农村家庭互联网普及率为62.19%，且地区差异不明显；4G网络已覆盖88.43%的被调研村庄，其中西部地区相对较低。

在农村互联网各类应用中，高居榜首的是社交应用，有95.9%的网民使用微信、QQ这类社交软件。从交流沟通类应用的地区比较看，基本无地区差异。

虽然农村地区互联网普及率提升迅速，但有效应用明显不足，尤其在服务农业生产、农村教育和电子政务方面的应用差距更大。

调查显示，农村网络消费规模小，规模金额有限。仅有14%的被调查者表示，周围使用网络购物人群数量非常多；有近50%被调查者表示，网购在日常消费的占比在30%以下，平均水平为27.65%；网购消费的主要产品为价格较低的服装和食品。

而且，网购消费用于生产的比例低。调查显示，超过2/3的受访者表示，网上采购农用生产资料及农机具占总体的比重在20%以下。（实习记者唐燕飞对本文亦有贡献）